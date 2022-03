Auf einem Reit­er­stand­bild der ver­has­sten franzö­sis­chen Erober­er prangt in großen Let­tern das Wort “Lib­erté”. In der Neupro­duk­tion von Giuseppe Verdis Oper “Les Vêpres Sicili­ennes” an der Deutschen Oper Berlin ver­legt Regis­seur Olivi­er Py die Hand­lung des Frei­heits­dra­mas aus dem mit­te­lal­ter­lichen Sizilien in die Zeit des Alge­rienkriegs im 20. Jahrhun­dert. Unter Leitung des Ersten Gast­diri­gen­ten Enrique Maz­zo­la wird die franzö­sis­che Urfas­sung der Oper von 1855 aufge­führt, die lange im Schat­ten der ital­ienis­chen Adap­tion ges­tanden hat­te. Nach der Pre­miere am Son­ntag gab es viel Beifall mit Bra­vo-Rufen und vere­inzel­ten Buhs für die Regie.

“Les Vêpres Siciliennes”

Der junge Wider­stand­skämpfers Hen­ri (Piero Pret­ti) gerät in einen Kon­flikt zwis­chen Vater­land­streue, Liebe und Fam­i­lien­ban­den. Seine Ange­betete Hélène (Hulkar Sabiro­va) will die Ermor­dung ihres Brud­ers durch die Fran­zosen rächen. Sie ver­bün­det sich dazu mit dem Rebel­lenan­führer Jean de Pro­ci­da, gesun­gen von dem her­aus­ra­gen­den Bass Rober­to Tagli­avi­ni. Doch aus­gerech­net der tyran­nis­che Vizekönig Guy de Mont­fort, stim­mge­waltig verkör­pert von dem Bari­ton Thomas Lehman, offen­bart Hen­ri, dass er sein Vater sei. Hen­ri schützt daraufhin Mont­fort und ver­rät seine Mit­stre­it­er. Nach drama­tis­chen Wirren wer­den die Auf­ständis­chen beg­nadigt. Mit dem Segen seines Vaters darf Hen­ri Hélène heirat­en, doch das Läuten der Hochzeits­glock­en löst eine Katas­tro­phe aus.

Py und der Büh­nen­bild­ner Pierre-André Weitz lassen die Hand­lung vor Schwarz-Weiß-Fotos ein­er Stadt, ver­mut­lich Algi­er, und in einem his­torischen The­ater spie­len. Die Oper begin­nt mit ein­er Hin­rich­tungsszene und endet in einem grausamen Mas­sak­er der Unter­drück­ten an den Besatzern. Nicht zulet­zt angesichts des Krieges in der Ukraine erscheinen “Les Vêpres Sicili­ennes” derzeit bek­lem­mend aktuell.

