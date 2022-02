Das Ensemble Die Mimusen lädt am 19. und 20. Februar 2022 zu einem theatralischen Liederabend mit Komponistinnen in den Ziegler-Saal nach Karlsruhe. Dem von der Mezzosopranistin Denise Seyhan ins Leben gerufenen Ensemble gehören die Schauspielerin Michelle Brubach und der Pianist Philip Dahlem an. „Die rosa Gefahr“ betiteln sie ihren Auftritt, den Mimi Schwaiberger inszeniert.

Gegründet im Sommer 2021: das Ensemble Die Mimusen, bestehend aus dem Pianisten Philip Dahlem, der Schauspielerin Michelle Brubach und der Mezzosopranistin Denise Seyhan

Die Mimusen wollen mit ihrem Programm „Die rosa Gefahr“ auf unterhaltsame Weise Einblick in die Lebens- und Gedankenwelt der Komponistinnen vermitteln. Der Titel ist einem Artikel der Zeitschrift Musica entlehnt, die dereinst vor der Komponistin Lili Boulanger als „Rosa Gefahr“ warnte.

Lili Boulanger, die Unterricht bei ihrer Schwester Nadia nahm, schrieb neben Psalmenvertonungen und sinfonischen Dichtungen auch Lieder. Als erste Frau in der 110-jährigen Geschichte des Preises gewann sie 1913 den Rom-Preis. Ihr Können und ihre Souveränität, mit der sie ihre männlichen Kollegen in den Schatten stellte, wurden als „rosa Gefahr“ angesehen. Zu Nadia Boulangers Schülern gehörte u.a. auch Mary Howe, die ebenfalls Lieder sowie Chorwerke, Streichquartette und andere Kompositionen für Kammermusik schrieb.

Männliche Vorherrschaft auch in der Musik

Komponisten bestanden auf ihrer Vorherrschaft. Clara Schumann musste als Komponistin ihrem Gatten stets den Vortritt lassen. Auch Gustav Mahler nannte als Bedingung für seine Eheschließung mit Alma Schindler, dass sie das Komponieren aufgab. Emilie Mayer blieb unverheiratet. Ihr gelang es im 19. Jahrhundert, mit ihren Kompositionen Ansehen zu erringen. Ihre Widerentdeckung kommt dennoch nur zögerlich voran.

Was passiert mit Künstlerinnen, deren Entfaltungskraft im Keim erstickt wird, fragt das Ensemble in seinem Liedprogramm. Mozarts Schwester Marianna etwa war mindestens so begabt wie ihr Bruder Wolfgang. Aber der Vater zwang sie in eine Ehe mit einem ungeliebten, um viele Jahre älteren Mann. Inszeniert von Mimi Schwaiberger, laden die Mezzosopranistin Denise Seyhan, die Schauspielerin Michelle Brubach und der Pianist Philip Dahlem zu einem Liederabend mit spannenden Lebensgeschichten.