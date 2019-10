Die Bak­chen des Euri­pi­des in ein moder­nes Musik­dra­ma zu ver­wan­deln und die­ses nach dem Ais­chy­los-Frag­ment aus dem Lykur­gos-Zyklus Bassa­rai (Fuchs­fell­jä­ge­rin­nen) zu nen­nen – die­se Idee sei von W. H. Auden gekom­men, berich­tet Hans Wer­ner Hen­ze in sei­nen Auto­bio­gra­phi­schen Mit­tei­lun­gen. Er sei sofort begeis­tert gewe­sen von der sze­ni­schen Situa­ti­on, die der Libret­to­vor­schlag von Auden und Ches­ter Simon Kall­man gebo­ten habe. In sei­ner Par­ti­tur habe er dar­zu­stel­len ver­sucht, „wie das Ton­ma­te­ri­al des Got­tes Dio­ny­sos lang­sam, lockend, lis­tig und am Ende dann auch äußerst gewalt­tä­tig die mön­chisch-keu­sche Klang­welt des Pen­theus ver­nich­tet“. Den bei­den Gegen­spie­ler Pen­theus und Dio­ny­sos ord­net Hen­ze jeweils eine Zwölf­ton­rei­he zu. Die bei­den Berei­che grei­fen inein­an­der, bis das Dio­ny­si­sche die Ober­hand gewinnt und das Klang­ma­te­ri­al des Pen­theus zum Ver­schwin­den bringt. Vor­an­ge­stellt ist der Par­ti­tur ein Zitat Gott­fried Benns: „Der Mythos log.“ Habe das 18. Jahr­hun­dert es als erwie­sen erach­tet, dass in einem Kon­flikt zwi­schen Ver­nunft und Unver­nunft die Ver­nunft zu sie­gen habe, so wis­se man heu­te, dass gan­ze Gesell­schaf­ten vom „Dämon“ befal­len wer­den könn­ten.

Bar­rie Kos­ky, der Inten­dant des Hau­ses, setzt das Werk mit Vla­di­mir Jurow­ski (Foto oben, © Drew Kel­ley IMG Artists) am Pult in Sze­ne. Dio­ny­sos und Pen­theus ver­kör­pern Sean Panik­kar und Gün­ter Papen­dell.

Wei­te­re Auf­füh­run­gen fin­den am 17. und 20. Okto­ber, am 2., 5. und 10. Novem­ber 2019 sowie am 26. Juni 2020 statt.

Infor­ma­tio­nen: www.komische-oper-berlin.de