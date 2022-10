Die Frage, welcher Dirigent an welchem Orchester eine Chefposition erhält, wie es den Orchestern wirtschaftlich geht, was Kurt Rydl über die Wiener Staatsoper schwadroniert.

Will­kommen in der neuen Klas­sik­Woche,

heute mit einer kleinen Diri­genten-Wette, dem Hilferuf der Mann­heimer Phil­har­mo­niker, einem Karajan-Flash­back und ganz ohne Medi­en­pau­schale!

Diri­genten-Karus­sell: München – Berlin – Wien

Tja, Dresden wäre mit ihm sicher­lich besser gefahren als mit Daniele Gatti – doch nun hat der Diri­gent Jakub Hrůša sich für die Chef­stelle am Royal Opera House in Covent Garden entschieden, wo er Antonio Pappano beerben wird. Das Diri­genten-Karus­sell dreht weiter: Aber in welche Rich­tung? Ich habe auf meinem Insta-Profil mal eine Umfrage gestartet, an der sich einige hundert Klassik-Fans betei­ligt haben. Das Ergebnis ist ziem­lich indif­fe­rent: Daniel Harding steht ganz vorne, wenn es um die Nach­folge von Valery Gergiev bei den Münchner Phil­har­mo­ni­kern geht (33 Prozent sehen ihn in Bayern), gefolgt von Lorenzo Viotti (25 Prozent) und Joana Mall­witz (24 Prozent). Etwas abge­schlagen auf Platz vier, viel­leicht weil einige noch ernst­haft daran glauben, dass er seinen Vertrag in Wien erfüllen wird: Phil­ippe Jordan (17 Prozent). In einer klei­neren Vergleichs­um­frage auf meinem Twitter-Account fällt das Ergebnis mit über 40 Prozent noch klarer für Harding aus.

Und wie steht es um den Wunsch von Daniel Baren­boim seinen eigenen Nach­folger an der Staats­oper in Berlin zu instal­lieren? Auf Insta­gram glauben 76 Prozent, dass Chris­tian Thie­le­mann gute Chancen hat, Pappano, Harding und Mall­witz landen hier um oder unter zehn Prozent. Twitter ist in dieser Frage aller­dings gespalten: Hier glaubt nur die Hälfte, dass der Drops für Thie­le­mann schon gelutscht ist. Und auch die Berliner Zeitung meldete in dieser Woche Zweifel daran an, ob ausge­rechnet der linke Kultur­se­nator Klaus Lederer ernst­haft Inter­esse an Thie­le­mann hätte, fragte, wie die Zusam­men­ar­beit mit der desi­gnierten Inten­dantin, Elisa­beth Sobotka, wohl aussehen würde und zwei­felte eher an einer Rück­kehr Thie­le­manns nach Berlin. Ein Twitter-Kommen­tator brachte dann noch eine Vari­ante ins Spiel: Thie­le­mann nach Wien, Jordan nach Berlin. Und dann ist da noch die Seite von Chicago Clas­sical Review, die von einem Musiker in Chicago gehört haben will, dass man sich Thie­le­mann möglichst schnell als Nach­folger von Riccardo Muti schnappen solle („grab him now!). Ach, Klassik-Speku­la­tionen machen einfach Spaß!

Berliner Phil­har­mo­niker raten von Curr­entzis ab

Es hat für Erstaunen gesorgt, dass die Hornistin der Berliner Phil­har­mo­niker, Sarah Willis, in Teodor Curr­entzis’ Orchester Utopia aufge­treten ist. Auf Anfrage hieß es, dass es sich bei ihrer Mitwir­kung bei einem Konzert in Berlin um ein kurz­fris­tiges und einma­liges Einspringen gehan­delt habe. „Auf Grund der unüber­sicht­li­chen Gemenge­lage“ würden die Berliner Phil­har­mo­niker ihren Musi­ke­rinnen und Musi­kern derzeit auch eher von Auftritten mit Utopia abraten, erklärte die Pres­se­stelle.

