Die bildmächtige Filmparabel „Das Piano“ von Jane Campion kehrt am 16. Juni 2022, restauriert in 4K-Auflösung, in die Kinos zurück.

Der Film Das Piano von Jane Campion, die das Dreh­buch verfasste und Regie führte, spielt Mitte des 19. Jahr­hun­derts in Neusee­land. Eine stumme Euro­päerin kommt mit ihrer Tochter an einem Sand­strand in Neusee­land an, um einen ihr unbe­kannten Mann zu heiraten. Unter ihrem Gepäck befindet sich ein Klavier, das zu einen Symbol der Leiden­schaft, Liebe und Befreiung wird.

Trailer zu Jane Campions Film Das Piano, restau­riert in 4K

Campion entrollt in eindring­li­chen Bildern eine Parabel der Selbst­be­freiung. Sie zeigt die regen­ver­han­gene düstere Land­schaft, die Verwand­lung und das glück­liche Ende. Der Film kam 1993 in die Kinos. Er wurde mit der Goldenen Palme in Cannes, einem Golden Globe und drei Oscar für das Beste Origi­nal­dreh­buch sowie die Beste Darstel­lerin Holly Hunter und die Beste Neben­dar­stel­lerin Anna Paquin ausge­zeichnet.

Harvey Keitel als Lieb­haber mit dem tradi­tio­nellen Moko der Maori

Den Sound­track kompo­nierte Michael Nyman. Zu den Mitwir­kenden gehören neben Holly Hunter und Anna Paquin als Mutter und Tochter Harvey Keitel als Lieb­haber und Sam Neill als Ehemann. Am 16. Juni 2022 kommt der Film in die Kinos zurück, restau­riert in 4K-Auflö­sung. Das bedeutet eine viel­fach höhere Auflö­sung und sichtbar schär­fere Bilder. Am 11. August 2022 erscheint er zudem in UHD auf Blu-ray Disc und DVD.