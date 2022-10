Der August-Everding-Musikwettbewerb feiert sein 35. Jubiläum. Am 14. Oktober 2022 findet in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz das Finale im Fach Gesang statt.

Sänger euro­päi­scher Musik­hoch­schulen wurden zur Teil­nahme am August-Ever­ding-Musik­wett­be­werb im Fach Gesang einge­laden. Aus den 52 Bewer­bungen wurden neun Teil­nehmer zum Semi­fi­nale ausge­wählt. Sie stellen sich am 13. Oktober 2022 im Leo17 in München der Jury. Das Reper­toire, das sie vorbe­reiten müssen, umfasst zwei Arien aus dem Bereich Oper oder Operette, davon eine von Wolf­gang Amadeus Mozart, zwei Kunst­lieder von Franz Schu­bert, Robert Schu­mann, Johannes Brahms oder Richard Strauss sowie das Rezi­tativ Anti­gone op. 81 für Gesang und Klavier, das Konstantia Gourzi 2020 auf einem altgrie­chi­schen Text des Dich­ters Sopho­kles kompo­nierte.

Hatte großes Vergnügen bei der Vorent­schei­dung: Andreas Schmidt, der künst­le­ri­sche Leiter des Wett­be­werbs

Der künst­le­ri­sche Leiter des Wett­be­werbs, der Bass­ba­riton Andreas Schmidt, der seit 2010 eine Professur an der Hoch­schule für Musik und Theater in München innehat, zeigte sich begeis­tert vom hohen künst­le­ri­schen Niveau der Bewerber. Die Jury, der der Tenor Fran­cisco Araiza, die Sopra­nistin Camille Schnoor, der Bass­ba­riton Jochen Kupfer, der Leiter der künst­le­ri­schen Planung des Münchner Rund­funk­or­ches­ters Ulrich Pluta und der Jour­na­list Klaus Kalch­schmid ange­hören, wählt drei Fina­listen aus, die sich am 14. Oktober 2022 in der Aller­hei­ligen Hofkirche der Münchner Resi­denz vor Publikum beweisen.

Das Programm dürfen die Fina­listen frei wählen. Bewertet werden nach einem Punkte-System tech­ni­sches Können, musi­ka­li­sche Gestal­tung und künst­le­ri­sche Persön­lich­keit / Bühnen­prä­senz. Zu gewinnen gibt es vier Preise: einen ersten Preis, der mit 7000 Euro dotiert ist, einen zweiten Preis in Höhe von 5000 Euro sowie einen dritten Preis und einen Publi­kums­preis, die jeweils mit 3000 Euro dotiert sind. Die Preis­ver­lei­hung findet im Anschluss an die Auftritte statt.

Gustava Ever­ding mit ihren Söhnen Chris­toph und Johannes Ever­ding beim Musik­wett­be­werb 2019

Der 1999 verstor­bene Regis­seur und Inten­dant August Ever­ding und der Kultur­ma­nager Helmut Pauli riefen den Wett­be­werb ins Leben. Gustava Ever­ding, die Witwe von August Ever­ding, hat dem Münchener Konzert­verein die exklu­siven Namens­rechte für die weitere Ausrich­tung des Wett­be­werbs über­tragen. Der Schwer­punkt des Vereins ist die Förde­rung von hoch­be­gabten Musik­schaf­fenden aus den Berei­chen Klassik und Jazz.