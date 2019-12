Der Ver­lag Qua­ter­nio in Luzern hat sich auf Fak­si­mi­le-Edi­tio­nen kost­ba­rer Bil­der­hand­schrif­ten aus dem Mit­tel­al­ter und der Renais­sance spe­zia­li­siert. Sein zehn­jäh­ri­ges Bestehen fei­ert er mit einer Jubi­lä­ums­aus­stel­lung in der Badi­schen Lan­des­bi­blio­thek Karls­ru­he.

Vom Codex Gis­le, einer goti­schen Musik­hand­schrift, die um 1300 von der Chor­lei­te­rin,

der Zis­ter­zi­en­ser­non­ne Gise­la von Kers­sen­brock, ver­fasst wur­de und 500 Jah­re lang

in Gebrauch war, fer­tig­te der Ver­lag 2014 eine Fak­si­mi­le-Edi­ti­on.

(Foto: © Qua­ter­nio Ver­lag)

Gezeigt wer­den alle 23 Fak­si­mi­le-Edi­tio­nen, die der Ver­lag seit sei­nem Bestehen ange­fer­tigt hat, wie etwa Schät­ze aus der bedeu­ten­den Mal­schu­le, die im 10. Jahr­hun­dert in der Reichs­ab­tei der Insel Rei­chen­au ein­ge­rich­tet wur­de, oder der Codex Gis­le, ein goti­sches Gesangs­buch für den gre­go­ria­ni­schen Kir­chen­chor des Zis­ter­zi­en­ser­or­dens Mari­en­brunn bei Osna­brück oder das Briçon­net-Stun­den­buch, das 1485 in Tours ent­stand und sich durch beson­de­re Far­ben­pracht aus­zeich­net.

2017 erschien die Fak­si­mi­le-Edi­ti­on des Sobie­ski-Stun­den­bu­ches, das im 17. Jahr­hun­dert

an den Hof des pol­ni­schen Königs Johann III. Sobie­ski gelang­te.

(Foto: © Qua­ter­nio Ver­lag)

Ein her­aus­ra­gen­des Werk abend­län­di­scher Buch­ma­le­rei ist das far­ben­präch­ti­ge Sobie­ski-Stun­den­buch. Die­ses Gebets- und Andachts­buch zeich­net sich durch beson­ders far­ben­präch­ti­ge Minia­tu­ren aus. Es wird dem so genann­ten Bed­ford-Meis­ter zuge­schrie­ben, einem spät­go­ti­schen fran­zö­si­schen Buch­ma­ler unbe­kann­ten Namens, der in Paris wirk­te und ein Stun­den­buch für den Duke of Bed­ford schuf. Ver­mut­lich jedoch waren meh­re­re Künst­ler an sei­ner Voll­endung betei­ligt.

Auf­trag­ge­be­rin des Sobie­ski-Stun­den­bu­ches war Mar­ga­re­te von Bur­gund.

Für das Stif­ter­bild ließ sie sich betend mit bur­gun­di­scher Hau­be abbil­den.

(Foto: © Qua­ter­nio Ver­lag)

Sei­ne Bezeich­nung trägt das Stun­den­buch, weil es im 17. Jahr­hun­dert an den Hof des pol­ni­schen Königs Johann III. Sobie­ski gelang­te, wo es sei­nen gold­ver­zier­ten Samt­ein­band erhielt. Die ursprüng­li­che Auf­trag­ge­be­rin des Buches war Mar­ga­re­te von Bur­gund, die sich in einer Minia­tur, betend in kost­ba­rem Gewand und mit bur­gun­di­scher Hau­be, abbil­den ließ.

Blick in das Fak­si­mi­le des spät­ro­ma­ni­schen Speye­rer Evan­ge­listars, das der Ver­lag 2012 anfer­tig­te

und des­sen Ori­gi­nal in der Badi­schen Lan­des­bi­blio­thek auf­be­wahrt wird

(Foto: © Qua­ter­nio Ver­lag)

Als Ver­an­stal­tungs­ort der Aus­stel­lung wur­de die Badi­sche Lan­des­bi­blio­thek Karls­ru­he gewählt, weil in ihr das Speye­rer Evan­ge­listar auf­be­wahrt wird. Die­ses pracht­vol­le Zeug­nis spät­ro­ma­ni­scher Buch­kunst darf aus kon­ser­va­to­ri­schen Grün­den nicht mehr offen gezeigt wer­den. Das Fak­si­mi­le schafft Abhil­fe. Denn es ver­mag von sol­chen ein­zig­ar­ti­gen alten Hand­schrif­ten einen Ein­druck zu ver­mit­teln, der dem Ori­gi­nal ganz nahe­kommt.

Die Arbeit des Buch­bin­ders hat sich seit dem Mit­tel­al­ter nicht ver­än­dert.

