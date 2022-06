Will­kommen in der neuen Klas­sik­Woche,

der Fest­spiel-Sommer kommt immer näher, noch sind einige Fragen offen. Außerdem schmun­zeln wir mal wieder über den OPUS und suchen nach Gleich­be­rech­ti­gung.

Öster­reich stellt Hinter­häuser in Schuss­linie

Ich habe letzte Woche verspro­chen, Mitglieder des Kura­to­riums der Salz­burger Fest­spiele anzu­schreiben, um zu sehen, wie sie sich zu den neuen Erkennt­nissen rund um Teodor Curr­entzis und musi­cAe­terna posi­tio­nieren. Nachdem bekannt wurde, dass der Diri­gent dem Chef der umstrit­tenen Putin-Bank VTB angeb­lich Treue geschworen habe und dass Curr­entzis mit seinem Orchester auf Gazprom-PR-Tour war, scheint die öster­rei­chi­sche Politik eine Stan­dard-Antwort vorbe­reitet zu haben, die Curr­entzis’ offen­sicht­liche Russ­land-Nähe voll­kommen igno­riert und schon jetzt für den Fall der Fälle vorbeugt. Poli­tiker wie Salz­burgs Landes­haupt­mann Wilfried Haslauer schieben die gesamte Verant­wor­tung auf Inten­dant Markus Hinter­häuser ab. Das Kura­to­rium wolle nicht in künst­le­ri­sche Belange eingreifen, heißt es, „die künst­le­ri­schen Entschei­dungen werden nicht vom Kura­to­rium oder der Politik getroffen“. Eine Argu­men­ta­tion, die an Claudia Roth in Sachen Docu­menta erin­nert. Dort hat sich gezeigt, dass es ein Fehler ist, wenn die Politik nicht die Notbremse zieht.

Gerade, wenn staat­lich geför­derte Kultur gegen die Stra­tegie und das Inter­esse des eigenen Landes agiert (Europas Russ­land-Boykott wird durch das Handeln der Fest­spiele konter­ka­riert), muss die Politik eingreifen – genau dafür ist ein solches Kura­to­rium ja da! Doch Haslauer igno­riert die reale Fakten­lage und verliert sich in Allge­mein­plätzen: „Die Salz­burger Fest­spiele haben ihre Ableh­nung des Krieges und die Distan­zie­rung von allen Personen, die krie­ge­ri­sche Hand­lungen setzen oder unter­stützen oder befür­worten, klar ausge­drückt (…) Nach ausführ­li­cher Diskus­sion hielt das Kura­to­rium fest, dass man im Sinne des Grün­dungs­auf­trages der Salz­burger Fest­spiele keine Stig­ma­ti­sie­rung von Künst­le­rinnen und Künst­lern zulassen dürfe, so fern sie sich nicht aktiv für den Krieg ausspre­chen.“ Kann man Curr­entzis’ VTB-Treue und seine neu entdeckte Gazprom-Liebe anders auslegen, als dass er auf Seiten von Putins Russ­land steht? Trotz mehr­fa­cher Auffor­de­rung – auch von Hinter­häuser – weigert er sich beharr­lich, eine Stel­lung­nahme abzu­geben und stellt sich immer tiefer in den lukra­tiven Dienst Putins. Ebenso wie bei der Docu­menta scheint da gerade ein Zug vor aller Augen auf eine Wand zuzu­rasen – die Politik hat sich schon mal in Sicher­heit gebracht, Hinter­häuser sitzt ziem­lich allein in der Loko­mo­tive. Und seine Präsi­dentin lackiert sich derweil die Finger­nägel.

Sanie­rung in Salz­burg?

