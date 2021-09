Für den Internationalen Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ haben sich 1.367 Operntalente aus 67 Ländern beworben. Damit bewege sich das Interesse auf einem ähnlich hohen Niveau wie in den Vorjahren, teilte die veranstaltende Bertelsmann Stiftung am Donnerstag mit. Dies sei bemerkenswert, da die Talente erstmals Videos mit zwei Arien einzusenden hatten, deren Produktion teils erhebliche Anforderungen mit sich bringe.

Vorsingen für „Neue Stimmen“

Die Vorauswahl-Jury zog ein positives Fazit der Videoaufnahmen und nahm 549 Bewerbungen an. Die Vorsingen-Veranstaltungen beginnen am 28.September in zwölf Städten in Europa, den USA und Südafrika. Abhängig von den jeweiligen örtlichen Corona-Bedingungen könnten Vorsingen auch per Live-Streaming erfolgen, hieß es. Die Endrunde ist vom 5. bis 12. März 2022 in der Stadthalle Gütersloh geplant. Auf die Gewinner warten Preise im Gesamtwert von mehr als 60.000 Euro.

Der Wettbewerb „Neue Stimmen“ wurde 1987 durch die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, Liz Mohn, initiiert. Zu den bisherigen Preisträgern zählen heute renommierte Künstler wie Vesselina Kasarova, René Pape, Hanno Müller-Brachmann, Michael Volle, Angelika Kirchschlager und Christiane Karg.

