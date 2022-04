Das White­wash­ing von Teodor Cur­rentzis und musi­cAeter­na, Anna Netre­bkos Abrück­en von ihrem State­ment gegen Putin, weit­ere Stre­ichun­gen in der Kultur

heute geht es noch ein biss­chen weit­er mit meinen aktuellen Recherchen zum offen­sichtlichen „White­wash­ing“ von Teodor Cur­rentzis und der Rolle des Wiener Konz­erthaus-Inten­dan­ten. Ich weiß, dieser Newslet­ter wird lang, und die Ukraine ist wieder Schw­er­punkt – deshalb bitte ich Sie, auch das Vor­wort zu lesen, um zu ver­ste­hen, warum dieses The­ma mich so bewegt (und uns alle bewe­gen sollte). Zur Beloh­nung gibt’s dafür am Ende auch eine lange Stunde mit Chris­t­ian Thiele­mann und sein­er Begrün­dung, warum er im Porsche gerne 30 Stun­denkilo­me­ter fährt. Ger­ade, weil es heute wieder so voll ist, möchte mal „danke“ sagen, für all Ihre Zuschriften und Ein­las­sun­gen, für das Mit­denken und Mitrecher­chieren – es ist mir eine Ehre, dass dieser wöchentliche Brief in seinem zweit­en Jahr inzwis­chen eine echte, große und debat­tierende Gemein­schaft gewor­den ist!

MORALISCH-AUFKLÄRERISCHES VORWORT

Es geht derzeit vieles drunter und drüber. Täglich erre­ichen mich Mails, die mich ermuntern und angreifen – gut so in ein­er Demokratie! Mir ist wichtig, an dieser Stelle noch ein­mal die Basis mein­er Arbeit darzule­gen: Wir dür­fen die Kul­tur (und beson­ders die Klas­sik) nicht unter­schätzen. Sie ist ein zen­trales Pro­pa­gan­da- und Wirtschaftsmit­tel des Putin-Sys­tems. Putin hat seinen Krieg seit Jahren geplant und organ­isiert seit Jahren eine gezielte Unter­wan­derung der Musik­szene. Sie ist zum Eldo­ra­do für Polit-Pro­pa­gan­da, vor allen Din­gen aber für wirtschaftliche und poli­tis­che Ein­flussnahme des Kremls gewor­den. Zum Teil offen­sichtlich, zum Teil ver­steckt. Putin hat der Klas­sik die Unschuld genom­men und ihre Struk­turen nach­weis­bar krim­i­nal­isiert. Anders als beim Sport oder in der Wirtschaft gibt es in der Klas­sik keinen inves­tiga­tiv­en Jour­nal­is­mus, nie­man­den, der hin­schaut, keinen, der auf­schre­it. Wie ide­al Kul­tur als Schat­ten­welt ist, haben wir bei den Pana­ma-Papieren gese­hen: Der Putin-Fre­und und Cel­list Sergei Roldug­in kon­nte zwei Mil­liar­den (!!!) Dol­lar auch deshalb so lange ver­steck­en, weil bei einem Musik­er nie­mand Ver­dacht geschöpft hat.