Mann­heimer Phil­har­mo­niker in Not

Dass es manchen Orches­tern nicht richtig gut geht, ist oft noch ein Tabu. Kein Wunder, wenn selbst DOV, äh, unisono-Chef Gerald Mertens gern postet, wie wunderbar die Klassik-Welt für die Orchester ist. Dabei sollte der Namens­wechsel seiner Orga­ni­sa­tion verdeut­li­chen, dass man auch für frei­schaf­fende Orchester offen­stehe. Doch die leiden aktuell am heftigsten unter Ener­gie­kosten und Infla­tion. Von Claudia Roths Milli­arden-Kultur-Wumms kommt bei ihnen noch nichts an.

Weil die Hotel- und Reise­kosten für Musi­ke­rinnen und Musiker aus ganz Europa zu hoch geworden seien und das Publikum im Ange­sicht der wirt­schaft­li­chen Unsi­cher­heit zurück­hal­tender, haben die Mann­heimer Phil­har­mo­niker nun zwei Konzerte abge­sagt: „Das Geld der Kultur­hilfen kommt in Baden-Würt­tem­berg nicht an“, beklagt Diri­gent Boian Videnoff (siehe Video oben) und befürchtet, dass es – so wie bereits in der Corona-Krise – eine Zwei-Klassen-Gesell­schaft zwischen staat­lich geför­derten Orches­tern und freien Ensem­bles gibt. „Es ist exis­ten­ziell wichtig, dass die Hilfen in dieser schwie­rigen Zeit möglichst schnell frei­ge­geben werden“, sagt er.

Wie viel Geld gibt es für Konzerte in den Medien?

In Öster­reich wird derzeit ein Kampf ausge­fochten, der auch in Deutsch­land und anderen Ländern bevor­stehen könnte. Der ORF will die Abgel­tung der Sende­rechte für Musi­ke­rInnen um 30 Prozent redu­zieren. Man sei den Gebüh­ren­zah­lern gegen­über verpflichtet und müsse sicher­stellen, dass die Abgel­tungen der Rechte „fair und objektiv ange­messen, jedoch nicht über­höht sind“, erklärt der ORF. Die Abgel­tungen machen unge­fähr ein Fünftel aller Gelder aus, die von der öster­rei­chi­schen Verwer­tungs­ge­sell­schaft AKM verteilt werden. „Die Pläne des ORF können wir unter gar keinen Umständen akzep­tieren“, sagt AKM-Präsi­dent Peter View­eger. Der bishe­rige Vertrag mit dem Sender sei Ende 2021 ausge­laufen, eine Eini­gung konnte seitdem nicht erzielt werden. Tatsäch­lich wird in Öster­reich derzeit wohl über eine Grund­satz­frage gestritten, die auch andere Länder errei­chen wird: Das Medien-Verhalten ändert sich, mediale Verwer­tungen von Konzerten gehören heute zur Regel – die Frage ist, wie man das finan­ziell abbilden kann.

Auf unseren Bühnen

Entde­ckung beim Staats­or­chester Wies­baden. Bariton Johannes Martin Kränzle kompo­nierte eine 40-minü­tige Varia­ti­ons­folge, Yoel Gamzou diri­gierte und FAZ-Mann Axel Zibulski war begeis­tert: „‚Muta­tiones. Memento Coronae‘ nimmt bis zu den grie­chi­schen Bezeich­nungen der Abschnitte, etwa ‚Variatio Delta‘, Bezug auf die Pandemie. Was auf den ersten Blick ein heikles Bemühen um eine zwei­fel­haft origi­nelle Wirkung vermuten lassen könnte, entpuppte sich beim Hören im Fried­rich-von-Thiersch-Saal des Wies­ba­dener Kurhauses als form­strenge Refle­xion, in der Kränzles zugrunde liegendes musi­ka­li­sches Thema Verän­de­rungen in Rich­tung Medi­ta­tion, Auflö­sung, aber auch Anmut und Hoff­nung erfuhr.“ +++ Die USA entde­cken mit Allan Clayton gerade einen neuen Tenor-Super­star. Die New York Times beju­belt seinen MET-Auftritt in Peter Grimes.

