Dmi­tri Schosta­ko­witsch konn­te über­all kom­po­nie­ren. Er schrieb schnell und arbei­te­te meist an meh­re­ren Wer­ken gleich­zei­tig. 1958 sorg­te er mit einer Ope­ret­te für Erstau­nen. Er fin­de, dass ein ernst­haf­ter Kom­po­nist sei­ne Kräf­te in jedem Fach erpro­ben sol­le, recht­fer­tig­te er sich. „An popu­lä­ren Kom­po­si­tio­nen ist nichts Schlech­tes und erst recht nichts Gefähr­li­ches.“ Zwar ist in einem Brief an sei­nen Freund Isaak Glik­man auch von „Scham“ zu lesen. Aber Mos­kau, Tscher­jo­musch­ki über die All­tags­sze­nen in einer Mos­kau­er Tra­ban­ten­sied­lung errang mit sei­nen hei­te­ren, ein­präg­sa­men Melo­di­en gro­ße Beliebt­heit. Das Inter­na­tio­na­le Opern­stu­dio der Ham­bur­ger Staats­oper hat sich das Werk vor­ge­nom­men. Vera Nemi­ro­va setzt es mit Son­ja Nemi­ro­va in der Rei­he ope­ra sta­bi­le in Sze­ne, und Rupert Bur­l­eigh diri­giert. Wei­te­re Auf­füh­run­gen gibt es am 22., 23., 25., 26., 28. und 29. Juni sowie am 6., 8. und 11. Sep­tem­ber.

www.staatsoper-hamburg.de

https://www.staatsoper-hamburg.de/de/spielplan/stueck.php?AuffNr=154417