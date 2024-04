Unter dem Motto „Finale“ läutet das Sinfo­nie­or­chester Basel (SOB) die letzte Saison mit Chef­di­ri­gent Ivor Bolton ein. Der gebür­tige Brite wird unter anderem den Brahms-Zyklus abschließen sowie Mendels­sohn Bartholdys „Lobge­sang“ und Beet­ho­vens Neunte aufführen, hieß es am Freitag auf einer Medi­en­kon­fe­renz. Zum Saison­ende werde Bolton sich mit einem Über­ra­schungs­kon­zert verab­schieden.

Sinfo­nie­or­chester Basel

Ein beson­deres Augen­merk legt das Orchester 2024⁄ 25 auf Schweizer Musik. So erklingen vier Auftrags­werke der Schweizer Kompo­nisten Dieter Ammann, Michel Barengo und den in Basel ansäs­sigen Andrea Lorenzo Scar­tazzini und Frie­de­mann Treiber, drei davon als Urauf­füh­rung. Als Artist in Resi­dence begleitet der fran­zö­si­sche Harfe­nist Xavier de Maistre das SOB. Bereits im Eröff­nungs­kon­zert „Viel­saitig“ wird er als Solist in Rein­hold Glières Harfen­kon­zert zu hören sein. Später tritt er zusammen mit der Schweizer Sopra­nistin Regula Mühle­mann und der Mädchen­kan­torei Basel beim Advents­kon­zert auf.

Neben acht Abon­ne­ments­kon­zerten und drei Extra­kon­zerten präsen­tiert das Sinfo­nie­or­chester zahl­reiche andere Veran­stal­tungen. Die Vermitt­lungs­an­ge­bote werden weiter ausge­baut. Neu sind Reihen wie „maxi.musik“ für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren oder „Krab­bel­kon­zerte“ für Babys und Klein­kinder bis zwei Jahren. Hinzu kommt auch das Format „Yoga mit Live Musik“.

Im Herbst 2025 wird Markus Poschner neuer Chef­di­ri­gent. Der gebür­tige Münchner (53) hat einen Vertrag über zunächst fünf Jahre. Poschner ist seit 2017 Chef­di­ri­gent des Bruckner Orches­ters Linz. Bereits seit 2015 wirkt er in der Schweiz als Chef­di­ri­gent des Orchestra della Sviz­zera italiana, dort endet sein Vertrag 2025. Auch beim Opern­haus Zürich ist der Diri­gent stän­diger Gast.

Das Sinfo­nie­or­chester Basel entstand 1997 mit der Fusion des Basler Sinfonie-Orches­ters und des Radio-Sinfo­nie­or­chester Basel. Seine Geschichte reicht jedoch zurück bis in das frühe 18. Jahr­hun­dert.

