Die Oper Frank­furt soll an ihrem bishe­rigen Platz neu errichtet werden. Das hat der Magis­trat der Stadt am Freitag beschlossen. Damit sei ein erster Meilen­stein beim Groß­pro­jekt Bühnen erreicht, erklärte Kultur­de­zer­nentin Ina Hartwig (SPD). Die Stadt­ver­ord­ne­ten­ver­samm­lung muss der Entschei­dung noch zustimmen.

Oper Frank­furt

Die Oper und das Schau­spiel Frank­furt teilen sich einen Bau am Willy-Brandt-Platz. Die 1963 eröff­nete Doppel­an­lage, deren innere Teile noch aus dem Vorgän­gerbau von 1902 stammen, ist am Ende ihres Lebens­zy­klus ange­langt. Man könne von Glück reden, dass der Spiel­be­trieb bisher nicht ausfallen musste, sagte Hartwig. Bereits Anfang 2020 hatte die Stadt Neubauten anstelle einer Sanie­rung beschlossen. Aus mehreren mögli­chen Stand­orten entschied man, für die Oper ein neues Haus am bishe­rigen Platz zu bauen und für das Schau­spiel einen Bau wenige hundert Meter entfernt zu errichten. Diese Vari­ante wird „Kultur­meile“ genannt. Zudem soll auch ein gemein­sames Lager- und Logis­tik­zen­trum für die Bühnen entstehen.

Das Schau­spiel benö­tigt auch eine Ausweich­spiel­stätte, für die nun ein Standort gesucht werden soll. Das neu errich­tete Schau­spiel könnte von der Oper bis zur Fertig­stel­lung ihres eigenen Baus am Willy-Brand-Platz als Interim genutzt werden.

Ein Modell der Kultur­meile ist bis Ende des Jahres im Histo­ri­schen Museum zu besich­tigen.

