Die Anmeldefrist für den August Everding Musikwettbewerb 2022 im Fach Gesang läuft. Das Finale findet öffentlich am 14. Oktober 2022 in der Allerheiligen Hofkirche der Münchner Residenz statt.

Der Münchener Konzert­verein hat den August Ever­ding Musik­wett­be­werb 2022 für Gesang ausge­schrieben. Bis zum 1. September 2022 können sich Sänge­rinnen und Sänger jeder Natio­na­lität und Stimm­lage, die nicht älter als 30 Jahre alt sind, um die Teil­nahme bewerben. Das Finale findet am 14. Oktober 2022 in der Aller­hei­ligen Hofkirche der Münchner Resi­denz statt.

Unter den Sänge­rinnen und Sängern, die sich zur Teil­nahme bewerben, werden in einer Vorrunde neun für das Semi­fi­nale ausge­wählt. Für die Vorrunde müssen die Teil­neh­menden zwei Arien sowie ein großes Kunst­lied von Franz Schu­bert, Robert Schu­mann oder Johannes Brahms vorbe­reiten. Im Semi­fi­nale, das am 13. Oktober 2022 vor einer Jury in München statt­findet, stehen zwei Arien aus dem Bereich Oper und Operette auf dem Programm, davon eine von Wolf­gang Amadé Mozart. Zudem sind zwei Kunst­lieder von Franz Schu­bert, Robert Schu­mann, Johannes Brahms oder Richard Strauss vorzu­be­reiten.

Die Kompo­nistin des Pflicht­stücks Rezi­tativ Anti­gone: Konstantia Gourzi

Als Pflicht­stück wurde Rezi­tativ Anti­gone für Gesang und Klavier op. 81 aus dem Jahr 2019 von Konstantia Gourzi ausge­wählt. Mit dem Werk, dessen Text der Tragödie von Sopho­kles entnommen ist, möchte Gourzi anregen, darüber nach­zu­denken, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Anti­gone ist entschlossen, ihren im Kampf getö­teten Bruder Polyn­eikes zu beer­digen, auch wenn sie dafür sterben muss: „Neben den Liebenden werde ich als Liebende liegen.“ Ihren Werten den Lebenden und den Toten gegen­über treu zu bleiben, ist für sie wich­tiger als das eigene Leben. Gesungen wird der Text auf Altgrie­chisch.

Künst­le­ri­scher Leiter des Wett­be­werbs ist der Bass­ba­riton, Kirchen­mu­siker und Gesangs­pro­fessor an der Hoch­schule für Musik und Theater in München Andreas Schmidt. Der Jury gehören der Tenor Fran­cisco Araiza, der Bass­ba­riton Jochen Kupfer, die Sopra­nistin Camille Schnoor, der Jour­na­list und CRESCENDO-Autor Klaus Kalch­schmid und der Leiter der Künst­le­ri­schen Planung des Münchner Rund­funk­or­ches­ters Ulrich Pluta an. Bewertet werden auf der Basis eines Punk­te­sys­tems das tech­ni­sche Können, die musi­ka­li­sche Gestal­tung sowie die künst­le­ri­sche Persön­lich­keit und Bühnen­prä­senz.

Im Finale, das öffent­lich statt­findet und in dem die Teil­nehmer ein frei­ge­wähltes Programm vortragen, wählt die Jury drei Preis­träger aus, die ein Preis­geld von insge­samt 15 000 Euro erhalten. Das Publikum ist zudem dazu einge­laden, unab­hängig von der Jury einen mit 5000 Euro dotierten Publi­kums­preis zu vergeben.

Der Musik­wett­be­werb wurde 1987 von August Ever­ding und Helmut Pauli ins Leben gerufen. Nach Ever­dings Tod über­trug dessen Witwe dem Konzert­verein die exklu­siven Namens­rechte für die weitere Ausrich­tung des Wett­be­werbs, der sich aus privaten Spenden finan­ziert. Zu den bishe­rigen Preis­trä­gern gehören die Sopra­nistin Juliane Banse, die Geigerin Isabelle Faust, der Harfe­nist Xavier de Maistre, der Klari­net­tist Daniel Otten­samer und die Pianistin Ragna Schirmer.

> Weitere Informationen zur Teilnahme am August Everdings Musikwettbewerb 2022 sowie Karten zum Finale am 14. Oktober 2022 in der Allerheiligen Hofkirche der Münchner Residenz auf: www.konzert-verein.de