Mariss Jan­sons ist kein Mensch, der gern pathe­tisch wird – nicht ein­mal dann, wenn er auf sein 76-jäh­ri­ges Leben zurück­blickt. Er glaubt nicht dar­an, dass ein Mensch sich im Lau­fe sei­nes Lebens maß­geb­lich wan­delt. „Natür­lich hat die Zeit einen Ein­fluss auf unse­re Emp­find­sam­keit und unse­re Art, die Din­ge zu sehen“, sagt er, „aber ich bin davon über­zeugt, dass ein Mensch sei­ne Mei­nun­gen inner­halb eines Lebens nicht grund­le­gend ändert: Er ent­wi­ckelt sich, er lernt, er mil­dert eini­ges ab, ver­schärft ande­res – aber die äuße­ren Ein­flüs­se sind nicht so groß, dass sie die inne­re Welt grund­le­gend ver­än­dern.“

Tat­säch­lich ist Mariss Jan­sons sich ein Leben lang treu geblie­ben: Als Musi­ker ist er in ers­ter Linie Mensch, und auch sei­ne Suche inner­halb der Musik scheint stets dem glei­chen Ziel zu die­nen: vor­zu­drin­gen zum Kern einer Kom­po­si­ti­on, die Zeit­lo­sig­keit inner­halb der Kunst auf­zu­stö­bern, oder wie er es sagt, „hin­ab­zu­tau­chen, immer tie­fer in eine Welt, in der unse­re rea­le Welt immer klei­ner wird – und das, was uns inner­lich aus­macht, grö­ßer“.

In kei­ner sei­ner Inter­pre­ta­tio­nen, egal ob in sei­nen Mah­ler-Sin­fo­ni­en, bei Beet­ho­ven oder bei Schosta­ko­witsch, egal mit wel­chem Orches­ter, den Oslo­er Phil­har­mo­ni­kern, mit Pitts­burgh oder sei­nem Sym­pho­nie­or­ches­ter des Baye­ri­schen Rund­funks – Jan­sons sucht nie nach musi­ka­li­schen Moden, son­dern stets nach dem wahr­haf­ti­gen Sinn, nach dem, was er „die See­le“ nennt. „Die­se musi­ka­li­sche See­le funk­tio­niert wie eine Blu­me oder ein Baum“, erklärt er. „Wenn die Pflan­zen jung sind, sind sie betö­rend schön, strot­zen vor Kraft, sind grün und wild – aber span­nend wer­den sie beson­ders im Herbst oder im Alter, wenn sie knor­ri­ger wer­den, wenn sie eine Geschich­te zu erzäh­len haben.“ Und die­se Geschich­te erzählt Mariss Jan­sons jedes Mal neu, wenn er musi­ziert. Wenn er Klang aus Weis­heit und Erfah­rung pro­du­ziert.

Das Musi­zie­ren ist für ihn in ers­ter Linie der „Instinkt, eine Par­ti­tur zu ord­nen und im rich­ti­gen Moment rich­tig zu reagie­ren. Ein Zei­chen zu geben, eine Ener­gie frei­zu­set­zen, die das Orches­ter ver­steht. Die­ser Instinkt ist viel­leicht im Alter bes­ser aus­ge­prägt“, gibt der Diri­gent zu, „und er ist nötig, um am Ende eine Atmo­sphä­re aus Musik zu schaf­fen.“

Tat­säch­lich beschreibt das Wort „Atmo­sphä­re“ den Klang, den ein Diri­gent wie Jan­sons kre­iert, viel­leicht am bes­ten. Klang scheint für ihn eines der geeig­nets­ten Mit­tel des Aus­drucks zu sein, die höchs­te Form der Kom­mu­ni­ka­ti­on – ein Dia­log, der in der Ernst­haf­tig­keit mit sich sel­ber beginnt und erst aus die­ser Tie­fe her­aus zum Gegen­über spricht. Oder wie er selbst for­mu­liert: „Ich glau­be, dass die Musik uns oft gar nicht auf­for­dert, kon­kre­te Ant­wor­ten zu fin­den. Musik funk­tio­niert nicht nach dem Prin­zip der Spra­che oder einer Mathe­auf­ga­be, an deren Ende ein unum­stöß­li­ches Ergeb­nis steht. Wir ken­nen doch alle die­se Gefüh­le, in denen wir mei­nen, die Welt oder die Lie­be zu ver­ste­hen, oder in denen wir an bei­dem zwei­feln. Aber wir kön­nen die­sem Gefühl in dem Moment, in dem wir es spü­ren, oft kei­ne kon­kre­ten Wor­te geben – was bleibt, ist eine unaus­sprech­li­che Atmo­sphä­re.“

