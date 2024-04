Daniel Baren­boim muss die Leitung des dies­jäh­rigen Euro­pa­kon­zerts der Berliner Phil­har­mo­niker aus gesund­heit­li­chen Gründen absagen. An dessen Stelle über­nimmt Daniel Harding, wie das Orchester am Montag mitteilte. Das Euro­pa­kon­zert findet am 1. Mai im Amphi­theater des histo­ri­schen Tsindan­dali Estate statt und damit erst­mals in Geor­gien.

Daniel Harding

Die Absage betrifft auch die Konzerte am 2. Mai in der geor­gi­schen Haupt­stadt Tbilisi sowie am 26. und 27. April in der Phil­har­monie Berlin. Das Programm bleibt unver­än­dert. Es erklingen Franz Schu­berts Ouver­türe zum Melo­dram „Die Zauber­harfe“, die 5. Symphonie von Ludwig van Beet­hoven und Johannes Brahms« Violin­kon­zert. Solistin ist die Geor­gi­erin Lisa Bati­a­sh­vili, die in der aktu­ellen Saison als Artist in Resi­dence bei dem Orchester wirkt.

Der 81-jährige Baren­boim erklärte der Mittei­lung zufolge, er wünsche den Kollegen wunder­bare Konzerte und hoffe, „dem wunder­vollen geor­gi­schen Publikum bei einer anderen Gele­gen­heit erst­mals begegnen zu können“. Harding ist den Berliner Phil­har­mo­ni­kern seit seinem Debüt 1996 eng verbunden. Nach 2019 im Pariser Musée d’Orsay diri­giert er heuer das zweite Euro­pa­kon­zert.

Seit 1991 feiern die Berliner Phil­har­mo­niker ihren Geburtstag alljähr­lich mit einem Euro­pa­kon­zert am 1. Mai, das an wech­selnden kultur­ge­schicht­lich bedeu­tenden Orten statt­findet.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.