Perso­na­lien der Woche

Auf Grund gesund­heit­li­cher Probleme hat Zubin Mehta das Weih­nachts­kon­zert an der Mailänder Scala abge­sagt, ebenso wie die Salome-Auffüh­rungen im Januar. Er wird von Pablo Heras-Casado, Axel Kober und Michael Güttler ersetzt. +++ Der Inten­dant der Wiener Fest­wo­chen, Chris­tophe Slag­muylder, über­nimmt ab Mitte des nächsten Jahres die Direk­tion des inter­dis­zi­pli­nären Palais des Beaux-Arts (Bozar) in Brüssel. Der 55-Jährige kehrt damit in seine Heimat­stadt zurück, wo er viele Jahre das Festival Kunst­en­FES­TI­VAL­de­s­Arts kura­tierte.

Letzte Woche haben wir an dieser Stelle über die Spar­pläne in Heiden­heim gespro­chen, wo die Opern­fest­spiele Heiden­heim von Diri­gent Marcus Bosch auf dem Prüf­stand standen. Nun ist ein Kompro­miss-Beschluss gefallen: Der städ­ti­sche Zuschuss wird bis 2025 auf dem Niveau von 2022, also auf 1,1 Millionen, einge­froren, aber jähr­lich um einen Infla­ti­ons­aus­gleich von maximal 50.000 Euro plus 7.000 Euro gestei­gert, die für Kosten­stei­ge­rungen infolge von Tarif­ab­schlüssen einge­plant sind. +++ Es ist nicht klar, was erstaun­li­cher ist: Dass Justus Frantz mal wieder in Moskau aufge­treten ist, oder wie voll­kommen naiv Michael Thumann für die Zeit darüber berichtet.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es nur? Ich entdecke ja gerade mal wieder YouTube, befülle meinen eigenen Kanal mit aktu­ellen Berichten und stöbere beson­ders gern in alten Aufnahmen. Beim Laufen bin ich neulich bei einem ausführ­li­chen Inter­view mit Herbert von Karajan hängen­ge­blieben und war erstaunt, wie wenig sich eigent­lich in unserer Welt verän­dert hat: Die Nazi-Zeit hieß bei Karajan nur „die Sache“, warum genau Erich Kleiber Berlin 1932 verlassen musste, hatte Karajan kurz­fristig vergessen. „Musste er? Das weiß ich gar nicht mehr so genau.“ Und, klar: Modernes Regie­theater wie von Wieland Wagner belei­digte seine musi­ka­li­sche Ästhetik – weshalb er nicht mehr nach Bayreuth zurück­kehrte und lieber selber insze­nierte. Sowohl der Grat der poli­ti­schen Verdrän­gung als auch die Igno­ranz gegen­über Neuem ist leider so aktuell wie zeitlos. Wesent­lich amüsanter ist das Schwa­dro­nieren von Altmeister Kurt Rydl über den Zustand der Wiener Staats­oper (sie brauche eine „mensch­liche Führung“, erklärte er Elisa­beth Kulman). So herr­lich gestrig auch seine etwas naïve Kritik am Regie­theater und das etwas schräge Bild der „Verge­wal­ti­gung“ ist, Fans der Oper von gestern teilen dieses drol­lige Video derzeit gerade gern – wir verweisen dezent auf den Link, damit Sie heute auch ein biss­chen was zum Schmun­zeln haben.

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

[email protected]​crescendo.​de

P.S. Aufruf: Wie geht es den Studen­tinnen und Studenten?

Im nächsten Podcast „Alles klar, Klassik?“ geht es um das Thema Studium: Dafür wäre es super, wenn derzei­tige Studen­tinnen und Studenten Lust haben, mir kurze (!) Sprach­nach­richten zu schi­cken: Was sind die Probleme des Musik­stu­diums, was die beglü­ckenden Momente? Gern als MP3 an [email protected]​crescendo.​de