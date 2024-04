Der briti­sche Diri­gent Sir Andrew Davis ist tot. Er starb am Samstag nach einem Kampf gegen Leuk­ämie im Kreise seiner Ange­hö­rigen, wie die Familie am Sonntag mitteilte. Der Künstler wurde 80 Jahre alt.

Sir Andrew Davis (1944–2024)

In seiner mehr als 50 Jahre langen Karriere war Davis künst­le­ri­scher Leiter an mehreren welt­weit renom­mierten Opern­häu­sern und Orches­tern. Dazu zählten das Toronto Symphony Orchestra (1975–1988), die Glyn­de­borne Festival Opera (1988–2000) und das Melbourne Symphony Orchestra (2013–2019).

Von 1989 bis 2000 wirkte Davis als Chef­di­ri­gent des BBC Symphony Orchestra und damit länger als jeder Diri­gent seit dem Gründer Sir Adrian Boult. Anschlie­ßend wech­selte er an die Lyric Opera of Chicago, deren Chef­di­ri­gent und Musik­di­rektor er bis 2021 war. Allein in dieser Zeit leitete er 700 Auffüh­rungen von 62 Opern von 22 verschie­denen Kompo­nisten. Bei den Londoner Proms, dem welt­größten klas­si­schen Musik­fes­tival stand Davis bei mehr Konzerten der „Last Night“ am Pult als jeder andere Diri­gent, zuletzt 2018.

