Als Robert Musil im April 1942 im Schweizer Exil starb, wurde sein Tod in Berlin nicht einmal gemeldet. Man hatte ihn vergessen. So war der 1935 im Huma­nitas-Verlag in Zürich erschie­nene Band Nach­lass zu Lebzeiten ein letzter Versuch gewesen, sich wieder in Erin­ne­rung zu bringen. Musils Biograf Herbert Kraft wertet ihn als Reak­tion auf einen Artikel, den der Schrift­steller und Mäzen Carl Seelig am 28. Juni 1933 im Berner Tagblatt über den „vor wenigen Jahren gestor­benen Kärntner Robert Musil“ schrieb, der wie Kafka erst durch seine postum veröf­fent­lichten Arbeiten berühmt geworden sei.

Der Band glie­dert sich in vier Teile. Der erste mit „Bildern“ über­schrie­bene meta­pho­ri­sche Teil enthält Texte aus der Zeit zwischen den Kriegen. Das Prosa­stück Die Maus veran­schau­licht die Sinn­lo­sig­keit des Krieges: „Die Schüsse … schlugen weit hinten ein, wo nichts und niemand war, und verwüs­teten dort mit eiserner Beharr­lich­keit seit Monaten einen unschul­digen Abgang. Niemand wusste mehr warum.“ Der zweite mit dem Titel Unfreund­liche Betrach­tungen versam­melt essay­is­ti­sche Texte.

Lebte von 1938 bis zu seinem Tod 1942 im Exil in der Schweiz: Robert Musil

Der dritte Teil mit Geschichten, die keine sind, beginnt mit dem alle­go­ri­schen Märchen Der Riese AGOAG. Es handelt von einem Mann, der „den Aufstieg zur Kraft“ suchte und ein „umfas­sendes Stre­cken­abon­ne­ment“ erträumte, und mündet in der männ­li­chen Schick­sals­wahr­heit: „Der Starke ist am mäch­tigsten allein!“ Es war Adolf Hitler, der dieses Zitat aus Fried­rich Schil­lers Wilhelm Tell als Über­schrift für das achte Kapitel von Mein Kampf wählte. Den vierten Teil des Buches bildet die verstö­rende Erzäh­lung Die Amsel.

In biblio­philer Ausstat­tung hat der Sinus-Verlag 2021 eine Hörbuch-Edition von Nach­lass zu Lebzeiten heraus­ge­bracht. Neben einer MP3-CD enthält sie zwei Book­lets mit den Texten sowie mit Kommen­taren und Essays, insge­samt 576 Seiten. Einge­lesen wurden die Texte von Peter Simo­ni­schek, Peter Matić, Birgit Minich­mayr, Martin Vischer und Dörte Lyssewski. Und so ist es mehr als verdient, dass die Box von Bayern2 als Favorit und von der hr‑2 Hörbuch­bes­ten­liste als Hörbuch des Jahres 2022 ausge­zeichnet wurde. „Selten liest und hört man so meis­ter­hafte Prosa, selten erhält man zugleich so genaue Über­sicht über deren Entste­hung und Rezep­tion. Ein sensa­tio­nelles Hör- und Lese­ver­gnügen“, urteilte die Jury.

Der von Albert Bolliger in Kilch­berg gegrün­dete Verlag hat sich um die in der Schweiz entstan­denen Werke Robert Musils bereits in der Vergan­gen­heit große Verdienste erworben. 2017 brachte er die 4‑CD-Box mit Robert Musils Die Voll­endung der Liebe und Die Versu­chung der stillen Vero­nika heraus. Sie wurde eben­falls von der hr‑2 Hörbuch­bes­ten­liste ausge­zeichnet.