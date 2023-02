Der Solo­re­pe­titor und Kapell­meister des Main­franken Thea­ters Würz­burg, Carlo Bene­detto Cimento, wech­selt nach zwei­ein­halb Jahren ans Landes­theater Salz­burg. Dort wird der Italiener (Jahr­gang 1990) mit Beginn der Saison 2023⁄ 24 Erster Kapell­meister, teilte das Würz­burger Haus am Montag mit. Inten­dant Markus Trabusch und Gene­ral­mu­sik­di­rektor Enrico Calesso beglück­wünschten ihn zu dieser neuen künst­le­ri­schen Heraus­for­de­rung. Einmal mehr werde das Main­franken Theater seinem Ruf als Talent­schmiede und Karrie­re­sprung­brett gerecht, erklärten sie.

Carlo Bene­detto Cimento

Cimentos Nach­folger wird Ulrich Corne­lius Maier. Aufge­wachsen und ausge­bildet in Würz­burg, war er bereits in der Saison 2018⁄ 19 als Studi­en­leiter am Main­franken Theater enga­giert. Anschlie­ßend wirkte er unter anderem als musi­ka­li­scher Leiter der Schloss­fest­spiele Ettlingen, Lehr­auf­träge führten ihn in die Nieder­lande zur Dutch National Opera Academy sowie in Deutsch­land an die Hoch­schule für Musik und Theater München. Im Rahmen seines neuer­li­chen Enga­ge­ments in Würz­burg wird Maier mit den Aufgaben eines Kapell­meis­ters sowie des Persön­li­chen Assis­tenten von GMD Calesso betraut.

