Das Ensem­ble Così fac­ciamo bringt Georg Friedrich Hän­dels Oper Cesare in Egit­to auf his­torischen Instru­menten und mit Spir­i­tu­als, Blues & Jazz auf die Bühne. Die Pre­miere ist am 1. Juni 2022 im Cuvil­liés-The­ater in München.

Das Ensem­ble Così fac­ciamo begreift Oper als ein Lehrstück und als Auf­forderung, über Ori­en­tal­is­mus und Kolo­nial­is­mus nachzu­denken. Wie Hän­del ferne und fremde his­torische Fig­uren in nahe Bekan­nte umge­wan­delt habe, so sei es jet­zt an der Zeit, „ferne und ange­blich exo­tis­che Schau­plätze in die eigene Erfahrungswelt zu inte­gri­eren“. Ver­mieden wer­den soll­ten damit „die Fall­stricke eines nicht mehr halt­baren Orientalismus“.

Gesellschaft römischer Ritter

Als Hän­dels Oper Cesare in Egit­to 1724 am Lon­don­er Hay­mar­ket The­atre zur Urauf­führung kam, standen die besten und teuer­sten Sänger der Welt auf der Bühne. Die ver­führerische und kluge Cleopa­tra, die von Cae­sar gerettet wird und zur alleini­gen Herrscherin Ägyptens auf­steigt, gefiel dem Lon­don­er Pub­likum. Vor allem aber entsprach das Sujet der Oper der Römer-Mode, an der die Lon­don­er Adel­skreise sich damals delek­tierten. Adelige forscht­en nach römis­chen Vor­fahren und grün­de­ten eine „Gesellschaft römis­ch­er Ritter“.

Ägyptomanie

Das Ensem­ble Così fac­ciamo ver­legt für seine Auf­führung die Hand­lung in die 1920er-Jahre und ein Ambi­ente, das von Ägyp­tomanie geprägt gewe­sen sei. Aus­gelöst hat­te diese Welle der Ägypten­begeis­terung für Ent­deck­ung des Garbes von Tutan­chamun 1922. Der britis­che Ägyp­tologe Howard Carter hat­te es im Tal der Könige gefun­den. Die Mel­dun­gen darüber sowie über die Öff­nung des Grabes 1923 gin­gen um die Welt.

Così fac­ciamo sieht sich als neue Gen­er­a­tion von Ensem­bles, die auf alten Instru­menten musizieren. Her­vorge­gan­gen aus Niko­laus Harnon­courts Salzburg­er Sem­i­naren für his­torische Auf­führung­sprax­is, ist sein Name zugle­ich Pro­gramm: Così fac­ciamo (So machen wir es) soll aus­drück­en, dass sie den Anspruch auf his­torische Authen­tiz­ität dem „überzeugt eige­nen Aus­druck“ unterord­nen. So wid­met sich das Ensem­ble auch immer wieder Neuer Musik, die es eben­falls auf his­torischen Instru­menten interpretiert.