(Foto: © Qua­ter­nio Ver­lag)

Der Qua­ter­nio-Ver­lag brach­te 2012 eine Fak­si­mi­le-Edi­ti­on des Speye­rer Evan­ge­listars her­aus. Die Hand­schrift wur­de ver­mut­lich 1220 vom Kus­tos des Cyria­kus­stif­tes nörd­lich von Worms Con­rad von Dan­ne bezie­hungs­wei­se Kon­rad von Tann in Auf­trag gege­ben, der es mit­nahm, als er in Spey­er Bischof wur­de. Das Buch ent­hält 48 Minia­tu­ren, dar­un­ter auch eine Dar­stel­lung des Hei­li­gen Cyria­kus. Der Ein­band aller­dings besteht aus getrie­be­nem ver­gol­de­ten Sil­ber und ist mit Halb­edel­stei­nen besetzt.

Die ori­gi­nal­ge­treue Wie­der­ga­be des aus ver­gol­de­tem Sil­ber und Halb­edel­stei­nen bestehen­den

Ein­ban­des des Speye­rer Evan­ge­listars stell­te eine beson­de­re Her­aus­for­de­rung dar.

(Foto: © Qua­ter­nio Ver­lag)

Der Begriff „Fak­si­mi­le“ kommt aus dem Latei­ni­schen und heißt wört­lich über­setzt: „Mach es ähn­lich“. Genau dar­um geht es beim Fak­si­mi­le. Es soll eine mög­lichst ori­gi­nal­ge­treue Nach­bil­dung erstellt wer­den, die die Aura des Ori­gi­nals ein­fängt.

Ori­gi­nal und Fak­si­mi­le: der Ein­band des Speye­rer Evan­ge­listars in einer digi­ta­len Auf­nah­me

des Ori­gi­nals, das die Badi­sche Lan­des­bi­blio­thek erstellt hat, und eine Abbil­dung

der Fak­si­mi­le-Edi­ti­on des Qua­ter­nio Ver­la­ges

Die Replik des Ein­ban­des des Speye­rer Evan­ge­listars stell­te eine Her­aus­for­de­rung dar. Um die­sen Ein­band mög­lichst ori­gi­nal­ge­treu nach­bil­den zu kön­nen, kam ein für die Indus­trie ent­wi­ckel­tes Ver­fah­ren zur Digi­ta­li­sie­rung drei­di­men­sio­na­ler Objek­te zur Anwen­dung. Mit­tels einer Spe­zi­al­ka­me­ra wur­den Dut­zen­de von Detail­auf­nah­men erstellt und mit­tels Com­pu­ter­soft­ware zu einem Gesamt­bild zusam­men­ge­setzt. Der von einem 3‑D-Dru­cker aus Kunst­harz erstell­te Buch­de­ckel wur­de sodann von einem Gra­veur nach­ge­sto­chen. Die Wie­der­ga­be der Schmuck­stei­ne aus Kris­tall, Achat, Glas, Ame­thyst, Chal­ze­don, Kar­neol und Chry­so­pras erfolg­te durch syn­the­ti­sche Stei­ne, wäh­rend ein Sil­ber­schmied ihre Fas­sun­gen fer­tig­te.

Zwei Sei­ten aus der Wie­ner Gene­sis, einem Pur­pur­co­dex, der in der Öster­rei­chi­schen

Natio­nal­bi­blio­thek in Wien ver­wahrt wird, in einer digi­ta­len Auf­nah­me der Biblio­thek

Ein Codex, der trotz umfas­sen­der Restau­ra­ti­on eben­falls unter Ver­schluss blei­ben muss, ist die Wie­ner Gene­sis. Der frag­men­ta­ri­sche in Gold- und Sil­ber­let­tern geschrie­be­ne Pur­pur­co­dex erhielt sei­ne Bezeich­nung von sei­nem Auf­be­wah­rungs­ort, der Öster­rei­chi­schen Natio­nal­bi­blio­thek in Wien. Ent­stan­den ist er ver­mut­lich zwi­schen dem 4. und 6. Jahr­hun­dert, womit er als die frü­hest erhal­te­ne Bibel­il­lus­tra­ti­on gilt. Kunst­his­to­risch ist er auch des­halb bedeut­sam, weil sei­ne Illus­tra­tio­nen den Über­gang von der Rol­le zum Buch doku­men­tie­ren. So fin­den sich in íhm zwei Dar­stel­lungs­prin­zi­pi­en neben­ein­an­der: abge­schlos­se­ne, recht­ecki­ge Bild­flä­chen und Bild­strei­fen mit ein­zel­nen Sze­nen, von denen man ver­mu­tet, dass sie ursprüng­lich für eine Rol­le kon­zi­piert waren und nach­träg­lich für das Buch zusam­men­ge­fasst wur­den. Auch fin­den sich neben jenen Illus­tra­tio­nen, die auf Raum­wir­kung ver­zich­ten, natu­ra­lis­ti­sche Tier­dar­stel­lun­gen, die noch auf anti­ke Ori­en­tie­rung hin­wei­sen. Dar­um ist anzu­neh­men, dass die Hand­schrift in Klein­asi­en, also auf syri­schem Gebiet, mög­li­cher­wei­se sogar in Antio­chia ent­stand.

