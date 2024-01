Der inter­na­tio­nale Ernst von Siemens Musik­preis geht in diesem Jahr an Unsuk Chin. Mit der Südko­rea­nerin zeichne das Kura­to­rium eine inter­na­tional renom­mierte Kompo­nistin aus, deren Werke welt­weit aufge­führt werden, teilte die Ernst von Siemens Musik­stif­tung am Donnerstag mit. Die Auszeich­nung ist mit 250.000 Euro dotiert und zählt zu den wich­tigsten Musik­preisen welt­weit. Der Musik­preis soll zusammen mit den Kompo­nisten-Förder­preisen am 18. Mai im Herku­les­saal der Münchner Resi­denz verliehen werden.

Unsuk Chin

Chin habe der Neuen Musik neue Wege aufge­zeigt und ein breites Publikum begeis­tert, hieß es in der Begrün­dung. Sie setze tradierte Konzepte wie Melodie und Harmonik nicht außer Kraft, sondern inter­pre­tiere sie immer wieder neu. „Ihre Werke zeichnen sich durch luzide, traum­hafte Klänge und eine humo­ris­ti­sche Leich­tig­keit aus. Es entsteht eine Musik, zu der das Publikum leicht Zugang findet, die aber gleich­zeitig komplex und heraus­for­dernd bleibt.“

Die drei Kompo­nisten-Förder­preise der Stif­tung gehen 2024 an die Islän­derin Bára Gisla­dottir, den Italiener Daniele Ghisi und den Chinesen Yiqing Zhu. Neben dem Preis­geld von jeweils 35.000 Euro sind auch Musik­pro­duk­tionen Teil der Auszeich­nung.

Die Laudatio auf Unsuk Chin hält Louw­rens Lange­voort, Inten­dant der Kölner Phil­har­monie. Das Ensemble inter­con­tem­po­rain spielt unter der Leitung seines neuen musi­ka­li­schen Direk­tors Pierre Bleuse Werke der Preis­trä­gerin. Die Förder­preis­träger werden in filmi­schen Kurz-Porträts von Johannes List und mit eigenen Werken vorge­stellt.

Die in der Schweiz ansäs­sige Ernst von Siemens Musik­stif­tung vergibt in diesem Jahr insge­samt 3,65 Millionen Euro an Förder­mit­teln, darunter mehr als drei Millionen Euro an zeit­ge­nös­si­sche Musik­pro­jekte welt­weit. Geför­dert werden vor allem Kompo­si­ti­ons­auf­träge, aber auch Festi­vals, Konzerte, Kinder- und Jugend­pro­jekte.

