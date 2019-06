Das aus­tra­li­sche Bang­ar­ra Dance Thea­t­re ver­bin­det in sei­nen Cho­reo­gra­fi­en die Tra­di­tio­nen der Abori­gi­nes mit zeit­ge­nös­si­schen Tanz­for­men. Der Name der Grup­pe bedeu­tet in der Spra­che des Wira­ju­ri-Stam­mes „Feu­er ent­fa­chen“. Das Jubi­lä­ums­pro­gramm „30 Years of 65 000“ ist dem gro­ßen Geschich­ten­er­zäh­ler und Phi­lo­so­phen David Unai­pon vom Stamm der Ngar­rind­je­ri gewid­met. Unai­pon von Fran­ces Rings zeigt ein getanz­tes Por­trät Unai­pons, der sich bis zu sei­nem Tod 1967 für die Ver­bes­se­rung der Lage der Abori­gi­nes ein­setz­te, die aus­tra­li­sche Regie­rung wie­der­holt an ihre Ver­ant­wor­tung gemahn­te und als Visio­när an ein gleich­be­rech­tig­tes Zusam­men­le­ben glaub­te. Im zwei­ten Teil zeigt die Kom­pa­gnie „Stam­ping Ground“ von Jiří Kylián. Ein Besuch auf Groot Eylandt, dem uralten Stamm­land und Rück­zugs­ge­biet der Abori­gi­nes, wo er 1980 der größ­ten Zusam­men­kunft von Musi­kern, Tän­zern, Sän­gern und Geschich­ten­er­zäh­lern bei­wohn­te, inspi­rier­te Kylián zu die­ser Cho­reo­gra­fie, einer Hom­mage an die indi­ge­nen Tanz­for­men. Zum Abschluss hält Bang­ar­ra unter der künst­le­ri­schen Lei­tung des Cho­reo­gra­fen Ste­phen Page Rück­schau auf sei­ne Geschich­te, in der es mit sei­nem Tanz stets aufs Neue die Kraft und Schön­heit des indi­ge­nen Aus­tra­li­ens fei­er­te.

www.bangarra.com.au