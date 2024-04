Der dies­jäh­rige Rheingau Musik Preis geht an Julia Fischer. Sie gehöre seit mehr als zwei Jahr­zehnten zu den renom­mier­testen Geige­rinnen unserer Zeit, teilten die Veran­stalter am Freitag mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll der Künst­lerin im Rahmen ihres Konzerts am 4. Juli auf Schloss Johan­nis­berg verliehen werden.

Julia Fischer

Fischer habe sich mit tech­ni­scher Perfek­tion, stilis­ti­scher Versiert­heit und eleganter Virtuo­sität seit jeher einen festen Platz in der geige­ri­schen Welt­elite erspielt, hieß es in der Begrün­dung zur Preis­ver­lei­hung. Ihr künst­le­ri­sches Schaffen als Solistin, Kammer­mu­si­kerin und künst­le­ri­sche Leiterin sei dabei von einer beein­dru­ckenden Viel­sei­tig­keit geprägt. „Zudem ist ihr leiden­schaft­li­ches und uner­müd­li­ches Enga­ge­ment im Bereich musi­ka­li­scher Spitzen- und Brei­ten­för­de­rung ein weiteres Zeugnis ihrer außer­ge­wöhn­li­chen Künst­ler­per­sön­lich­keit.“

Hessens Kultur­mi­nister Timon Grem­mels (SPD), dessen Haus das Preis­geld zur Verfü­gung stellt, erin­nerte daran, dass Fischer 2006 den Ruf der Frank­furter Hoch­schule für Musik und Darstel­lende Kunst als damals jüngste Profes­sorin für einige Jahre ange­nommen hatte. „Bei aller künst­le­ri­schen Perfek­tion bleibt sie nahbar – zum Beispiel mit ihrer eigenen Musik­platt­form und ihrem großen Enga­ge­ment für die musi­ka­li­sche Bildung“, erklärte er.

Der Rheingau Musik Preis wird zum 31. Mal vergeben. Bishe­rige Preis­träger waren unter anderem der letti­sche Geiger Gidon Kremer (1996), die Inter­na­tio­nale Bach­aka­demie Stutt­gart (2000), der Winds­ba­cher Knaben­chor (2007), die Lautten Compa­gney (2012) und im vorigen Jahr das engli­sche Vokal­ensemble Tenebrae Choir.

