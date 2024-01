Die US-Ameri­ka­nerin Marin Alsop ist mit der Ehren­mit­glied­schaft der Univer­sität für Musik und darstel­lende Kunst Wien (mdw) ausge­zeichnet worden. Wie die Einrich­tung am Freitag mitteilte, würdige sie damit die inter­na­tional heraus­ra­genden künst­le­ri­schen Leis­tungen Alsops als Diri­gentin sowie ihre Verdienste in der Förde­rung von Diri­gen­tinnen und ihr soziales Enga­ge­ment für die musi­ka­li­sche Bildung von Kindern und Jugend­li­chen.

Marin Alsop (M.), mdw-Ehren­mit­glied

Die mdw hege große Bewun­de­rung für das viel­fäl­tige Wirken Alsops, sagte Rektorin Ulrike Sych bei der feier­li­chen Verlei­hung der Ehren­mit­glied­schaft am Donners­tag­abend. „Dass sie neben ihrer bahn­bre­chenden künst­le­ri­schen Karriere seit Jahr­zehnten mit viel Kraft ein unglaub­li­ches, konti­nu­ier­li­ches Enga­ge­ment in der Nach­wuchs­för­de­rung pflegt, dafür muss ihr höchster Respekt zum Ausdruck gebracht werden.“ In ihrer starken persön­li­chen Haltung, indem sie künst­le­ri­sche Exzel­lenz in Einklang mit sozialem und gesell­schaft­li­chem Handeln bringe, sei die 67-Jährige ein inspi­rie­rendes Vorbild für andere Künstler.

Alsop ist seit 2019 Chef­di­ri­gentin des ORF Radio-Sympho­nie­or­ches­ters Wien sowie seit 2023 Chef­di­ri­gentin des Natio­nalen Sympho­nie­or­ches­ters des Polni­schen Rund­funks. 2020 wurde sie als Artist in Resi­dence an die mdw einge­laden, wo sie als erste Frau in der 200-jährigen Geschichte der Univer­sität Orches­ter­di­ri­gieren unter­rich­tete. Um den Karrie­reweg von weib­li­chen Diri­genten zu fördern, grün­dete sie 2002 die Taki Concordia Conduc­ting Fellow­ship, welche 2020 ihr zu Ehren in die Taki Alsop Conduc­ting Fellow­ship umbe­nannt wurde.

Die gebür­tige New Yorkerin war Chef­di­ri­gentin des Bour­ne­mouth Symphony Orchestra (2002–2008) und des São Paulo State Symphony Orchestra (2012–2019). Von 2007 bis 2021 stand sie dem Balti­more Symphony Orchestra vor und leitete damit als erste Frau ein großes US-ameri­ka­ni­sches Orchester. In Balti­more grün­dete sie mit Orch­Kids ein Musik­ver­mitt­lungs­pro­gramm für sozial benach­tei­ligte Kinder.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.