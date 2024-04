Das Deut­sche Natio­nal­theater Weimar bekommt erst­mals ein Team als Gene­ral­inten­danz. Der Aufsichtsrat der GmbH entschied sich am Montag für Valentin Schwarz, Dorian Dreher und Timon Jansen, teilte die für Kultur im Frei­staat Thüringen verant­wort­liche Staats­kanzlei mit. Sie über­nehmen ab der Spiel­zeit 2025⁄ 26 gemeinsam die Nach­folge von Hasko Weber, der seinen Vertrag zum Sommer 2025 nach dann zwölf Jahren beendet.

Inten­danz­wechsel Natio­nal­theater Weimar

Das Trio wurde unter 36 Bewer­bungen ausge­wählt. Es habe sich inno­vativ und kreativ präsen­tiert, erklärte der Aufsichts­rats­vor­sit­zende, Thürin­gens Kultur­mi­nister Benjamin-Imma­nuel Hoff (Linke). „Das vergleichs­weise junge Team mit reich­hal­tiger Erfah­rung machte über­zeu­gend deut­lich, dass es einen modernen, werte­ba­sierten Führungs­stil nicht nur verspricht, sondern auch lebt“, sagte er.

Die neue Inten­danz wurde zunächst für fünf Jahre berufen. Schwarz soll dabei die Funk­tion des Chef­re­gis­seurs und künst­le­ri­schen Geschäfts­füh­rers über­nehmen, Dreher wird Opern­di­rektor und Jansen Schau­spiel­di­rektor. Die bishe­rige kauf­män­ni­sche Geschäfts­füh­rerin Sabine Rühl komplet­tiert das Leitungs­team. Die Zusam­men­ar­beit mit ihr verspreche Konti­nuität und Erneue­rung, betonte Hoff.

Der Öster­rei­cher Schwarz (Jahr­gang 1989) insze­nierte unter anderem an der Oper Köln, der Staats­oper Stutt­gart, der Opéra Mont­pel­lier und zuletzt bei den Bayreu­ther Fest­spielen den neuen „Ring des Nibe­lungen“. Der 1985 in Berlin gebo­rene Dreher präsen­tierte Regie­ar­beiten wie „Schwa­nen­ge­sang“ am Natio­nal­theater Mann­heim, „Tristan und Isolde“ an der Deut­schen Oper am Rhein und „Rode­linda“ bei den Inter­na­tio­nalen Händel­fest­spielen Göttingen. Der 1990 am Nieder­rhein gebo­rene Jansen arbeitet seit 2022 als Drama­turg am Theater Basel.

