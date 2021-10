Kaija Saariaho erzählt in ihrer Oper L’amour de loin ein Märchen über Liebe und Tod. Die Premiere an der Oper Köln ist am 24. Oktober 2021.

Von der unerreichten Liebe sangen die Troubadoure. Kaija Saariaho greift für ihre Oper L’amour de loin die Gesänge des aristokratischen Dichtersängers Jaufré Rudel aus dem 12. Jahrhundert auf. Rudel erzählt darin von wahrer Liebe, erträumter und ersehnter Liebe, Entbehrungen und kurzem Glück. Diese Geschichte habe sie sofort fasziniert, erklärt Saariaho. Sie sei das gewesen, was sie gesucht habe, ein Märchen über Liebe und Tod, einfach und linear. Amin Maalouf gestaltet das Libretto. Mit Holger Falk in der Rolle von Jaufré Rudel bringt Johannes Erath die Oper auf die Bühne. In der Musik, die von Constantin Trinks geleitet wird, verschmelzen die Gesänge mit elektronisch generierten und instrumentalen Klängen. Dabei klingen orientalische ebenso wie abendländische Traditionen an und verleihen den Empfindungen Ausdruck. Saahriaho fühlte sich nach eigenen Worten in dem Werk selbst als Troubadour.