Aber es gibt sie auch eine gute Meldung: Bis 2030 sollen neue Werk­stätten, Probe­räume und Garde­roben auf zusätz­li­chen 11.000 Quadrat­me­tern für das Salz­burger Fest­spiel­haus entstehen. Da die Altstadt nicht ange­tastet werden darf, erfolgt die Erwei­te­rung größ­ten­teils unsichtbar: im Mönchs­berg. Mit den ersten Bauar­beiten soll im Herbst 2024 begonnen werden. Die ursprüng­li­chen Kosten­schät­zungen von 262 Millionen Euro sind mitt­ler­weile über­holt. Kalku­liert wird nun mit 335 Millionen. Die Kosten teilen sich Bund (40 Prozent), Land und Stadt Salz­burg (je 30 Prozent). Die Geneh­mi­gung der Pläne steht noch aus.

Bayreu­ther Vorbe­rei­tungen

Die dpa hat bereits ein wenig hinter die Kulissen der Bayreu­ther Fest­spiele geschaut. Den vier­tei­ligen Ring insze­niert Valentin Schwarz, die musi­ka­li­sche Leitung hat Pietari Inkinen inne. Regis­seur bei Tristan und Isolde ist Roland Schwab, Diri­gent Corne­lius Meister. Auf Twitter gibt der Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Staats­oper Stutt­gart immer wieder kleine Einblicke in die Proben­ar­beit, kürz­lich schrieb er, dass Regis­seur Schwab alle inspi­riere. Und er lobte den Enthu­si­asmus von Stephen Gould und Cathe­rine Foster, die die beiden Titel­par­tien singen.

Einblicke gab Roland Schwab auch schon selber (in der letzten Folge des Podcasts „Alles klar, Klassik?“) und erklärte, dass es ihm um das Tran­szen­dieren gehe und dass man mit einer tech­ni­schen Inno­va­tion auf der Bühne rechnen könne. Außerdem wird die Götter­däm­me­rung wohl im Kino über­tragen, und ich freue mich, das Publikum bei freiem Eintritt am 27. Juli und 2. August durch das Bayreu­ther Fest­spiel-Open-Air mit groß­ar­tigen Stimmen führen zu dürfen (hier der ganze Plan des Sommers).

Gleich­be­rech­ti­gung – USA vs. Hamburg

Die USA, könnte man derzeit glauben, reisen gerade zurück ins Mittel­alter. Aller­dings nicht, was die aufge­führten Orches­ter­werke von Frauen und farbigen Kompo­nis­tInnen betrifft. Inzwi­schen stammen 23 Prozent aller Orches­ter­ar­beiten in den USA aus der Feder von Frauen oder farbigen Musi­ke­rInnen – 2015 waren es nur fünf Prozent! Und in Deutsch­land? In Hamburg hat eine „Kleine Anfrage“ der Linken im Senat ergeben, dass Frauen 41 Prozent der Regie­ar­beiten über­nehmen, aber nur 13 Prozent der Regie­gagen kassieren. Männer indes über­nehmen 59 Prozent der Regie­ar­beiten und kassieren 87 Prozent der Regie­gagen.

OPUS-absurd

Sie wollen die ganze Absur­dität des OPUS KLASSIK kennen­lernen? Bitte­schön! Wieder haben diese Woche zahl­reiche Musi­ke­rInnen gepostet, dass sie für den Preis nomi­niert seien. Kein Wunder, denn es wäre wahr­schein­lich leichter, die NICHT-Nomi­nierten aufzu­listen als die Nomi­nierten.

Allein in der Kate­gorie „Diri­gent des Jahres“ sind dieses Jahr unter anderem nomi­niert: Philipp Ahmann, Giovanni Anto­nini, Daniel Baren­boim, Andrea Battis­toni, Ingar Bergby, Tabita Berg­lund, Frieder Bernius, Herbert Blom­stedt, Fabrizio Maria Carmi­nati, Daniel Cohen, Teodor Curr­entzis, Stanley Dodds, Gustavo Dudamel, Maxim Emely­any­chev, Laurence Equilbey, Chris­toph Eschen­bach, Bern­hard Forck, Riccardo Frizza, Leonardo García Alarcón, John Eliot Gardiner, Rein­hard Goebel, Mirga Graži­nytė-Tyla, Daniel Gross­mann, Peter Gülke, Mathieu Herzog, Heinz Holliger, Jakub Hrůša, Marek Janowski, Phil­ippe Jaroussky, Paavo Järvi, Vladimir Jurowski, Johannes Kalitzke … ach, verdammt: wir sind erst bei „K“ … es folgen noch 31 weitere Namen. Ich glaube, die Willkür und Sinn­lo­sig­keit dieses Preises hat sich damit dann wohl selber offen­bart!