Ori­gi­nal­treue bedeu­tet auch die Wie­der­ga­be der Fehl­stel­len, die in der Wie­ner Gene­sis

durch die Zer­set­zung der Sil­ber­tin­te ent­stan­den sind.

(Foto: © Qua­ter­nio Ver­lag)

An der Edi­ti­on der Wie­ner Gene­sis lässt sich able­sen, was Fak­si­mi­le anstrebt. Bereits 1664, als die Hand­schrift über Kai­ser Leo­pold I. in die Wie­ner Hof­bi­blio­thek kam, hat­te die Kor­ro­si­on der Sil­ber­tin­te Ris­se und Löcher in die Sei­ten gefres­sen. Das Fak­si­mi­le bil­det dies ori­gi­nal­ge­treu nach. Das­sel­be gilt für die alters­be­ding­te Pati­na. Auch die ver­wen­de­ten Papie­re sol­len nicht nur optisch, son­dern auch hap­tisch die Eigen­schaf­ten des Ori­gi­nals wie­der­ge­ben.

Gun­ter Tam­pe, der Lei­ter des Qua­ter­nio Ver­la­ges, Bet­ti­na Wag­ner die Direk­to­rin

der Staats­bi­blio­thek Bam­berg, und der Gold- und Sil­ber­schmied Rolf Wop­per stel­len die

am 1. April 2019 erschie­ne­ne Fak­si­mi­le-Edi­ti­on des Bam­ber­ger Psal­ters vor.

(Foto: © Andre­as Kusch­bert)

Aus­führ­li­ches über die Kunst der Fak­si­mi­le-Her­stel­lung erzählt Ver­lags­lei­ter Gun­ter Tam­pe am 18. Janu­ar 2020 in einem der Vor­trä­ge, die die Aus­stel­lung in der Badi­schen Lan­des­bi­blio­thek Karls­ru­he beglei­ten. Am 16. Janu­ar 2020 spricht der Kunst­his­to­ri­ker Pro­fes­sor Harald Wol­ter-von dem Kne­se­beck von der Uni­ver­si­tät Bonn über „Tra­di­ti­ons­bil­dung und neue Bild­for­men im Stamm­hei­mer Mis­sa­le“. Von die­sem Mess­buch edier­te der Qua­ter­nio Ver­lag am 1. Dezem­ber 2019 ein Fak­si­mi­le.

Die größ­te bewohn­te Initia­le aus dem Stamm­hei­mer Mis­sa­le, einem Mess­buch des 12. Jahr­hun­derts

(Foto: © Qua­ter­nio Ver­lag)

Das Stamm­hei­mer Mis­sa­le, das sei­nen Namen von sei­nem Auf­be­wah­rungs­ort auf Schloss Stamm­heim hat, wur­de um 1170 im Bene­dik­ti­ner­klos­ter St. Micha­el in Hil­des­heim geschaf­fen und stellt ein beein­dru­cken­des Zeug­nis roma­ni­scher Buch­ma­le­rei dar. Es zeigt Sze­nen aus dem Alten und Neu­en Tes­ta­ment sowie lit­ur­gisch ver­ehr­ter Hei­li­ger.

Erschien am 1. Dezem­ber 2019: die Fak­si­mi­le-Edi­ti­on des Stamm­hei­mer Mis­sa­le

(Foto: © Qua­ter­nio Ver­lag)

Außer­dem ent­hält es sämt­li­che Gesän­ge, Gebe­te und Schrift­le­sun­gen, die bei der klös­ter­li­chen Mess­fei­er im Lau­fe des Kir­chen­jah­res Ver­wen­dung fan­den. Doch war es ver­mut­lich nicht für den lit­ur­gi­schen Gebrauch bestimmt, son­dern es soll­te an den Grün­der des Klos­ters, den 1022 ver­stor­be­nen Bischof Bern­ward von Hil­des­heim, erin­nern und des­sen Hei­lig­spre­chung beför­dern.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über die Aus­stel­lung und die sie beglei­ten­den Ver­an­stal­tun­gen:

www.blb-karlsruhe.de

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über den Qua­ter­nio Ver­lag und sei­ne Edi­tio­nen und Ver­an­stal­tun­gen:

www.quaternio.ch