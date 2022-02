Der Pianist Daniel Barenboim muss sein Solokonzert am kommenden Mittwoch (16. Februar) absagen. Wie der Pierre-Boulez-Saal in Berlin am Montag mitteilte, hat sich der Künstler am 6. Februar einem chirurgischen Eingriff an der Wirbelsäule unterzogen. Derzeit erhole er sich zu Hause. Auf Empfehlung seiner behandelnden Ärzte werde Barenboim noch bis Ende Februar pausieren. Anfang März wolle er wieder auftreten.

Daniel Barenboim

Das Konzert zugunsten der UNO-Flüchtlingshilfe sollte ursprünglich am 30. November 2021 stattfinden. Schon damals laborierte der 79-Jährige an einem Rückenleiden, weshalb die Ärzte ihm Ruhe empfohlen hatten. Für den Benefizauftritt sei ein neuer Termin in Planung.

Bei einem Konzert des Boulez Ensembles am 27. Februar übernimmt anstelle von Barenboim der italienische Dirigent und Pianist Giuseppe Mentuccia die musikalische Leitung und den Klavierpart.

