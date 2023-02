Will­kommen in der neuen Klas­sik­Woche,

heute mit grund­sätz­li­chen Rich­tungs-Entschei­dungen in Bayreuth, in Hamburg und in Wien.

Letzte Gefechte in Bayreuth

Was für ein giftig geiferndes Greis­en­theater! Ja, nein – viel­leicht. Nicht einmal Klar­heit schafft der Vorsit­zende der Gesell­schaft der Freunde der Bayreu­ther Fest­spiele, Georg von Walden­fels (78!), ob sein Verein die Zuwen­dungen an die Fest­spiele nun in Frage stellt oder nicht (er sagt: „nein!“, Proto­kolle sagen: „ja!“). Angeb­lich geht es um eine Million Euro, die weniger fließen soll. Ein Grund könnte sein: Der Gesell­schaft und ihrem Führer gefällt nicht, dass die Fest­spiele Anschluss an die Reali­täten unserer Zeit suchen. Ein Fest­spiel-Jahr ohne Chris­tian Thie­le­mann, ein Parsifal mit Augmented Reality, und dazu noch mit zwei Frauen im Graben (Oksana Lyniv und der überall gefei­erten Nathalie Stutz­mann, die nicht nur für Alex Ross heiße Kandi­datin als Gustavo-Dudamel-Nach­fol­gerin in LA ist) – das ist dem einen oder anderen Wagner-Gläu­bigen offen­sicht­lich zu viel Norma­lität. Und dann steht ja auch noch Katha­rina Wagners Vertrags­ver­län­ge­rung an – ein gutes Druck­mittel, denken die Walden­fels-Boys, um Druck aufzu­bauen und endlich ein „Opera-country for old men“ zu errichten. Wie klug all das wirk­lich ist, wird sich zeigen.

Ich könnte mir vorstellen, dass Kultur­staats­mi­nis­terin Claudia Roth nie so klar geworden ist, mit wem sie in eine Fest­spiel-Zukunft gehen will, die offen ist, divers, die sich einem breiten Publikum öffnet und gleich­zeitig neue Perspek­tiven für musi­ka­li­sche Quali­täten eröffnet. Wenn dann noch der Chef des Deut­schen Musik­rates, Chris­tian Höppner (67!), sich via Twitter einmischt und poltert: „Wagner Festival am Schei­deweg: Chris­tian Thie­le­mann muss wieder eine gestal­tende Rolle spielen“, weiß man nicht so genau, ob er damit nicht allen Betei­ligten einen Bären­dienst erweist. Zur Erin­ne­rung: Der Musikrat ist der Club, der in seinen Maga­zinen zwar für Viel­falt wirbt, aber eine Doppel­seite mit weit­ge­hend alten, weißen Männern abbildet. Die Zukunft der Musik wird – das ist sicher – anders aussehen. Aber was sage ich, ich bin ja nur ein alter „Hofbe­richt­erstatter“ :-). Probleme gibt es übri­gens auch an anderer Stelle: Nachdem Forschungs­gelder für die Veröf­fent­li­chung der 10.000 Wagner-Briefe gestoppt werden sollen, gibt es inzwi­schen eine Peti­tion, die unter anderem von Haus-Wahn­fried-Direktor Sven Fried­rich unter­stützt wird.

Neuan­fang in Hamburg

Wir hatten es bereits berichtet, nun ist es auch offi­ziell: Der Diri­gent Omer Meir Wellber wird neuer GMD in Hamburg und damit Nach­folger von Kent Nagano. Eine Perso­nalie, die sowohl in Hamburg als auch in Wien, wo Meir Wellber gerade als Chef­di­ri­gent an der Volks­oper begonnen hat, heftige Debatten ausge­löst hat (hier ein andert­halb­stün­diges Gespräch mit dem Diri­genten als Menschen). Ich persön­lich finde die Ernen­nung mehr als konse­quent. Auch über den desi­gnierten Hamburger Inten­danten, Regis­seur Tobias Kratzer, wird haus­in­tern offen­sicht­lich schon viel gemun­kelt. Ein Zeichen, dass eine neue Gene­ra­tion von Opern­lei­tern viel­leicht auch neu denkt und Altes in Frage stellt.

Ähnli­ches ist derzeit schon am Theater an der Wien zu beob­achten. Neulich habe ich den Inten­danten Stefan Herheim (für einen zukünf­tigen Podcast) getroffen, in dem er mir unter anderem erklärte, es sei an der Zeit, Oper nicht mehr aus den Zwängen der Insti­tu­tion heraus zu denken, sondern die Orga­ni­sa­tion eines Hauses nach den künst­le­ri­schen Impulsen zu struk­tu­rieren, die man setzen wolle. Neue Opern-Struk­turen zu schaffen, Struk­turen, die der Kunst dienen, das ist bekannt­lich ein dickes Brett – gut so, dass daran gleich­zeitig in Wien und Hamburg gebohrt wird!