Musik gibt vor, das Gute zu verkör­pern und erscheint unab­hängig. Das Gegen­teil ist der Fall: In Dres­den fällt es UnternehmerIn­nen und Poli­tik­erIn­nen, die mit Hans-Joachim Freys Sem­per­Opern­ball ver­bun­den waren, noch immer schw­er, sich von Putin zu dis­tanzieren. Am Bruck­n­er­haus in Linz sind UnternehmerIn­nen mit dem Inten­dan­ten auf Rus­s­land-Reisen gegan­gen, und sog­ar das öster­re­ichis­che Kan­zler­amt von Sebas­t­ian Kurz ist eingeschrit­ten, als die Konz­ert­pro­gramme des Mil­liar­den-Ver­steck­ers Roldug­in gestrichen wer­den soll­ten. Mit Kul­tur erre­icht Putin ober­ste Führungss­chicht­en: Bei den Salzburg­er Fest­spie­len hat Kan­zler Wolf­gang Schüs­sel den roten Tep­pich für die Oli­garchen aus­gelegt, die sich als „Rus­sis­che Förder­er der Salzburg­er Fest­spiele“ zusam­mengeschlossen haben, und Ex-Präsi­dentin Hel­ga Rabl-Stadler hat sog­ar einen Gazprom-Spon­sor­ing-Ver­trag unter­schrieben. Die Mär vom „Brück­en­bauen“ und dem „Guten“ wer­den zum Vor­wand des Krim­inellen. Das Sys­tem Putin miss­braucht die Musik. Dage­gen muss sich wehren, wem Musik Frei­heit, Schön­heit, Debat­te und Wahrhaftigkeit bedeutet! Wenn wir jet­zt nicht naiv sind, müssen wir später nicht sagen: „Wahnsinn, aber davon habe ich nichts gewusst.“ Lassen wir uns ger­ade in diesen Tagen nicht auf Schein­de­bat­ten ein: Rus­sis­che Kul­tur wird in Wes­teu­ropa nicht (oder nur in Aus­nah­men) gecan­celt, unsere Stadtthe­ater beweisen jeden Abend die wahre Kraft der Musik, wenn Ukrain­er und Russen zusam­men auftreten, jed­er hat bei uns die Frei­heit, sich zu posi­tion­ieren, und die Berlin­er Phil­har­moniker machen in Baden-Baden ger­ade vor, wie man per­fekt mit dem The­ma umge­hen kann. Es ist Zeit, die Kor­rup­tion der Klas­sik aufzudeck­en, ihren aktiv­en und pas­siv­en poli­tis­chen Miss­brauch durch Kün­st­lerin­nen und Kün­stler. Auch Schweigen hat in dieser Zeit eine Bedeu­tung. Zur Wahrheit gehört, dass die Vor­bere­itun­gen auf einen Krieg, in dem Zivilis­ten auf offen­er Straße erschossen wer­den, auch – und ger­ade – in der Kul­tur und in der Klas­sik stattge­fun­den haben.

DER WIENER KONZERTHAUS-KOMPLOTT

Let­zten Mon­tag habe ich an dieser Stelle über das geplante „White­wash­ing“ von Diri­gent Teodor Cur­rentzis (er hat sich nicht von Putin und seinem Krieg dis­tanziert) und dessen Ensem­ble musi­cAeter­na (es wird zum großen Teil von der sank­tion­ierten VTB Bank finanziert) berichtet (bitte Details hier nach­le­sen, da es um eine kom­plexe Recherche ging oder hier in einem TV-Inter­view nach­hören). Geplant war ein Bene­fiz-Konz­ert im Konz­erthaus Wien für das „Rote Kreuz“ – das ließ mich nach dem Newslet­ter wis­sen, dass es nicht länger mit dem Konz­ert assozi­iert wer­den wolle, da das Umfeld zu poli­tisch beset­zt sei. Doch statt am eigentlichen „Benefiz“-Grund festzuhal­ten, entsch­ied Konz­erthaus-Inten­dant, Matthias Naske, die inter­na­tionale „Rot-Kreuz Foun­da­tion“ ziehen zu lassen und „irgen­deinen anderen Part­ner“ zu find­en – tage­lang wur­den Tick­ets für ein „Bene­fiz-Konz­ert“ verkauft, dessen „Bene­fiz“ allein darin bestand, Cur­rentzis auftreten zu lassen. Inzwis­chen hat die Wiener „Car­i­tas“ (weit­er reichte das Net­zw­erk nicht) zuge­grif­f­en, um die ange­blich 50.000 Euro einzuheim­sen und für der­art wenig Geld sel­ber zum Pro­pa­gan­dis­ten des Krieges zu werden.

Ich habe mich gefragt, warum Naske dieses „Whithe­wash­ing“ so wichtig ist. Klar, die Unter­stützung ein­er car­i­ta­tiv­en Ein­rich­tung ist ein kluger Schachzug, um auch die musi­cAeter­na-Prob­leme bei den Salzburg­er Fest­spie­len zu lösen, wo Inten­dant Markus Hin­ter­häuser noch immer nicht sich­er ist, ob die Auftritte des Orch­esters (und damit auch die Oper „Blaubarts Burg“) stat­tfind­en wer­den. Und dann stieß ich auf einen weit­eren Grund: Matthias Naske ist ein­er von sieben Man­agern und „zeich­nungs­berechtigt“ bei der „Musi­cAeter­na Stiftung“ im Liecht­en­steinis­chen Vaduz (sic!!!). Für einen Konz­erthaus-Inten­dan­ten, der seine Ensem­bles frei von per­sön­lichen Inter­essen ein­laden sollte, wäre allein das befremdlich. Hinzu kommt: Am 24. Feb­ru­ar, also nach Kriegsaus­bruch, besucht­en Naske und sein Betrieb­s­di­rek­tor, Rico Gul­da, noch die 50. Geburt­stags­feier von Teodor Cur­rentzis in St. Peters­burg. Der gab eine Gaga-Rede (liegt mir als Video vor), der Krieg wurde nicht the­ma­tisiert, dafür floss aller­hand Schaumwein. Gul­da soll am näch­sten Tag zurück nach Wien geflo­gen sein, Naske – nach Kriegsaus­bruch – noch einen Umweg über Moskau genom­men haben. Ich habe Wiens Kul­turstadträtin Veron­i­ca Kaup-Hasler um Stel­lung­nahme gebeten, ihre Antwort trudelte zwei Tage nach mein­er Anfrage ein…

