Nach Liszt-Liedern, Balladen und „Silent Songs“ von Valentin Silvestrov ist nun die vierte Lied-CD des jungen Bari­tons Konstantin Krim­mel­er­schienen. Sie ist trotz des bekannten Reper­toires oder gerade deswegen seine bislang viel­leicht aufre­gendste. Dabei lag die Mess­latte für eine Neuein­spie­lung der Schönen Müllerin von Franz Schu­bert dank der vor Kurzem erschie­nenen abgründig inten­siven Aufnahme von Andrè Schuen hoch. Doch der gerade 30 Jahre junge Krimmel bietet die abge­klär­tere und mit viel Beimi­schung der hellen Kopf­stimme sehr luftig, duftig und entspannt gesun­gene Inter­pre­ta­tion mit einem nicht minder diffe­ren­zierten Daniel Heide am Flügel, der so ganz anders spielt als bei Schuen.

Konstantin Krimmel singt Das Wandern ist des Müllers Lust von Franz Schu­bert. Am Klavier spielt Daniel Heide.

Frei­lich heißt das nicht, dass Krimmel neutral singen oder tiefen Ausdruck vermeiden würde; ganz im Gegen­teil. Doch was seine Aufnahme so frisch und uner­hört im besten Sinne macht, sind die Fiori­turen, also melo­di­sche Umspie­lungen mancher Töne meist in der zweiten oder dritten Text­zeile dieser oftmals als Stro­phen­lieder vertonten Gedichte von Wilhelm Müller. Das klingt immer zutiefst orga­nisch und emotional berüh­rend. Krimmel betont nicht zuletzt in getra­genen Sequenzen zentrale Worte oder Phrasen, aber auch – wie bereits im ersten Lied – die Bewe­gung von Mühl­rä­dern oder des zügigen Wanderns. Damit verbunden ist eine subtile Färbung jenseits expres­siven Ausdrucks oder schlicht die Lust sich singend mitzu­teilen. Fast möchte man glauben, dass dieser so jüng­lings­haft rein und kontrol­liert singende Müllers­bur­sche sich am Ende nicht im Wasser seines geliebten Freundes, dem „lieben Bäch­lein“, ertränken müsste.

> Auftrittstermine und weitere Informationen zu dem Bariton Konstantin Krimmel: konstantinkrimmel.com