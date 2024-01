Mit großem Jubel feierte die Oper Frank­furt am Sonn­tag­abend die Frank­furter Erst­auf­füh­rung von Jacques Offen­bachs Opéra bouffe „Die Banditen“. Regis­seurin Katha­rina Thoma, die die drei­ak­tige Operette aus dem Jahr 1869 mit humor­vollem Augen­zwin­kern aktua­li­siert, erstellte eine eigene deut­sche Text­fas­sung, die auch bei den Gesangs­num­mern Eleganz und Leich­tig­keit versprüht.

„Die Banditen“

Ironisch nimmt ihre Insze­nie­rung die ehrli­chen „Banditen“ als euro­päi­sche Wohl­stands­ver­lierer aufs Korn, die ihre Diebes­züge im abge­hängten Gebirgstal zwischen Italien und Spanien unter­nehmen. All ihre Anstren­gungen, sich mithilfe diverser Über­fälle und anschlie­ßender Verklei­dungen die Staats­kasse von Mantua zu sichern, schei­tern kläg­lich: Denn die ist von der korrupten feinen Gesell­schaft bereits zuvor geplün­dert worden.

Die vielen schmis­sigen Räuber­bal­laden, in denen die solis­tisch auftrump­fenden Charak­ter­köpfe des Frank­furter Opern­chors zu Höchst­form auflaufen und die Kostüme Irina Bartels, die aus Fundus-Frag­menten immer neue, irrwit­zige Roben erstellte, tragen zum beson­deren Gelingen der Première bei – ebenso wie Katha­rina Wieden­ho­fers wirkungs­volle Choreo­grafie und die heraus­ra­genden schau­spie­le­ri­schen Talente dreier Ensem­ble­mit­glieder, die alle in ihren Rollen debü­tieren: Gerard Schneider als bauern­schlauer Bandi­ten­chef Falsa­cappa, der in Tochter Fiorella (Eliza­beth Reiter) eine würdige Nach­fol­gerin gefunden hat, sowie Kelsey Lauri­tano als ihr junger Bio-Bauern-Geliebter Frago­letto. Im Orches­ter­graben ist der Mut von Diri­gent Karsten Januschke zu loben, Offen­bachs tänze­ri­schen Charme von einem klas­sisch kleinen Orchester spielen zu lassen. Bezeich­neten doch bereits die Zeit­ge­nossen Offen­bach als „Mozart der Champs-Élysées.“

