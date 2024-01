Ben Glass­berg ist neuer Musik­di­rektor der Volks­oper Wien. Wie das Haus am Dienstag mitteilte, hat der Brite den Posten mit dem 1. Januar über­nommen. Er folgt auf Omer Meir Wellber, der nach einem Jahr seinen Rückzug „aus persön­li­chen Gründen“ erklärt hatte. Der in London gebo­rene Glass­berg war von Wellber als Erster Gast­di­ri­gent an die Volks­oper geholt worden.

Ben Glass­berg

Glass­berg, der in diesem Jahr 30 Jahre alt wird, ist Musik­di­rektor der Opéra de Rouen Normandie und ehema­liger Gast­di­ri­gent des Orchestre National de Lyon. Von 2019 – 2021 war er Chef­di­ri­gent der Glyn­de­bourne Tor. An der Volks­oper Wien leitet er in dieser Saison unter anderem die Premieren von „West Side Story“ und „Die lustige Witwe“.

„Ben und die Volks­oper sind in vielerlei Hinsicht wie geschaffen fürein­ander“, erklärte Inten­dantin Lotte de Beer. „Sein breites Reper­toire, das vom Musical bis zu Richard Wagner reicht – mit allem, was dazwi­schen liegt -, ist eine ideale Ergän­zung zu den verschie­denen Genres, die wir in diesem Haus aufführen. Beim Musi­zieren ist er sowohl akri­bisch anspruchs­voll in jedem noch so kleinem Detail als auch mutig in seinem frischen und gewagten Ansatz.“

