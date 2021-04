Die Händel-Festspiele 2021 in Halle (Saale) sind abgesagt worden. Durch die jüngste pandemische Entwicklung mit einem rasanten Anstieg an Corona-Infizierten sei die Durchführung des Festivals vom 28. Mai bis 13. Juni nicht möglich, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Damit falle das Musikfest zum zweiten Mal in Folge aus. „Die Absage trifft uns emotional und finanziell schwer, ist aber unumgänglich und alternativlos“, sagte Intendant Clemens Birnbaum.

Er sei überzeugt, „dass es erst nach Erreichen einer bestimmten Impfquote wieder möglich sein wird, derartige international ausgerichtete Großveranstaltungen auszurichten“. Das sei auch ein Grund, warum man nicht über eine Verschiebung und Verkleinerung des Festivals nachdenke. Zu häufig habe man schon Veranstaltungen neu geplant, verschoben, erneut verschoben und schließlich doch absagen müssen. „Woran wir allerdings fest glauben und dabei den Aussagen von Politikern und Experten vertrauen, ist, dass wir im Frühsommer 2022 zu unserem 100-jährigen Jubiläum wieder Händel-Festspiele groß feiern können“, betonte Birnbaum.

Bereits 2020 mussten die Festspiele abgesagt werden. Als Ersatz gab es einen „Händel Day“ am 6. Juni. Dabei gestalteten Künstler der Festspiele im Händel-Haus Kurzkonzerte, die als kostenfreier Internet-Stream übertragen wurden. Diesen verfolgten den Angaben zufolge knapp 21.600 Zuschauer aus 43 Ländern. Für 2021 waren unter dem Motto „Helden und Erlöser“ rund 100 Veranstaltungen an 20 Orten vorgesehen. Im Mittelpunkt sollte das Oratorium „Messiah“ stehen.

Der Komponist Georg Friedrich Händel (1685–1759) wurde in Halle geboren. Den Großteil seines Lebens verbrachte er in London, wo er auch starb. Nach Halle kommen jährlich Tausende Menschen aus dem In- und Ausland eigens wegen seiner Musik.

