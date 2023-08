Kann man Bellini konzer­tant aufführen? Man kann – und sollte es viel öfter tun, nimmt man die Begeis­te­rung des Publi­kums bei der ersten von zwei „I Capu­leti e I Montecchi“-Aufführungen bei den Salz­burger Fest­spielen ernst.

„I Capu­leti e I Montecchi“ konzer­tant

Vincenzo Bellinis vom Titel her maximal spröde Fassung der Romeo-und-Julia-Geschichte wurde vom Ensemble um das Mozar­te­u­mor­chester und den Herren des Phil­har­monia Chor Wien unter Marco Armi­liato am Samstag maximal schmissig, musi­kan­tisch, aber auch mit Eleganz auf die Bühne der Felsen­reit­schule gebracht. Beson­ders souverän auch die bei einigen Arien mit heiklen Aufgaben bedachten Orches­ter­so­listen. Um eine gewisse Bewe­gung ins Geschehen zu bringen, kamen die Sänger aus dem Hinter­grund vor das Orchester und standen dann hinter Armi­liato, was der musi­ka­li­schen Fein­ab­stim­mung stel­len­weise Abbruch tat.

Im Sänger­ensemble hinter­ließ Aigul Akhmets­hina in der Romeo-Hosen­rolle den stärksten Eindruck. Ein phäno­menal geführter Mezzo­so­pran mit klag­schöner Tiefe, strah­lender Höhe und großer Mezzo­voce-Kultur, der die finale Ster­be­szene zum Gänse­haut­mo­ment machte. Etwas unaus­ge­wo­gener dagegen die Stimm­kultur von Elsa Dreisig als Giuli­etta. Ihr gelingen zauber­haft leichte Schat­tie­rungen, der Sopran wirkt nach längeren Phrasen aber immer wieder ange­strengt und nicht into­na­ti­ons­si­cher. Insge­samt sind beide aber ein Dream­team.

Auch die Herren sind Topbe­set­zungen: Michele Pertusi als Capellio, Giovanni Sala als Tebaldo und Roberto Taglia­vini als Lorenzo sind alle über­zeu­gend und stimm­schön, jeder für sich von eigenem Charakter. Also: Salz­burg feiert mit Stan­ding Ovations Belcanto vom Feinsten.

