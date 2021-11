Das Theater Dortmund trauert um Heinz Panzer, den ehemaligen Dirigenten der Dortmunder Philharmoniker. Wie das Haus am Dienstag mitteilte, starb der Musiker bereits am 27. Oktober im Alter von 94 Jahren. „Heinz Panzer war ein großer Künstler, der über mehr als 40 Jahre die Entwicklung der Dortmunder Philharmoniker maßgeblich mitgeprägt hat“, würdigte der Geschäftsführende Direktor Tobias Ehinger.

Dirigent Heinz Panzer (1927–2021)

Panzer war 1950 als Korrepetitor und Dirigent an das Dortmunder Theater gekommen. Er leitete tausende von Vorstellungen in Oper, Operette und Ballett sowie zahlreiche Konzerte. „Unvergessen ist auch seine Zusammenarbeit mit Youri Vamos an zahlreichen erfolgreichen Ballettabenden, die ihn in den 1990er Jahren auch zu Gastdirigaten an die Berliner Staatsoper Unter den Linden führte“, hieß es in einem Nachruf. Mit seiner Pensionierung 1992 wurde Panzer zum Ehrenmitglied des Theaters ernannt.

