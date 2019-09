Sei­ne außer­ge­wöhn­li­che tän­ze­ri­sche Bega­bung, sein Lebens­stil und sein Schick­sal lie­ßen Rudolf Nure­jew welt­be­rühmt wer­den. Er revo­lu­tio­nier­te den Bal­lett­tanz, beflü­gel­te die Fan­ta­sie des Publi­kums und schlug es in sei­nen Bann. Als Mit­glied der legen­dä­ren Kirow-Trup­pe war er zum bekann­tes­ten Tän­zer der Sowjet­uni­on auf­ge­stie­gen. Da setz­te er sich 1961 bei einem Gast­spiel in Paris unter dra­ma­ti­schen Umstän­den in den Wes­ten ab. Umzin­gelt von Beam­ten des KGB, die ihn vor­zei­tig in die Sowjet­uni­on zurück­brin­gen soll­ten, bat er in der Flug­ha­fen­hal­le von Le Bour­get die fran­zö­si­sche Poli­zei um poli­ti­sches Asyl: „Ich will blei­ben und poli­ti­sches Asyl bekom­men.“

In sei­nem Film „Nure­jew – The White Crow“ erzählt Regis­seur Ralph Fien­nes die unglaub­li­che Geschich­te der sowje­ti­schen Bal­lett­le­gen­de nach. Ange­regt dazu hat­te ihn die groß­ar­ti­ge Nure­jew-Bio­gra­fie von Julie Kava­nagh (deutsch 2008 bei Pro­py­lä­en). „Der glü­hen­de Wunsch die­ses Jun­gen, sich selbst zu ver­wirk­li­chen“, habe ihn gereizt, erläu­tert Fien­nes. Gedreht auf 16 mm, lässt der Film in atmo­sphä­ri­schen Bil­dern die 1960er-Jah­re, den Kal­ten Krieg und das Schick­sal des gran­dio­sen Tän­zers wie­der auf­le­ben. Für die Rol­le Nure­jews wähl­te Fien­nes den ukrai­ni­schen Bal­lett­tän­zer Oleg Iven­ko (Foto oben, © Ala­mo­de Film). „Nure­jew hat­te etwas Quir­li­ges, Ero­ti­sches, Gefähr­li­ches, wirk­te immer, als ob er kurz davor wäre, arro­gant, unge­hal­ten und aggres­siv zu wer­den – die­se Art von Stim­mung hat er ver­mit­telt“, begrün­det er sei­ne Ent­schei­dung. „Und ich fühl­te: Oleg könn­te das unter mei­ner Anlei­tung spie­len. Er war groß­ar­tig und wur­de immer bes­ser.“

Die Rol­le von Alex­an­der Pusch­kin, Nure­jews Leh­rer, der mit sei­ner Metho­de der Ein­fach­heit und der natür­li­chen Über­gän­ge sei­ne Kar­rie­re ent­schei­dend beein­fluss­te, über­nahm Fien­nes selbst. Das Dreh­buch schrieb David Hare. Die Musik kom­po­nier­te Ilan Esh­ke­ri.

www.nurejew-thewhitecrow.de/#/