Sandra Radvanovsky und Jonas Kaufmann gaben mit dem Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia unter Antonio Pappano ihr Rollendebüt als Turandot und Calaf in Giacomo Puccinis Oper. Eine Aufnahme liegt jetzt als Doppelabum vor.

Das Doppel­album mit Giacomo Puccinis Opern­klas­siker Turandot vereint gleich mehrere erste Male mitein­ander. Antonio Pappano, ein Puccini-Experte, diri­giert Turandot erst­malig. Dabei gelingt es ihm mit dem Orchestra dell’Accademia Nazio­nale di Santa Cecilia wunderbar, kleine Nuancen und Fein­heiten aus dem breiten Klang­raum der mäch­tigen Partitur hervor­zu­heben, ohne den Blick auf das große Ganze zu verlieren.

Ermo­nela Jaho singt die Arie der jungen Sklavin Liù aus dem ersten Akt Signore ascolta

Auch Jonas Kauf­mann und Sandra Radva­novsky geben ihr Rollen­debüt in Puccinis drama­ti­scher Oper. In der Titel­partie der grau­samen Prin­zessin Turandot begeis­tert Radva­novsky mit ihrem durch­drin­genden aber immer klang­schönen Sopran. Mit Leich­tig­keit präsen­tiert sie die Stärke ihrer Stimme, ohne jemals etwas zu forcieren. Jonas Kauf­mann gibt mit seinem warmen, dunklen Tenor einen leiden­schaft­li­chen Calaf. Einzig und allein mehr Strahl­kraft könnte man sich in seiner Darbie­tung wünschen. Eine überaus ergrei­fende Ermo­nela Jaho als Liù und ein heraus­ra­gender Michael Spyres als Altoum ergänzen das hoch­ka­rä­tige Ensemble.