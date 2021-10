Der niederländische Dirigent Bernard Haitink ist tot. Er starb in seinem Haus in London im Beisein seiner Frau und seiner Familie. Das schrieb sein Management am Donnerstagabend auf seiner Website. Haitink wurde 92 Jahre alt.

Bernard Haitink (1929–2021)

Geboren 1929 in Amsterdam war Haitink einer der berühmtesten Dirigenten seiner Generation. Allein 27 Jahre lang leitete er das Royal Concertgebouw Orchestra, 14 Jahre wirkte er als Musikdirektor am Royal Opera House in London. Von 1978 bis 1988 war er Leiter des Opernfestivals in Glyndebourne. Zudem war er Chefdirigent der Staatskapelle Dresden, des London Philharmonic Orchestra und des Chicago Symphony Orchestra.

Haitinks Vermächtnis sind seine Interpretationen der großen Symphonien und Opern. Er hat 450 Aufnahmen gemacht. Als Mentor engagierte er sich für den Dirigentennachwuchs. Klangkörper wie das Concertgebouw Orchestra, die Berliner Philharmoniker, das Chamber Orchestra of Europa und die Wiener Philharmoniker ernannten ihn zum Ehrenmitglied. Mit einem Konzert beim Lucerne Festival am Pult der Wiener Philharmoniker beendete Haitink im September 2019 nach 65 Jahren seine internationale Dirigentenkarriere.

