Willkommen in der neuen KlassikWoche,

heute mit einer span­nenden Debatte über den Kurs der Salz­burger Fest­spiele, über Hand­bremsen bei China-Reisen und mit einer voll­kommen neuen CRE­SCENDO-Web­site!

SALZBURG ALS FEST DER AMORAL?

Wenn die Wogen hoch­schlagen, ist es meist gut, aus­ge­ruht die Lage zu son­dieren. „Toxi­sches Spon­so­ring“ hat Autor und Regis­seur Lukas Bär­fuss den Salz­burger Fest­spielen vor­ge­worfen, bezog sich dabei beson­ders auf das Unter­nehmen Solway. Außerdem steht Salz­burg-Inten­dant Markus Hin­ter­häuser wegen rus­si­scher Spon­soren in der Kritik. Den alten Deal mit Gaz­prom hat er bereits als Fehler ein­ge­standen, von der rus­si­schen VCA-Stif­tung will er sich aber nicht trennen, und auch an Teodor Cur­r­entzis und seinem von der VTB Bank finan­zierten Ensemble musi­cAe­terna, in dessen Vor­stand drei der engsten Putin-Ver­trauten sitzen (wir haben berichtet), will er fest­halten. Letzte Woche sprang ihm der öster­rei­chi­sche Phi­lo­soph Konrad Paul Liess­mann in einem Essay bei. Kultur sei ein Ort der Amoral, erklärte er darin, auch beim Spon­so­ring müsse man ein Auge zudrü­cken. In meinem aktu­ellen Pod­cast „Alles klar, Klassik?“ (hier für alle For­mate kos­tenlos nach­zu­hören) debat­tiere ich die Sache noch einmal aus­führ­lich mit Liess­mann. Er erklärt, der Maß­stab des Han­delns in der Kultur müsse das Gesetz, nicht die Moral sein (hier das Gespräch mit Liess­mann).

Ganz anders sieht das Chris­tian Kuhnt, der Inten­dant des Schleswig-Hol­stein-Musik­fes­ti­vals. In einem aus­führ­li­chen Gespräch über Per­spek­tiven des Spon­so­rings sagt er, dass er einige Partner der Salz­burger Fest­spiele für „offen­sicht­lich bedenk­lich“ halte, dass man zunächst prüfen und erst dann das Geld nehmen solle und dass ein wenig „Haus­ver­stand“ genüge, um das Gute vom Schlechten zu trennen. „Wenn man 450 Euro für eine Karte bezahlt und beim Spon­so­ring auf Unter­nehmen wie Solway setzt, kann man da durchaus so etwas wie Wohl­stands­ver­wahr­lo­sung erkennen“, sagt Kuhnt (sein Gespräch ist hier nach­zu­hören). In einem Stan­dard-Inter­view wird der/​die Essayist/​in Masha Gessen, der/​die für den „New Yorker“ schreibt und mit dem National Book Award aus­ge­zeichnet wurde, noch deut­li­cher: „Cur­r­entzis hat jah­re­lang rus­si­sche Staats­gelder erhalten. Ich habe kein Pro­blem damit, dass er dafür bestraft wird. Ich wünschte, die Kul­tur­ge­mein­schaft würde end­lich kla­rere Vor­keh­rungen für Künst­le­rInnen treffen, die unmo­ra­lisch han­deln und so tun, als könnten sie außer­halb der Politik exis­tieren.“ Thomas Knubben, Pro­fessor für inter­na­tio­nales Kul­tur­ma­nage­ment fasst die Situa­tion so zusammen: „Salz­burg ist ein Son­der­fall. Die Stadt will dieses Spon­so­ring offenbar, das Land will es, Öster­reich will es – die Welt will es. Die Künstler wollen es, und das Publikum will es. Wer also soll dieses System aus den Angeln heben?“ Ich per­sön­lich glaube, dass es eine wich­tige Auf­gabe der Zukunft sein könnte, Nach­hal­tig­keit, Fair­ness und – ja auch so etwas wie einen mora­li­schen Kom­pass – mit großer Kultur in Ein­klang zu bringen. Die Zeit ist vorbei, dass Amoral als Not­wen­dig­keit für große Kunst ver­standen werden muss. Und was sagt eigent­lich Igor Levit zu all dem – der hat doch sonst immer eine Meinung.

WIE WAR ICH? GEDANKEN ZUR MUSIKKRITIK

In der dritten Folge der Debatte um die Zukunft der Musik­kritik vom Lucerne Fes­tival debat­tiere ich mit dem Inten­danten Michael Hae­f­liger und dem Diri­genten Franz Welser-Möst über die Frage, was Musi­ke­rInnen von Kritik erwarten. Muss es immer Joa­chim Kaiser sein? Wann hilft Kritik, wann ist die des­avou­ie­rend? Und vor allen Dingen: Wer ver­steht sie über­haupt noch? Die ganze Dis­kus­sion im Video (oben).