Perso­na­lien der Woche

Daniele Gatti also – wir haben es an dieser Stelle bereits befürchtet: Die Säch­si­sche Staats­ka­pelle will ihn als Nach­folger von Chris­tian Thie­le­mann. Warum? Keine Ahnung! Der Diri­gent, der 2018 nach Diskus­sionen um Fehl­ver­halten beim Concert­ge­bou­wor­kest in Amsterdam gefeuert wurde, steht nicht gerade für sprü­hende musi­ka­li­sche Ideen, nicht für Nähe zum Publikum und ist auch kein Diri­gent, der inter­na­tio­nale Gast­spiele mit seinem Namen ausver­kauft. Gatti ist ein „Zurück in die Zukunft“, oder wie Kollege Manuel Brug es sagt: „Dem Betrieb scheint, allem Rufen nach weib­li­cher, jüngerer, diverser Leitung, Gatti immer noch wichtig genug. Trotz der Miss­brauchs­vor­würfe hat ihn im Macho­land Italien die Oper Rom sofort als Musik­chef enga­giert. Gegen­wärtig steht er bei dem vom Uralt-Inten­danten Alex­ander Pereira geführten Maggio Musi­cale Fioren­tino als Chef­di­ri­gent im Brot.“ +++ Der letzte Film mit Musik von John Williams? Momentan arbeite er an Indiana Jones 5, sagte der 90-jährige Kompo­nist. Der Aben­teurer wird erneut von Harrison Ford gespielt, und „der ist ein Stück­chen jünger als ich“, sagte Williams. Ford habe ange­kün­digt, dass das sein letzter Film sein könnte – und das Gleiche könnte auch für den Kompo­nisten gelten. +++ Anna Netrebko glaubt offenbar nicht mehr an eine Rück­kehr in die USA, sie soll Ihr Pent­house in New York für 7,5 Millionen zum Verkauf ange­boten haben. Auch die New York Times widmet der umstrit­tenen Sängerin nun einen eher kriti­schen Text, in dem es heißt, dass Netrebko vorhaben solle, in einer arbeits­recht­li­chen Beschwerde mehr als 350.000 Dollar von der Metro­po­litan Opera in New York zu fordern. +++ Der Tenor Peter Maus ist gestorben. Von 1974 bis 2013 war er an der Deut­schen Oper Berlin. 1995 wurde er zum Hono­rar­pro­fessor an der Univer­sität der Künste Berlin berufen und am 2. Juli 2001 zum Berliner Kammer­sänger ernannt.

Wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Diese Woche viel­leicht in Gütersloh – dort beginnt, endlich wieder in Präsenz – der Wett­be­werb NEUE STIMMEN. Aber braucht man Wett­be­werbe über­haupt noch? Wem helfen sie? Wer kann darauf verzichten? In der neuen Ausgabe meines Podcasts rede ich mit dem Geiger Daniel Hope (er befürchtet, Wett­be­werbe verhin­dern Indi­vi­dua­lität), mit Ines Koring von NEUE STIMMEN und mit Boris Matchin und Amadeus Templeton von Tonali (sie haben den Tonali-Wett­be­werb gegen eine andere Ehrung einge­tauscht), außerdem dabei: der Schweizer Mäzen Adrian Flury. Hören Sie doch mal rein (hier der Link zu allen gängigen Podcast-Playern)!

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

[email protected]​crescendo.​de