WIENS „MIR DOCH EGAL“-STADTRÄTIN

… und die hat­te es in sich: „Frau Kaup-Hasler ist die Tätigkeit von Her­rn Naske für die ‚Musi­caeter­na Foun­da­tion’ nicht bekan­nt und sie hat auch keine Ken­nt­nis von der Aus­rich­tung der Stiftung. Herr Naske muss solche Tätigkeit­en nicht offen­le­gen.“ – Das ist alles. An dem offen­sichtlichen Inter­essenkon­flikt hat sie kein Inter­esse, auch jet­zt nicht, da das „Rote Kreuz“ dem Wiener Konz­erthaus einen Korb gegeben hat und Matthias Naske (als zeich­nungs­berechtigter Stiftungs-Man­ag­er) den­noch an musi­cAeter­na fes­thält. Doch das ist noch nicht alles: „Bedauer­licher­weise leben wir in Zeit­en, in denen Emo­tio­nen schnell hochkochen. Es gilt, die Gegeben­heit­en genau zu betra­cht­en und undif­feren­zierte Verurteilun­gen zu ver­mei­den“, ließ mich die Kul­turstadträtin wis­sen. Genau! Es wäre aller höch­ste Eisen­bahn genau und ohne Emo­tio­nen auf das „Weit­er-so“ der Wiener Gemütlichkeit hinzuschauen. Das Rote Kreuz hat genau das getan und zurück­ge­zo­gen, selb­st der SWR bemerkt, dass die Finanzierung von musi­cAeter­na „sehr prob­lema­tisch“ sei. Aber Wiens Regierung und Veron­i­ca Kaup-Hasler schauen lieber weg. Und der argu­men­ta­tive „Klops“ kommt erst noch. Es sei zu bedenken, schreibt sie mir „dass wir in Öster­re­ich in der glück­lichen Lage sind, über ein gut funk­tion­ieren­des Sub­ven­tion­ssys­tem durch die öffentliche Hand zu ver­fü­gen. In vie­len anderen Län­dern ist dies nicht der Fall, so dass Abhängigkeit­en zu Pri­vat­en entste­hen kön­nen. Jeden­falls soll­ten wohlmöglich unange­brachte Ver­flech­tun­gen von Wirtschaft und Kul­tur nicht auf dem Rück­en von Künstler*innen aus­ge­tra­gen wer­den.“ Das muss man in sein­er vielfälti­gen Absur­dität erst ein­mal ver­dauen: Das „Sub­ven­tion­ssys­tem in Öster­re­ich“ scheint ja ger­ade nicht zu ver­hin­dern, dass Inten­dan­ten gle­ichzeit­ig noch in pri­vat­en Orch­ester-Stiftun­gen sitzen, dass die Salzburg­er Fest­spiele ern­sthafte Gazprom-Deals unter­schrieben haben und Auftritte von der VTB Bank finanzieren lassen wollen! Abhängigkeit­en entste­hen nur anderenorts? Soweit ich weiß, wer­den Bolschoi und Mari­in­s­ki üppig staatlich gefördert und sind ger­ade DESHALB Teil von Wladimir Putins Pro­pa­gan­da-Poli­tik (mehr Staat in der Kul­tur als in Rus­s­land geht nicht!), und eine Förderung durch die VTB Bank gle­icht ein­er Förderung von Putins Gnaden, und ihre inter­na­tionale Sank­tion­ierung hat GERADE den Zweck, dass ihre Prof­i­teure ihre Arbeit ein­stellen müssen! Teodor Cur­rentzis genießt seit Jahren alle rus­sis­chen Steuer­vorteile. Was also meint Kaup-Hasler mit „auf dem Rück­en von Künstler*innen aus­ge­tra­gen“? Cur­rentzis und musi­cAeter­na haben sich für Rus­s­land entsch­ieden und schaf­fen es nicht, sich öffentlich in Worten von Putin und seinem Krieg zu dis­tanzieren – sie wollen auf zwei Hochzeit­en Musik machen, auf der von Frau Kaup-Hasler UND von Putin (das Ensem­ble tritt nach wie vor in Rus­s­land auf).