LEIPZIG, LONDON, PEKING? – NICHT MEHR UNBEDINGT

Als ich im letzten Pod­cast über die Situa­tion der Orchester debat­tiert habe, kris­tal­li­sierte sich heraus, dass die große Zeit der Glo­ba­li­sie­rung wohl erst einmal vorbei ist. Muss in Zeiten von Krieg und Kli­ma­wandel wirk­lich jedes Ensemble andau­ernd durch die Welt reisen? Oder werden Gast­spiele in Zukunft wieder zu etwas Beson­derem. Ein Ende der Rou­tine durch die klare Frage: Warum reist man mit wel­chem Orchester und wel­chem Pro­gramm an wel­chen Ort? Und vor allen Dingen, wird der Export­schlager der Zukunft das Klang-Image, das man zu Hause, vor Ort mit seinem eigenen Publikum entwickelt?

Manuel Brug hat das Gewand­haus­or­chester für die Welt begleitet und seinen Inten­danten, Andreas Schulz dazu befragt. Der erklärte, dass Ziele wie China bei ihm nicht mehr unbe­dingt auf der Agenda stehen: „Schulz plant kom­mende Tour­neen ver­halten, sucht nach­hal­ti­gere Rei­se­lö­sungen. Eine Chi­na­tour etwa steht schon aus poli­tisch-mora­li­schen Gründen auf schwä­chelnden Füßen.“ Tat­säch­lich scheinen Corona und Krieg die Orchester zu zwingen, erst einmal wieder zu Hause das eigene Profil zu ent­wi­ckeln, um dann mit ihrem urei­genen Image auf Reisen zu gehen.

INTIMERE FORMATE, BITTE

Zum Wandel der Musik passt auch ein lesens­wertes Inter­view, das Chris­tiane Peitz für den Tages­spiegel mit Musik­ma­nager Karsten Witt geführt hat. Nachdem der Diri­gent Vla­dimir Jurowski letzte Woche an dieser Stelle erklärt hatte, dass deut­sche Orchester in Sachen Eigen­ver­ant­wor­tung einiges von eng­li­schen Orches­tern lernen könnten, stößt Karsten Witt nun in ein ähn­li­ches Horn: „Die deut­schen Orchester sind im Manage­ment unter­be­setzt, meist haben sie nur fünf bis acht Mit­ar­beiter. Bei jedem Lon­doner Orchester küm­mern sich rund 30 Leute um Per­so­nal­ent­wick­lung und Finanzen, Fund­rai­sing, Edu­ca­tion-Arbeit, Mar­ke­ting etc.“ Publi­kums­er­folg scheint das aller­dings nicht zu garantieren.

In seinem Rei­se­be­richt mit dem Gewand­haus­or­chester berichtet Brug gerade in Eng­land von leeren Sälen: „Keines der Leip­ziger Kon­zerte, die von den sonst gern spitz­zün­gigen Lokal­jour­na­listen enthu­si­as­tisch beur­teilt werden, war aus­ver­kauft, viele Tickets gingen erst in letzter Minute über den Tresen. Man kommt zuweilen in Ber­muda-Shorts, nimmt selbst­ver­ständ­lich das Pau­sen­wein­glas mit in den Saal; Pro­gramm­hefte gibt es nur noch als Down­load.“ Und wie geht es weiter? Karsten Witt erkennt der­zeit eine große Ver­un­si­che­rung in der Klassik-Szene: „Die Abon­nenten kommen zurück, auch die Fans der Stars, aber ein großer Teil des Publi­kums bleibt weg. Wir haben uns ja zwei Jahre lang an ein soziales Leben gewöhnt, das sich vor allem zuhause abspielt. Ver­mut­lich müssen wir ver­su­chen, mit klei­neren, inti­meren, infor­mellen Kon­zert­formen, auch in neuen Räumen ein neues Publikum zu gewinnen, mit span­nenden Pro­grammen, bei denen geredet, musi­ziert und kon­su­miert wird, wo ein neues soziales Leben ent­steht. Gleich­zeitig müssen die großen Häuser ihre Säle schnell wieder füllen, ein Dilemma.“

ELISABETH SOBOTKA NACH BERLIN

Dass die Inten­dantin der Bre­genzer Fest­spiele, Eli­sa­beth Sobotka, als Inten­dantin an die Staats­oper nach Berlin geht, war seit Monaten ein offenes Geheimnis. Es war offenbar nicht leicht, eine Nach­fol­gerin für den schei­denden Inten­danten Mat­thias Schulz (er geht nach Zürich) zu finden, der auch Daniel Baren­boim genehm war. Das wirk­lich Absurde an der Benen­nung von Sobotka war, dass das Online-Magazin VAN die Nach­richt als erste mel­dete, wor­aufhin der Pres­se­spre­cher der Senats­ver­wal­tung für Kultur, Daniel Bartsch, offenbar ver­suchte, das Magazin als „digi­tale Fake­news“ zu ver­un­glimpfen (wie es Volker Blech in der Mor­gen­post schreibt). Tat­säch­lich hatte das VAN-Magazin immer wieder die Füh­rungs­me­thoden von Baren­boim beleuchtet und debat­tiert. Die Dis­kre­di­tie­rung von recher­chie­renden Jour­na­lis­tInnen ist ein Vor­gehen, das auch ich schon öfter erleben musste. Ist es nicht gut, dass end­lich auch in der Klassik eine Art von Jour­na­lismus ein­zieht, die Gemau­schel, rück­sichts­loses Ver­halten und des­po­ti­sches Benehmen the­ma­ti­siert? Kul­tur­po­li­ti­ke­rInnen und Künst­le­rInnen täten gut daran, diesen Umstand nicht zu dis­kre­di­tieren, son­dern ihn dankbar zur Kenntnis zu nehmen.

