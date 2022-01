Die Bayerische Staatsoper bringt am (heutigen) Sonntag eine Neuproduktion von Leoš Janáčeks „Das schlaue Füchslein“ auf die Bühne. Das Stück wird an dem Haus erstmals in tschechischer Sprache aufgeführt. Die russische Sopranistin Elena Tsallagova singt das Füchslein Schlaukopf. Der Bariton Wolfgang Koch gibt sein Rollendebüt als Förster. Die US-amerikanische Mezzosopranistin ist als Fuchs zu erleben. Die musikalische Leitung hat die litauische Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla.

„Das schlaue Füchslein“

Regie führt Barrie Kosky, der damit seine fünfte Inszenierung am Münchner Nationaltheater abliefert. Der Australier sieht in der Tierfabel die Möglichkeit, die Intelligenz der Umwelt wahrzunehmen, teilte die Staatsoper mit. Fernab von einer natürlichen Waldnostalgie interpretiere er die tierischen Aspekte der Oper über Einsamkeit und menschliche Verbindung mit dem Tod, als eine Haltung für Freiheit und Unmoral. Kosky erhebe die Metamorphose zum Prinzip seiner Inszenierung und beschwöre in traumgleichen Bildern die verwandelnde Kraft der Erinnerung. „Das Fundament von Janáčeks Stück ist die Natur und die menschliche Beziehung zur Natur. Darum geht es nicht nur in der Handlung, sondern auch in der Musik. Im Theater sehe ich meine Aufgabe als Regisseur nicht darin, ein realistisches Bild von der Natur auf die Bühne zu bringen. Es geht mir darum, eine szenische Metapher zu entwickeln“, erklärte Kosky.

Aufgrund der vor wenigen Tagen geänderten bayerischen Corona-Maßnahmen kann die Staatsoper wieder die Hälfte der verfügbaren Tickets verkaufen. Die knapp 1.000 Plätze werden im Schachbrettmuster besetzt. “ Das ist für alle in der Kultur ein lang ersehnter Schritt in die richtige Richtung“, äußerte sich Intendant Serge Dorny erfreut.

