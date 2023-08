Ralph Vaughan Williams, 40 Jahre vor Benjamin Britten geboren, steht heute in dessen Schatten. Dabei ist sein Werk ähnlich viel­fältig. Neun origi­nelle Sinfo­nien und reiche Vokal­musik von Orato­rien und Chor­werken bis zu Songs of Travel, anderen Liedern und (neben Riders to the Sea und The Pilgrim’s Progress) den Folk Songs in Hugh the Drover wie der werk­ge­treuen Shake­speare-Verto­nung Sir John in Love liegen in durchweg exzel­lenten Aufnahmen vor. So lädt die Box ein, sich auf Entde­ckungs­reise zu begeben.

