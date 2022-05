Mit der Revue „All-Singing All-Dancing“ beschließt Barrie Kosky seine Intendanz an der Komischen Oper Berlin. Die Premiere ist am 10. Juni 2022.

Zehn Jahre lang lenkte Barrie Kosky die Geschicke der Komi­schen Oper in Berlin. In dieser Zeit erhielt das Haus mehrere Auszeich­nungen. Im Sommer 2022 endet Koskys Inten­danz. Er verab­schiedet sich mit der Revue All-Singing, All-Dancing, die er mit dem Pianisten Adam Benzwi und dem Choreo­grafen Otto Pichler zusam­men­stellte und die an ein beson­deres Kapitel jüdi­scher Geschichte erin­nert.

Eine der lang­jäh­rigen Wegge­fährten Barrie Koskys: die Sängerin Katha­rine Mehr­ling

Inspi­rieren ließ er sich von den jiddi­schen Bühnen­re­vuen des Jazz-Klari­net­tisten und Komö­di­anten Mickey Katz, der Sängerin und Enter­tai­nerin Sophie Tucker sowie der Barry Sisters, eines Gesangs-Duos, das Jazz-Titel auf Jiddisch sang. Barrie Kosky erin­nert damit an den Borscht Belt. Insbe­son­dere Juden aus Osteu­ropa waren in der ersten Hälfte des 20. Jahr­hun­derts in vielen Erho­lungs­ge­bieten der USA nicht will­kommen. Daher grün­deten sie in den 1930er-Jahren in den Cats­kill Moun­tains im Bundes­staat New York ein eigenes Refu­gium. Der Name Borscht war der ukrai­ni­schen Rote-Beete-Suppe Borscht entlehnt.

Wirkt mit an Barrie Koskys Abschied-Revue: der Schau­spieler Max Hopp

Das Gebiet, das auch als Solo­mon­land bezeichnet wurde, entwi­ckelte sich mit Bunga­low­ko­lo­nien und mondänen Hotels wie Grossinger’s, Lansman’s und Kutsher’s, zu einem Pendant der Riviera. Komö­di­anten wie Woody Allen, Mel Brooks und Joan Rivers sowie Musiker wie Benny Goodman und Barbra Strei­sand begannen in den Revuen zur Unter­hal­tung der Gäste ihre Lauf­bahn.

Singen und tanzen in Barrie Koskys Revue All-Singing, All-Dancing: die Geschwister Pfister

Gesungen wird in Koskys Revue auf Yiddisch. Diese Sprache wurde vor der Shoa von rund elf Millionen Menschen gespro­chen, während sie heute nur noch wenige Menschen verstehen. Zu den Mitwir­kenden gehören lang­jäh­rige Wegbe­gleiter wie Dagmar Manzel, Katha­rine Mehr­ling, Max Hopp, Helmut Baumann, die Geschwister Pfister, Ruth Brauer-Kvam, Helene Schnei­derman, Barbara Spitz und Sigalit Feig sowie Mitglieder des Ensem­bles und eine Tanz­truppe.

