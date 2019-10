Rem­brandt ist der Maler des Lichts, der Selbst­er­for­schung und der Dar­stel­lung des Mensch­li­chen. Sein Werk ist gewal­tig. In etwa 600 Gemäl­den, über 300 Radie­run­gen und mehr als 1500 Hand­zeich­nun­gen ist es erhal­ten. Bereits das frü­he Gemäl­de „Sam­son und Dali­la“ aus dem Jahr 1628 zeigt, wie Rem­brandt es ver­stand, durch den Ein­satz von Licht den Ablauf einer Sze­ne dar­zu­stel­len. Die aus dem Alten Tes­ta­ment stam­men­de Geschich­te erzählt von dem Hel­den Sam­son, den die Göt­ter mit unbe­sieg­ba­rer Kraft geseg­net haben. Es darf nur nie­mals eine Sche­re an sein Haar gelan­gen, sonst ver­liert er die­se Kraft. Als Sam­son sich in Dali­la ver­liebt, bestechen die Phi­lis­ter sie, ihm das Geheim­nis sei­ner Kraft zu ent­lo­cken. Drei­mal gibt er ihr eine fal­sche Ant­wort. Als er ihr die Wahr­heit gesteht, lie­fert sie ihn aus. Rem­brandt stellt die Sze­ne dra­ma­tisch in einem Halb­dun­kel dar. Mit­tels des Lichts ver­mit­telt er dem Betrach­ter die zeit­li­che Abfol­ge des Gesche­hens. Von Sam­son, der schla­fend im Schoß der Ver­rä­te­rin liegt, über den Sol­da­ten mit der Sche­re bis zum Sol­da­ten mit dem Schwert für die Blen­dung.

Rembrandt: „Samson und Dalila“, 1629/1630,

Staatliche Gemäldegalerie, Berlin

Die­se Licht­in­sze­nie­rung brach­te Rem­brandt auch in sei­nen Por­träts zur Anwen­dung und erlang­te damit Berühmt­heit. 1606 in Ley­den gebo­ren, ließ er sich nach sei­ner Aus­bil­dung 1630 in Ams­ter­dam nie­der. Die Voll­kom­men­heit sei­ner Bild­nis­se brach­ten ihm Erfolg, Ruhm und wirt­schaft­li­chen Auf­stieg. Er erhielt Auf­trä­ge für hun­der­te von Por­träts, da er durch die Kraft sei­ner Dar­stel­lung des Mensch­li­chen alle ande­ren über­traf. 1634 hei­ra­te­te er Sas­kia Uylen­burgh, die Toch­ter eines ange­se­he­nen, wohl­ha­ben­den Juris­ten. Er erwarb ein gro­ßes Haus, das er mit Kunst­wer­ken und Kurio­si­tä­ten füll­te.

Rembrandt: „Die Nachtwache“, 1642,

Rijksmuseum Amsterdam

1642 voll­ende­te er die soge­nann­te „Nacht­wa­che“, sein berühm­tes­tes Bild. Der Auf­trag lau­te­te: 16 Mit­glie­der der Ams­ter­da­mer Bür­ger­wehr, die Com­pa­gnie des Haupt­man­nes Frans Ban­ninck Coq, gemein­sam zu por­trä­tie­ren. Rem­brandt erfüll­te ihn mit einer Lösung, die die dama­li­ge Tra­di­ti­on sol­cher Grup­pen­bild­nis­se durch­brach. Er zeig­te die Schüt­zen in his­to­ri­schen Kos­tü­men im Augen­blick des Auf­bruchs: Der Haupt­mann befiehlt dem Leut­nant, er sol­le die Kom­pa­nie antre­ten las­sen. Die Trom­mel wird geschla­gen und die Fah­ne erho­ben. Alles ist in Bewe­gung. Die Schüt­zen tre­ten aus der Tie­fe her­vor, um Auf­stel­lung zu neh­men. Das Licht hebt die Grup­pen aus dem Hell­dun­kel her­vor. Die Schat­tig­keit des Bil­des, das ihm die Bezeich­nung die „Nacht­wa­che“ ein­trug, wur­de bereits von den Zeit­ge­nos­sen kri­ti­siert.

Rembrandt: „Kleines Selbstbildnis“, etwa

1655, Kunsthistorisches Museum, Wien

Aber Rem­brandt insze­niert nicht nur sei­ne Bil­der, son­dern auch sich selbst. Das Ate­lier des Künst­lers, wie es im 19. Jahr­hun­dert beliebt wer­den soll­te, und auch die Künst­ler­tracht wur­den zuerst von ihm geschaf­fen. Er stell­te sein Aus­se­hen zur Schau und mal­te sich selbst vor der Staf­fe­lei. Auch das Bio­gra­fi­sche gewann bei ihm erst­mals Bedeu­tung. Er beschäf­tig­te sich mit dem Wan­del sei­ner Kunst. So ist mehr als die Hälf­te sei­ner 600 Gemäl­de datiert. Beein­dru­ckend ist die Selbst­er­for­schung in sei­nen letz­ten Por­träts. Nach dem Tod sei­ner Frau und dem Ver­lust sei­nes Hau­ses leb­te er mit dem Bau­ern­mäd­chen Hend­rick­je Stof­fels zusam­men, die neben sei­nem Sohn Titus zu sei­nem wich­tigs­ten Modell wur­de, und zog sich zuneh­mend vom mon­dä­nen Leben zurück. Neben bibli­schen Sze­nen ver­fer­tig­te er in die­sen letz­ten Jah­ren etwa 60 Selbst­bild­nis­se. Sie zei­gen einen ver­son­ne­nen Aus­druck, aber auch das Alter und sei­ne ver­fal­le­nen Züge. 1663 stirbt Hend­rick­je, 1668 sein Sohn Titus. Im Jahr dar­auf endet auch Rem­brandts Leben.

Rem­brandts Werk ist anläss­lich sei­nes 350. Todes­ta­ges im Rijks­mu­se­um in Ams­ter­dam in einer gro­ßen Aus­stel­lung zu sehen. „Alle Rem­brandts“ lau­tet der Titel. Gezeigt wird der gesam­te Bestand: 22 Gemäl­de, 60 Zeich­nun­gen und über 300 Druck­gra­fi­ken.

Ab 3. Okto­ber 2019 zeigt das Wall­raf-Rich­artz-Muse­um in Köln Rem­brandts gra­fi­sches Werk. Dazu haben am 4. Okto­ber 2019, dem Todes­tag Rem­brandts, alle Besu­che­rIn­nen frei­en Ein­tritt.

Und ab 1. Novem­ber 2019 geht die Son­der­aus­stel­lung „Insi­de Rem­brandt. 1606–1669“ dem Künst­ler­le­ben Rem­brandts nach.

Zudem kamen anläss­lich des Todes­ta­ges im Ver­lag Taschen zwei gro­ße Buch­edi­tio­nen auf den Markt:

„Rem­brandt. Sämt­li­che Gemäl­de“

„Rem­brandt. Sämt­li­che Zeich­nun­gen und Radie­run­gen“