Öster­reich kämpft für Radio-Orchester

300 Millionen Euro soll der ORF einsparen – und denkt als erstes: an sein Orchester, das RSO Radio-Sympho­nie­or­chester Wien von Marin Alsop. Das einzige Rund­funk­or­chester der Alpen­re­pu­blik. In Deutsch­land wird man da ganz genau hinschauen, hatte ARD-Inten­dant Tom Buhrow doch eben­falls kürz­lich über Einspar­po­ten­zial bei unseren Radio-Orches­tern nach­ge­dacht (hier mein Kommentar dazu). In Öster­reich haben die bekannten Reflexe sofort einge­setzt: Poli­ti­ke­rInnen wollen für das Orchester kämpfen (es aber im Falle von Wiens Kultur­po­li­ti­kerin Vero­nica Kaup-Hasler nicht über­nehmen), Künst­le­rInnen unter­schreiben Peti­tionen. Was fehlt: eine Antwort auf die Frage, ob man das Orchester in den letzten Jahren nicht einfach auch aus Bequem­lich­keit nicht richtig posi­tio­niert hat. 60.000 Unter­schriften für das RSO stehen gegen Millionen Menschen, die das Ensemble mit ihren Fern­seh­ge­bühren (von Vorarl­berg bis ins Burgen­land) zahlen und oft nicht wissen, warum eigent­lich. Warum ein Radio-Orchester in Wien, neben Sympho­ni­kern und Phil­har­mo­ni­kern? Warum ist es im Heimat-Sender, gerade im TV, so selten vertreten? Und, ja: Die Neue Musik, die es aufführt, brau­chen wir die wirk­lich? Es sind diese Grund­satz­fragen, die schon vor Jahren – Tag für Tag – hätten beant­wortet werden müssen.

Wann lernen wir im Kampf für unsere Kultur­in­sti­tu­tionen endlich, dass sie auch dort veran­kert sein müssen, wo Menschen sie nicht nutzen – und dennoch für sie bezahlen? Dass die gesell­schaft­liche Selbst­ver­ständ­lich­keit von Kultur längst vorbei ist. Noch immer scheint es ein Auto­ma­tismus zu sein, dass ein Orchester wie das RSO natür­lich von Fern­seh­gel­dern finan­ziert wird. Wenn dieser Rück­halt nicht mehr einge­löst wird, dann ist es wirk­lich zu spät. Am 23. März will der ORF über weitere Schritte berat­schlagen. Bis dahin ist Lamen­tieren eine Möglich­keit – raus­zu­gehen und den Menschen den Grund für die eigene Exis­tenz um die Ohren zu hauen, wäre die bessere Lösung! Lese­emp­feh­lung zu diesem Thema aus der Frank­furter Rund­schau: die Kultur-Spar-Debatte im Wahl­kampf um das Frank­furter Ober­bür­ger­meis­teramt.

Russ­lands Krieg

Ich frage mich, ob die Verant­wort­li­chen beim SWR oder jene euro­päi­schen Konzert­haus-Chefs, die weiterhin auf die Zusam­men­ar­beit mit Teodor Curr­entzis setzen, in den Tagen des Jahres­tages der Inva­sion Russ­lands in die Ukraine auch nach Sotschi geblickt haben: Dort spielte Curr­entzis mit seinem Orchester musi­cAe­terna beim Festival von Putin-Geiger Yuri Bashmet (er findet: „Russ­land tut das Rich­tige und wird gewinnen“). Bis heute gehören auch Putins Kriegs­lied-Lieder­ma­cher Alex­ander Gainut­dinov und Artem Volkov zum Chor-Ensemble, bis heute keine Entschul­di­gung für die Ausrut­scher auf der Deutsch­land-Tournee, bis heute keine Distan­zie­rung durch den Chef­di­ri­genten. Wie man derar­tige Propa­ganda-Enga­ge­ments noch als neutral einstufen kann, kann ich nicht verstehen.

