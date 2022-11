Das Boulanger Trio feiert das 10. Jubi­läum seiner Konzert­reihe Boulan­gerie. Die Reihe verbindet Konzert und Salon mitein­ander. Konzi­piert wurde sie als Hommage an Nadia Boulanger und ihre legen­dären Pariser Salons. Das Trio schlägt damit eine Brücke zwischen zeit­ge­nös­si­scher Musik und Werken des klas­sisch-roman­ti­schen Reper­toires. Jede Veran­stal­tung ist einem Kompo­nisten der Gegen­wart gewidmet. Er ist während des Konzerts anwe­send und spricht mit den Musi­ke­rinnen des Trios, der Pianistin Karla Halten­wanger, der Geigerin Birgit Erz und der Cellistin Ilona Kindtder, über sein Schaffen.

Verbindet mit dem Boulanger Trio eine lange Freund­schaft: der Kompo­nist Johannes Maria Staud

Gast der Jubi­lä­ums­kon­zerte ist der Kompo­nist Johannes Maria Staud. Mit ihm verbindet die Musi­ke­rinnen eine lang­jäh­rige Zusam­men­ar­beit und Freund­schaft. Staud war 2012 Gast im ersten Gesprächs­kon­zert der Reihe, und im Auftrag des Trios kompo­nierte er Terra fluida, das vom Trio urauf­ge­führt wurde. Inspi­riert ist das Klavier­trio von dem Univer­sal­ge­lehrten Johann Joachim Becher, der zwischen der Alchemie des Mittel­al­ters und der Chemie der Neuzeit vermit­telte. Wie Staud in seinem Werk­kom­mentar ausführt, habe Becher neue Ideen zur Beschaf­fen­heit der Materie entwi­ckelt. Die Erde sei für ihn das zentrale Element gewesen, und er habe sie in drei Grund­sub­stanzen Grund­sub­stanzen, die Terra vitre­sci­bile, die Terra fluida und die Terra pinguis, unter­teilt. Die terra Fluida verleihe den Stoffen Form, Gewicht und Geruch, sei dabei flüssig, fein und flüchtig. „Diese Theorie inspi­rierte mich zu einem irrlich­ternden Werk, das zwischen rascher, mani­scher Bewe­gung und klang­vollem, durch geflüs­terte Laute unter­stützten, Inne­halten oszil­liert“, erläu­tert Staud. „Es ist dabei, ähnlich der Terra fluida, schwer zu greifen, auch wenn, oder gerade, weil es formal und von der Entwick­lung seiner Grund­bau­steine her, streng, fast neose­riell gear­beitet ist.“

In der Jubi­lä­ums­saison stehen Stauds zehn Klavier­mi­nia­turen Für Bálint András Vargas auf dem Programm. Die Minia­turen, die nach Stauds Worten eine Danke­schön an seinen Mentor sind, „loten, formal gestrafft, ein Spek­trum zwischen zart-verin­ner­lichten und entfes­selt-explo­die­renden, wild-vorwärts­drän­genden und geschmeidig-pulsie­renden Momenten aus“.

Trio-Partner bei Johannes Maria Stauds Lagrein: der Klari­net­tist Sebas­tian Manz

Mit ihrem Kammer­mu­sik­partner, dem Klari­net­tisten Sebas­tian Manz, bringen die Musi­ke­rinnen zudem Lagrein zur Auffüh­rung. Staud schrieb es in Anleh­nung an die gleich­na­mige Südti­roler Wein­sorte: „Mittel­tiefe, inten­sive, kirsch­rote Farbe mit rubin­rotem Schimmer. Reiches, fruch­tiges (Zwetschke), würziges Aroma mit Geruchs­noten von Leder, Teer und Kakao, aber auch floralen Nuancen (Veil­chen). Voller, ziem­lich milder Geschmack mit »erdigem« Nach­hall und spür­barem Gerb­stoff“, heißt es im Werk­kom­mentar. „Das synäs­the­ti­sche Moment also, etwas, das ich eigent­lich bisher beim Schreiben von Musik immer ausge­klam­mert habe, war nun bei diesem Stück das Movens, der Grund­im­puls“, fügt Staud hinzu. Eben­falls auf dem Programm stehen Mozarts Soave sia il vento aus Così fan tutte und das Trio KV 542.

> Das Boulanger Trio gastiert mit seinem Staud-Mozart-Programm am 19. November 2022 in der Villa Elisabeth in Berlin und am 20. November 2022 im resonanzraum St. Pauli in Hamburg. Weitere Auftrittstermine und Informationen auf: www.boulangertrio.com