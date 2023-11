Das Theater Aachen hat eine Büste des Diri­genten Herbert von Karajan (1908–1989) aus seinem Foyer entfernt. Neueste Forschungs­er­geb­nisse und ein Vortrag des Wissen­schaft­lers Klaus Riehle hätten deut­lich aufge­zeigt, „dass Herbert von Karajan in der NS-Zeit kein unbe­schrie­benes Blatt war“, erklärte Gene­ral­inten­dantin Elena Tzavara am Mitt­woch. „All das hat uns bestärkt, die Büste in unserem Foyer vorerst zu entfernen.“ Zuvor hatte die „Aachener Zeitung“ berichtet.

entfernte Karajan-Büste

Der gebür­tige Öster­rei­cher Karajan zählt zu den bekann­testen Diri­genten des 20. Jahr­hun­derts. Unter anderem wirkte er mehr als drei Jahr­zehnte lang als Chef­di­ri­gent der Berliner Phil­har­mo­niker. Zu Beginn seiner Karriere war er 1935 an das Stadt­theater Aachen gekommen, als damals jüngster Gene­ral­mu­sik­di­rektor Deutsch­lands. Später verbrei­tete Karajan, er sei nur in die NSDAP einge­treten, um diesen GMD-Posten antreten zu können. Inzwi­schen ist bekannt, dass er bereits 1933 Mitglied der Partei geworden war.

Das Theater über­gibt die Büste dem Stadt­mu­seum Centre Char­le­magne. Dieses werde bis zu der 2025 geplanten Ausstel­lung „200 Jahre Stadt­theater Aachen“ auch die NS-Zeit des Hauses aufar­beiten und die Büste in die Schau aufnehmen.

An den nun leeren Platz soll zunächst eine alte Büste von Wolf­gang Amadeus Mozart kommen, die auch vorher schon dort gestanden hatte. Gene­ral­inten­dantin Tzavara hat die Plastik in der Unter­bühne des Thea­ter­ge­bäudes entdeckt. Länger­fristig würde sie gerne eine Büste des Kompo­nisten und Diri­genten Leo Blech (1871–1958) aufstellen, „der einst eben­falls in Aachen zu Ruhm gekommen ist“.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.