Wie Klar­heit gehen kann, zeigte nicht nur Geigerin Lisa Bati­a­sh­vili, die ihre Ukraine-Soli­da­rität mit einer Aktion auf dem Münchner Odeons­platz zeigte, sondern seit einem Jahr auch die MET in New York von Peter Gelb, am 24. Februar mit einem großen Erin­ne­rungs­kon­zert zum Jahrestag der Inva­sion Russ­lands unter anderem mit Dmytro Popov, Vladyslav Buialskyi und Golda Schultz. Auf die Kritik von Bass Ildar Abdrazakov, Kunst sollte neutral bleiben, antwor­tete Gelb: „Diese Künstler haben sich sehr wohl posi­tio­niert – leider auf der falschen Seite. Es tut mir leid, dass er wie viele andere Russen so desin­for­miert ist und nicht wirk­lich versteht, was gerade in der Welt passiert.“ Ein ausführ­li­cher Text über den Sänger von Stephan Burianek: hier. Auch Welt-Jour­na­list Manuel Brug findet – mit Blick auf Netrebko und Curr­entzis, dass Indif­fe­renz keine Option mehr sei: „In den kommenden Monaten wird sich zeigen, (..) wie sehr die Musik weiterhin sich für unpo­li­tisch dünken und damit glauben mag, durch­zu­kommen. Es ist ein Tanz auf des Kriegs­mes­sers Schneide.“ Übri­gens: Was wir seit einem Jahr über die ukrai­ni­sche Musik gelernt haben, das habe ich versucht, im WDR zu erzählen.

Neue Oper für New York

Das ist ein Rekord: Ein Drittel aller Auffüh­rungen der nächsten Saison an der Met wurde von noch lebenden Kompo­nis­tInnen geschrieben. Die Spiel­zeit wird im September mit Jake Heggies Dead Man Walking eröffnet – es folgen Anthony Davis’ X, The Life and Times of Malcolm X, Daniel Catáns Florencia en el Amazonas und John Adams’ El Niño.

Perso­na­lien der Woche

Wir haben es mit aller­hand Stel­len­wech­seln bei Diri­gen­tInnen zu tun diese Woche: Markus Poschner wird ab 2025 neuer Chef­di­ri­gent des Sinfo­nie­or­ches­ters Basel. Der 52-Jährige erhält als Nach­folger von Ivor Bolton einen Fünf­jah­res­ver­trag, wie das Sinfo­nie­or­chester Basel am Freitag mitteilte. Der in München gebo­rene Musiker leitet derzeit das Orchestra della Sviz­zera italiana in Lugano und das Bruckner Orchester im öster­rei­chi­schen Linz.

Daniel Harding wird Musik­di­rektor des Youth Music Culture The Greater Bay Area im südchi­ne­si­schen Guang­zhou. Ein Enga­ge­ment, das einer erwar­teten Verpflich­tung für das Orchestra dell’­Ac­ca­demia Nazio­nale di Santa Cecilia nach Rom nicht im Wege stehen wird. +++ „Ich habe keinen Tropfen russi­schen Blutes in mir“, sagt Pianist Evgeny Kissin in einem Gespräch mit der Frank­furter Allge­meinen Zeitung. Er habe Russ­land mit 20 Jahren auch deshalb verlassen, weil es „eines der anti­se­mi­tischsten Länder der Welt“ sei.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Viel­leicht ja hier: In der neuen Folge meines Podcasts Alles klar, Klassik? dreht sich dieses Mal alles um die Zukunft der Kirchen­musik. Welche Rolle spielt sie in der musi­ka­li­schen Bildung? Und warum steckt sie in der Krise? Kirchen­musik verbindet die Menschen. Aber die Grund­ver­sor­gung ist in der Krise. Katho­li­sche und protes­tan­ti­sche Kirchen­mu­si­ke­rinnen und Kirchen­mu­siker hadern mit dem Vertrau­ens­ver­lust der Bevöl­ke­rung in die Insti­tu­tion Kirche.

Der Diözesan-Musik­di­rektor in Passau, Marius Schwemmer debat­tiert, welche Kirche die Musik braucht – und warum die Gemein­schaft der Singenden oft stärker ist als die Gemein­schaft der Gläu­bigen. Um musi­ka­li­sches Reper­toire für den Gottes­dienst, um die Grund­ver­sor­gung in den Gemeinden und den musi­ka­li­schen Auftrag der Kirche geht es im Gespräch mit Eckhard Manz, Kantor in Kassel und Orga­nist mit ECHO-Klassik-Auszeich­nung. Am Anfang blickt mdr-Kirchen­musik-Experte Claus Fischer auf die allge­meine Kirchen­mu­sik­land­schaft und erklärt die unter­schied­li­chen Erwar­tungen der katho­li­schen und der protes­tan­ti­schen Kirche. Viel Spaß beim Rein­hören: Hier als Podcast für alle Formate, für Spotify oder apple.

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