KRITIK IM DEUTSCHEN FEUILLETON

Vor dem Cur­rentzis-Konz­ert am 12. April im Wiener Konz­erthaus haben sich Demon­stran­ten angemeldet (um 18:30), um das Pub­likum auf die Hin­ter­gründe des Konz­ertes aufmerk­sam zu machen. Und auch im deutschen Feuil­leton wird der Ton rauer: Dezi­diert fordern Tagesspiegel, Welt oder Stuttgarter Zeitung klare Worte vom Chefdiri­gen­ten des SWR, Teodor Cur­rentzis. Inter­es­sant auch die Social-Media-Aktiv­itäten von musi­cAeter­na, wie Alexan­der Strauch sie recher­chiert hat. Die Wiener Kul­tur­poli­tik hat sich anders posi­tion­iert – es wird schw­er, irgend­wann zu sagen „wir haben das nicht gewusst und geah­nt“. Klar­er und sach­lich­er als von Kaup-Hasler fiel übri­gens die Antwort von Andreas Brand­stet­ter aus. Der „UNIQA“-Vor­standsvor­sitzende ist Vizepräsi­dent der Konz­erthaus­ge­sellschaft und ließ mich wis­sen, dass er über Naskes Stiftungs-Tätigkeit informiert sei und nor­mal für einen „inter­na­tion­al ver­net­zten Kul­tur­man­ag­er“ halte, die Stiftung diene „der Finanzierung und Abwick­lung der europäis­chen Aktiv­itäten des Ensem­bles“ (ich frage mich, warum das die Auf­gabe eines Konz­erthaus-Inten­dan­ten sein sollte, Naske ist in der Stiftung immer­hin zeich­nungs­berechtigt!). Inter­es­sant auch, dass keine andere Tätigkeit Naskes bei ein­er ähn­lichen Stiftung zu find­en ist und dass die Stiftung sel­ber ihr Stiftungsziel im Liecht­en­stein­er Han­del­sreg­is­ter mit der „Förderung der Tätigkeit­en von Musiko­r­gan­i­sa­tio­nen, wie Sym­phonieorch­ester, Chöre, Opern und Konz­erthäuser, Kam­mer­musikensem­bles“ beschreibt mit der „finanziellen Unter­stützung von Musik­ern, Solis­ten, Chor­mit­gliedern, Konz­erten, Musik- und Kun­stver­anstal­tun­gen“. Wir wer­den das weit­er verfolgen.

DIE STREICHUNGEN GEHEN WEITER

Let­zte Woche haben wir an dieser Stelle die „Denkpause“ für die Phil­har­monie in München auch als dro­hen­den Beginn weit­er­er Spar­maß­nah­men im Kul­turbe­trieb beschrieben (nachzu­holen auch hier als SWR-Kom­men­tar). München hat seinen Kul­ture­tat bere­its gekürzt, nun zieht Frank­furt nach: Schaus­piel und Oper sind in ihrer kün­st­lerischen Sub­stanz bedro­ht, kon­sta­tiert die Frank­furter All­ge­meine Zeitung. Die Stadtregierung hat den Büh­nen von 2023 an jähr­liche Einsparun­gen in Höhe von etwa zehn Mil­lio­nen Euro aufer­legt. Diese Zahl errech­net sich zum einen aus der vorge­se­henen Absenkung des städtis­chen Zuschuss­es von 78 auf 71 Mil­lio­nen Euro im Jahr. Hinzu kom­men die anste­hen­den Tar­ifer­höhun­gen in Höhe von etwa drei Mil­lio­nen Euro. Noch hält sich Opern­in­ten­dant Bernd Loebe mit Kom­mentaren zurück – das dürfte sich aber bald ändern. Hinzu kommt, dass das Pub­likum noch immer nicht zurück­kommt, wie in Bern, wo ein Ver­lust von 12.000 Besuch­ern in der Sai­son 2018/2019 allein in der Sparte Oper beklagt wird.

