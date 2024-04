Die Staats­phil­har­monie Nürn­berg hat erst­mals in ihrer über 100-jährigen Geschichte den Titel „Ehren­di­ri­gent“ verliehen. Die Auszeich­nung ging an Joana Mall­witz, die von 2018 bis 2023 Gene­ral­mu­sik­di­rek­torin am Staats­theater Nürn­berg war. Damit würdige man „ihre heraus­ra­genden Leis­tungen und Verdienste“, hieß es am Sonntag bei der Ernen­nung.

Ehren­di­ri­gentin Joana Mall­witz (M.)

„Ihre krea­tiven und inno­va­tiven Formate sowie ihr beispiel­haftes Enga­ge­ment in der musi­ka­li­schen Bildungs­ar­beit haben die Staats­phil­har­monie Nürn­berg auf ein neues künst­le­ri­sches Level gehoben und nach­haltig geprägt“, erklärte das Orchester in der Begrün­dung. Unter anderem hat die Diri­gentin mit der Jungen Staats­phil­har­monie ein eigenes Jugend­or­chester am Staats­theater Nürn­berg gegründet.

Mall­witz habe „die nicht so häufige Gabe, Menschen auch dann mitzu­nehmen, wenn es schwierig wird und sich alle anstrengen müssen“, sagte Staats­in­ten­dant Jens-Daniel Herzog. „Dadurch hat sie das Staats­theater Nürn­berg fünf Jahre lang inspi­riert, ange­trieben und befeuert.“

In Hildes­heim geboren, über­nahm Mall­witz 2014 als jüngste Gene­ral­mu­sik­di­rek­torin Europas die Orches­ter­lei­tung am Theater Erfurt. 2018 wech­selte sie an das Staats­theater Nürn­berg, dort als erste Frau auf dem Posten. 2019 wählten sie die Kritiker der Zeit­schrift „Opern­welt“ zur „Diri­gentin des Jahres“. Im März 2023 wurde ihr der Baye­ri­sche Verfas­sungs­orden für ihren „groß­ar­tigen Beitrag zu Kunst und Kultur in Bayern“ verliehen. Seit Beginn der Saison 2023⁄ 24 ist Mall­witz Chef­di­ri­gentin und künst­le­ri­sche Leiterin des Konzert­haus­or­ches­ters und damit die erste Frau an der Spitze eines der großen Berliner Klang­körper. Im September wurde sie mit dem Verdienst­orden der Bundes­re­pu­blik Deutsch­land ausge­zeichnet.