Und die­se Atmo­sphä­re ent­steht selbst ohne Musik – in jeder Begeg­nung mit Mariss Jan­sons. Sei­ne Orches­ter ver­eh­ren sei­ne stil­le Auto­ri­tät – ein Maes­tro, der auch ande­re neben sich zulässt, ja, des­sen Lebens­werk auch dar­in besteht, Nach­fol­ger auf­zu­bau­en wie etwa sei­nen Schü­ler Andris Nel­sons. Dabei braucht sein Wesen nicht vie­le Wor­te, er ist ein Mensch der Musik. „Mei­ne Buch­sta­ben sind die Noten“, sagt er selbst, „sie wach­sen zu einem Motiv – und aus den Moti­ven ent­steht ein Satz. Aber anders als der Satz in der Spra­che ist der Satz in der Musik nicht unbe­dingt sofort zu ver­ste­hen. Er braucht eine Über­set­zung. Und das ist, wofür wir Inter­pre­ten die Ener­gie und die Intui­ti­on brau­chen. Unse­re Auf­ga­be ist es, bei unse­rer Inter­pre­ta­ti­on des musi­ka­li­schen Sat­zes so nahe am Kom­po­nis­ten wie mög­lich zu sein und gleich­zei­tig müs­sen wir vom Orches­ter und vom Publi­kum ver­stan­den wer­den. Es geht also immer dar­um, durch Ener­gie eine Brü­cke vom Kom­po­nis­ten zum Publi­kum zu schla­gen“.

Die Stil­le, die Aus­ge­wo­gen­heit und die Ruhe, mit der Mariss Jan­sons für gewöhn­lich kom­mu­ni­ziert, ist eben­falls eine Kon­stan­te sei­nes Lebens, ein Teil sei­ner unver­än­der­li­chen DNA. Jan­sons’ Mut­ter, eine erfolg­rei­che Mez­zo­so­pra­nis­tin, floh, nach­dem ihr Vater und ihr Bru­der im Ghet­to von Riga umge­kom­men waren, in ein Ver­steck, um im Janu­ar 1943 ihren Sohn Mariss zur Welt zu brin­gen. „Ich war als Jugend­li­cher sehr schüch­tern, sehr still und fand ein­fach nicht die Wor­te, um mei­ner inne­ren Welt Aus­druck zu ver­lei­hen“, sagt der Diri­gent, „ich war vol­ler Kom­ple­xe, habe mich für alles geschämt, und es fiel mir sehr schwer, mein Herz zu öff­nen.“ Mit der Musik fand sein stil­les Ich dann eine Mög­lich­keit des ande­ren Aus­drucks, der Expres­si­on, die für ihn einen wesent­li­chen Bestand­teil des Musi­zie­rens dar­stellt. „Es geht immer dar­um, dem Orches­ter und dem Publi­kum die nöti­ge Ener­gie bereit­zu­stel­len. Dafür ist ein gewis­ses Maß an Selbst­be­wusst­sein ein­fach nötig.“ Und das hät­te er sich ange­lernt, ver­rät der Diri­gent – um Musik machen zu kön­nen.

Als Mariss Jan­sons 2003 die Nach­fol­ge von Lorin Maazel als Chef des BR-Sym­pho­nie­or­ches­ters antrat, ahn­te nie­mand, was für eine Epo­che da mit jenem Diri­gen­ten anbre­chen soll­te, der einst am Lenin­gra­der Kon­ser­va­to­ri­um stu­diert hat­te, 1969 nach Öster­reich ging, um bei Hans Swa­row­sky und Her­bert von Kara­jan in die Leh­re zu gehen. Jan­sons und das Sym­pho­nie­or­ches­ter des BR sind inzwi­schen See­len­ver­wand­te, egal, ob durch den genia­li­schen Beet­ho­ven- oder Mah­ler-Zyklus, durch die Sin­fo­ni­en von Schosta­ko­witsch, die groß­ar­ti­ge Auf­nah­me von Strauss’ Vier letz­ten Lie­dern mit Anja Har­te­ros oder die letz­te Rach­ma­ni­now-Auf­nah­me. Jan­sons ent­wi­ckel­te die­ses Orches­ter zu einem der wich­tigs­ten und span­nends­ten Klang­kör­per der Welt. Das Con­cert­ge­bouw in Ams­ter­dam ver­ließ er 2015 nach elf Jah­ren wie­der – den Münch­nern aber blieb er treu.

Eigent­lich braucht jemand wie Jan­sons kei­ne Prei­se mehr. Er hat den Baye­ri­schen Ver­dienst­or­den, das Öster­rei­chi­sche Ehren­kreuz für Wis­sen­schaft und Kunst, den Ernst von Sie­mens Musik­preis, den Ver­dienst­or­den der Bun­des­re­pu­blik, ist Ehren­mit­glied der Ber­li­ner und der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Vor zwei Jah­ren kri­ti­sier­te der Sohn einer jüdi­schen Mut­ter den ECHO KLASSIK scharf, zeig­te sich erschro­cken über die anti­se­mi­ti­schen Aus­fäl­le. Dass Mariss Jan­sons nun den OPUS KLASSIK für sein Lebens­werk annimmt, ehrt den Preis mehr als den Preis­trä­ger.