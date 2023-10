Der Geiger und Kultur­ma­nager Guido Gärtner wird neuer geschäfts­füh­render Inten­dant der Bremer Phil­har­mo­niker. Die Aufsichts­rats­vor­sit­zende, Bremens Kultur­staats­rätin Carmen Emig­holz stellte den 45-Jährigen am Mitt­woch der Öffent­lich­keit vor. Gärtner über­nimmt den Posten ab März 2024.

Guido Gärtner, Carmen Emig­holz

Mit dem gebür­tigen Müns­te­raner habe man „einen versierten Musiker und gleich­wohl erfah­renen wie enga­gierten Orches­ter­ma­nager“ als neuen Inten­danten gewinnen können, sagte Emig­holz. Er bringe nicht nur eine ausge­wie­sene Exper­tise mit, sondern „hat vor allem in den vergan­genen andert­halb Jahr­zehnten an der Baye­ri­schen Staats­oper wert­volle Erfah­rungen in der Leitung einer renom­mierten Kultur-GmbH sammeln können“.

Gärtner ist seit 2008 Mitglied des Baye­ri­schen Staats­or­ches­ters. Als Kammer­mu­siker konzer­tiert er seither regel­mäßig auch im Prae­to­rius Quar­tett mit Solisten des Baye­ri­schen Staats­or­ches­ters. 2012 wurde er zum Geschäfts­führer der Baye­ri­sches Staats­or­chester Konzert GmbH berufen. Im Auftrag der Baye­ri­schen Staats­oper grün­dete er 2021 das Musik­label Baye­ri­sche Staats­oper Recor­dings.

Der desi­gnierte Inten­dant dankte für das ihm entge­gen­ge­brachte Vertrauen. Er freue sich auf seine neuen Aufgaben und auf die Zusam­men­ar­beit mit Gene­ral­mu­sik­di­rektor Marko Letonja. „Ich bin faszi­niert von diesem Orchester und seiner Geschichte, seinen viel­fäl­tigen Aufgaben und Spiel­orten“, erklärte Gärtner. Die Bremer Phil­har­mo­niker spielten seit ihrer Grün­dung vor fast 200 Jahren eine zentrale Rolle im Kultur­leben der Hanse­stadt. „Sie stehen für bürger­schaft­li­ches Enga­ge­ment, das gemein­same Erleb­nisse ermög­licht, und für das große Poten­zial, durch Kunst die Gesell­schaft weiter­zu­ent­wi­ckeln“, fügte er hinzu.

Gärtner folgt als geschäfts­füh­render Inten­dant auf Chris­tian Kötter-Lixfeld, der im November 2022 nach 20 Jahren im Amt als Geschäfts­führer zur Kultur Herford gGmbH gewech­selt ist. Seitdem ist Wolf­gang Fink als Inte­rims­in­ten­dant tätig.

