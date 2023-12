Die Münchner Stadt­spitze will die Gene­ral­sa­nie­rung des Kultur­zen­trums Gasteig nun gemeinsam mit einem Bauun­ter­nehmer voran­treiben. Der Aufsichtsrat der Gasteig München GmbH empfahl am Mitt­woch ein Part­ne­ring-Modell, wie die Stadt am Mitt­woch mitteilte. Der Stadtrat muss am 20. Dezember darüber entscheiden.

Kultur­zen­trum Gasteig

„Auch in schwie­rigen wirt­schaft­li­chen Zeiten stehen wir zu unseren Kultur­ein­rich­tungen“, sagte Ober­bür­ger­meister Dieter Reiter (SPD). „Wir führen den Gasteig als größte euro­päi­sche Kultur­ein­rich­tung in die Zukunft, und er steht weiter dafür, Kultur für alle zu bieten.“

Anfang des Jahres hatte der Stadtrat das Verga­be­ver­fahren für die Gene­ral­sa­nie­rung aufge­hoben, weil inner­halb der Frist nur eine einzige Bewer­bung einge­gangen war, die zudem die Anfor­de­rungen nicht erfüllte und ausge­schlossen werden musste. Als Grund für die geringe Teil­nahme an dem euro­pa­weit ausge­schrie­benen Wett­be­werb nannte die Stadt Verän­de­rungen der wirt­schaft­li­chen Bedin­gungen für Inves­toren durch den Angriffs­krieg Russ­lands gegen die Ukraine. Gasteig-Geschäfts­führer Max Wagner trat darauf im Sommer zurück. Anfang Oktober über­nahm die lang­jäh­rige Justi­ziarin und Proku­ristin Stephanie Jenke die Leitung des Hauses.

Der Gasteig im Stadt­teil Haid­hausen wurde 1985 eröffnet. Das Gebäude behei­matet neben dem Konzert­saal der Münchner Phil­har­mo­niker auch Kultur­in­sti­tute wie die Stadt­bi­blio­thek, die Volks­hoch­schule und Teile der Hoch­schule für Musik und Theater. Als Inte­rims­spiel­stätte nutzt das Orchester während der Sanie­rung die im Herbst 2021 eröff­nete Isar­phil­har­monie, einen Saal aus vorge­fer­tigten Voll­holz-Elementen mit Platz für 1.800 Gäste.