PERSONALIEN DER WOCHE

Am Fre­itag stellte Anna Netre­bko mal wieder eine neue Sto­ry auf Insta­gram: die Sän­gerin im Mor­gen­man­tel mit Brille. Die Insze­nierung ein­er Brief­szene. Netre­bko gibt einem fik­tiv­en Fre­und Ratschläge aus ihrer eige­nen Erfahrung. „Ich werde mich nicht recht­fer­ti­gen“, heißt es am Anfang, „vor nie­man­den.“ Und dann geht es für ein offen­sichtlich rus­sis­ches Pub­likum weit­er: „Gegen meine Heimat bin ich nie gegan­gen und werde ich auch nie gegen meine Heimat gehen. Dafür muss man keine großen State­ments abgeben, die man jet­zt von uns erwartet. Wenn man so ein State­ment abgegeben hat, wird man von ein­er Hälfte der Welt gehas­st, wenn man es nicht abgegeben hat, wird man von der andere Hälfte gehas­st. Das Leben geht weit­er, man muss ver­suchen, dem hys­ter­ischen Druck nicht nachzugeben.“ Sie seien „ein­fache Leute“, sagt Netre­bko, „Kün­stler und keine Poli­tik­er“ und schließt kryp­tisch: „Wir wer­den diejeni­gen sein, die den Druck ausüben und zeigen, was die richtige Entschei­dung ist. Ich liebe Dich sehr!“ Und damit fällt die Sän­gerin wieder in ihre alte Rolle zurück: Man hätte sie zum State­ment gegen Putin gedrängt, und über­haupt sei sie vol­lkom­men unpoli­tisch. Lieber Niko­laus Bach­ler, lieber Dominique Mey­er und liebe Fest­spiele in Verona – rollt Ihr wirk­lich noch mal den roten Tep­pich aus? +++ Da müssen wir durch: Nach­dem Rolan­do Vil­lazón bere­its den Papageno als Clown gesprochen hat, will er nun auch Wag­n­ers Loge aus dem „Rhein­gold“ an der Staat­sop­er in Berlin unter Daniel Baren­boim übernehmen – muss das sein? +++ Die Inten­danz von Alfons Haider bei den Fest­spie­len in Mör­bisch begin­nt: teuer. Im Stre­it um die Ensem­ble-Verträge bei den Seefest­spie­len haben die Kün­stler und die Kul­tur Betriebe Bur­gen­land sich auf Gehalt­sauszahlun­gen geeinigt. +++ Das Rus­sis­che Nation­alorch­ester, eines der weni­gen nicht staatlichen Orch­ester, taumelt, auch, weil sein Chefdiri­gent Michail Plet­njow das Land wohl ver­lassen hat. Ein weit­er­er Music-Brain-Drain. +++ Für den NDR kom­men­tiert Markus Thiel die Gram­my-Ver­lei­hung bei Klas­sik-Kün­st­lerIn­nen und kommt zum Schluss: Europäis­che Ensem­bles inter­essieren in den USA nicht. +++ Die Nieder­bay­erische Phil­har­monie hat den Ver­trag von Inten­dant Ste­fan Tilch und GMD Basil Cole­man nochmals um drei Jahre bis 2026 ver­längert – ent­ge­gen der Bitte des Orch­esters. Der Orch­ester­ver­band kri­tisiert das Vorge­hen.

UND WO BLEIBT DAS POSITIVE, HERR BRÜGGEMANN?

Klick­en Sie auf den unteren But­ton, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden. Inhalt laden

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Kurz vor der Eröff­nung der Salzburg­er Oster­fest­spiele habe ich mich in der Mozart-Stadt mit Chris­t­ian Thiele­mann getrof­fen. Sie erin­nern sich: In den let­zten zwei Jahren waren wir nicht immer ein­er Mei­n­ung. Aber am Ende geht es eben um die Musik. Und darum, sich die Frei­heit zu nehmen, einan­der zuzuhören! Und das haben wir getan. Anderthalb Stun­den lang haben wir über die Frei­heit geplaud­ert: in der Musik, im Leben, in der Inter­pre­ta­tion, in Führungspo­si­tio­nen – und beim Aut­o­fahren. „Wahre Frei­heit ist es, im Porsche nur 30 Stun­denkilo­me­ter fahren zu müssen“, sagt Thiele­mann. Das Ganze Inter­view kön­nen Sie hier für alle Pod­cast-For­mate hören. Unsere „Ver­söh­nung“ hat übri­gens bei der Salzburg­er Kino-Pre­miere meines Filmes „Wag­n­er, Bayreuth und der Rest der Welt“ stattge­fun­den – und die ist (so viel Eigen­wer­bung muss erlaubt sein) ger­ade auf DVD erschienen.