PERSONALIEN DER WOCHE

Der The­ater­regis­seur Ivo van Hove übern­immt ab Novem­ber 2023 die kün­st­lerische Lei­tung der Ruhrtri­en­nale. Das gab Nor­d­rhein-Wes­t­­fa­lens Kul­tur­min­is­terin Isabel Pfei­f­fer-Poen­s­gen bekan­nt. Der Bel­gi­er gestal­tet die drei Spielzeit­en 2024 bis 2026. Er fol­gt tur­nus­gemäß auf die aktu­elle Inten­dan­tin Bar­bara Frey. +++ Claude Meisch, Luxem­burgs Minister für Erzie­hung hat bekannt gegeben, dass sein Land das erste in Europa ist, das allen Kin­dern kos­ten­losen Musik­un­ter­richt außer­halb der Schule anbietet: „Diese Ent­schei­dung stärkt nicht nur die kul­tu­rellen Mög­lich­keiten unseres Landes, son­dern gibt den Kin­dern auch nütz­li­ches Wissen für ihre Zukunft an die Hand.“ +++ Auf­grund einer angeb­li­chen Krank­heit hat Anna Netrebkos Mann, Yusif Eyvazov seine Auf­tritte als Rodolfo in „La Bohème“ an der Metro­po­litan Opera in New York abge­sagt. Zuvor hatte Inten­dant Peter Gelb erklärt, dass er Netrebko nicht auf­treten lassen wird. +++ Valen­tina Lisitsa wurde als You­Tube-Pia­nistin welt­be­kannt, nun hat sie ihre Loya­lität zu Putin bekundet, indem sie im angeb­lich „befreiten“ Mariupol rus­si­sche Sol­da­ten­lieder gespielt hat. +++ Fab­rice Bollon wird Chef­di­ri­gent der Staats­ka­pelle Halle und Gene­ral­mu­sik­di­rektor der dor­tigen Oper. Der Ver­trag startet mit der Spiel­zeit 2022/2023 und hat eine Lauf­zeit von fünf Jahren. +++ Ber­lins Kul­turse­n­a­tor Klaus Led­er­er will bis Ende 2022 einen Nach­fol­ger für den Inten­dan­ten der Deut­schen Oper Berlin, Diet­mar Schwarz, gefun­den haben. „Das halte ich für real­is­tisch”, sagte der Linken-Poli­­ti­k­er dem Tages­spiegel. Schwarz hat­te seinen Ver­trag zulet­zt nur um drei Jahre bis Juli 2025 ver­längert. Er leit­et das Haus seit 2012. +++ Die große Teresa Berg­anza ist tot. „Sie wies mit Leich­tig­keit, Wärme und Prä­zi­sion der Ros­sini-Renais­sance den Weg und war eine Carmen von gefähr­li­cher Intel­li­genz. Jetzt trauert ihr Hei­mat­land Spa­nien um eine seiner größten Sän­ge­rinnen der Nach­kriegs­zeit“, so ruft ihr Jan Bach­mann in der FAZ nach.

UND WO BLEIBT DAS POSITIVE, HERR BRÜGGEMANN?

Ja, wo zum Teufel bleibt es nur? Manchmal liegt es beson­ders nahe, näm­lich genau hier, auf Ihrem Bild­schirm – die neue CRE­SCENDO-Web­site. CRE­SCENDO hat sich zwar nicht neu erfunden, sich aber ein Face­lift ver­passt. Aktua­lität in einem modernen Format – die Idee bleibt die gleiche: qua­li­tativ hoch­wer­tiger Jour­na­lismus und gut recher­chiert Bei­träge und Infor­ma­tionen über Oper, Kon­zert, Bal­lett, Theater, Kunst – Musik und Kultur als Lebens­form. Getoppt mit Reisen, Kuli­narik und Inspi­ra­tionen jeg­li­cher Cou­leur. Besu­chen Sie doch mal die neue CRE­SCENDO-Seite – die ein­fache Navi­ga­tion, die selbst­er­klä­rende Struktur und die intui­tive Nut­zer­freund­lich­keit werden Sie begeis­tern. Und weil nichts so beständig wie der Wandel ist, freut sich das CRE­SCENDO-Team, Sie in den nächsten Monaten immer wieder mit neuen Rubriken, Ideen und Funk­tionen zu über­ra­schen. Bleiben Sie also neu­gierig, und ent­de­cken Sie die neuen Seiten von CRESCENDO!

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

[email protected]​crescendo.​de