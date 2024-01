Zum ersten Mal hat die Deut­sche Oper Berlin George Benja­mins Oper „Written on Skin“ in der Origi­nal­in­sze­nie­rung von Katie Mitchell auf die Bühne gebracht. Die Berlin-Première des inter­na­tional erfolg­rei­chen Werks, das 2012 beim Festival in Aix-en-Provence seine Urauf­füh­rung erlebte, wurde am Sams­tag­abend mit stür­mi­schem Applaus gefeiert. Auch der Kompo­nist und sein Libret­tist Martin Crimp waren anwe­send.

„Written on Skin“

Die tödlich endende Drei­ecks­ge­schichte, deren Libretto Crimp nach einem okzita­ni­schen Text aus dem Mittel­alter verfasst hat, spielte sich auf zwei Ebenen in verschie­denen Räumen eines Hauses ab. In der Rolle der Agnès, die eine verbo­tene Liebes­be­zie­hung eingeht und sich dadurch aus der Unter­drü­ckung durch ihren Ehemann befreit, bril­lierte die Sopra­nistin Georgia Jarman. In der Doppel­rolle des Ersten Engels und Jungen, der als Illus­trator das Leben eines Schre­ckens­herr­schers in Bilder fassen soll, beein­druckte der Coun­ter­tenor Aryeh Nuss­baum Cohen. Der Bariton Mark Stone verkör­perte eindring­lich den tyran­ni­schen „Protector“, der seine Frau als Besitz betrachtet und nach ihrem Fehl­tritt grau­same Rache übt, indem er ihr das Herz ihres Lieb­ha­bers serviert.

Die musi­ka­li­sche Leitung des Abends hatte Marc Albrecht, bis 2020 Chef­di­ri­gent der Dutch National Opera und des Nether­lands Phil­har­monic Orchestra. Die bilder­reiche, von surrealen Meta­phern durch­zo­gene Sprache Crimps verbindet sich in dem Stück mit einer an Klang­farben reichen Musik, die die Sänger­stimmen in den Vorder­grund rückt. Neben Strei­chern, Klari­netten, Trom­peten und Schlag­zeug setzt der Kompo­nist auch eine Bass­gambe und eine Glas­har­mo­nika ein.

Bei der Urauf­füh­rung im Grand Théâtre de Provence am 7. Juli 2012 diri­gierte Benjamin selbst das Mahler Chamber Orchestra. In den Haupt­rollen waren Chris­to­pher Purves (Protector), Barbara Hannigan (Agnès) und Bejun Mehta (Erster Engel/​Junge) zu erleben. Die Urauf­füh­rungs­pro­duk­tion wurde seitdem in vielen Ländern gezeigt, unter anderem bei den Wiener Fest­wo­chen, den Münchner Opern­fest­spielen, in Tangle­wood in den USA, London, Madrid und Barce­lona. Für sein Schaffen wurde Benjamin 2023 der Ernst-von-Siemens-Musik­preis verliehen.

