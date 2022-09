Der komplizierte Alltag der Bühnenmütter, Christian Thielemann an der Staatskapelle Berlin, Cecilia Bartoli als Opernintendantin in Monte-Carlo.

heute geht es um Bühnen­mütter, die trotz Benach­tei­li­gung „lala“ machen, um eine span­nende Publi­kums-Debatte und darum, warum Teodor Curr­entzis’ Orchester Utopia eine Art RB Leipzig der Klassik zu werden droht (das, wie gewohnt, am Ende des News­let­ters).

Benach­tei­ligte Bühnen­mütter

Mütter mit Bühnen­be­rufen haben es beson­ders schwer, das zeigt eine Studie des „Bühnenmütter“-Vereins. Das VAN-Magazin fasst die Studie zusammen: „Teil­ge­nommen haben 121 Künst­le­rinnen aus den Sparten Oper, Schau­spiel, Musical und Ballett, auch aus den Berei­chen Regie, Drama­turgie und Bühnen­bild. Fast die Hälfte der Befragten (45 Prozent) gab an, im Berufs­leben bereits diskri­mi­nie­rendes Verhalten aufgrund der Mutter­schaft erfahren zu haben: abfäl­lige Bemer­kungen, mangelnde Koope­ra­ti­ons­be­reit­schaft oder Druck seitens der Arbeit­ge­be­rInnen. Jede Vierte hat gar eine Vertrags­auf­lö­sung oder den Ausschluss von einer Produk­tion erlebt.

40 Prozent der Teil­neh­me­rinnen bestä­tigten, aufgrund der schwie­rigen Verein­bar­keit von Beruf und Familie in Erwä­gung zu ziehen, nicht mehr als Bühnen­künst­lerin zu arbeiten, neun Prozent der befragten Frauen sind diesen Schritt bereits gegangen, vier Prozent bereiten eine beruf­liche Umori­en­tie­rung vor. Fast die Hälfte der Teil­neh­me­rinnen will trotz der kompli­zierten Alltags­ge­stal­tung am Beruf fest­halten.“ Wer mehr über die Pionier­ar­beit der Bühnen­mütter wissen will: Hier geht’s zur Website. Und wie man das Thema in Kunst verwan­delt, zeigen, am 29. September die Sänge­rinnen Chris­tina Sidak und Claudia Goebl in Wien mit ihrem Programm „Mama macht lala“.

Wie das wohl wird – an der Staats­oper Berlin

Die Luft vibriert schon ein wenig, wenn Chris­tian Thie­le­mann über die Staats­ka­pelle in Berlin redet: Erst war er hier für Daniel Baren­boim mit Bruckner einge­sprungen, danach waren die beiden gemeinsam Essen und haben sich über Wagner und Bayreuth unter­halten. All das reichte für aller­hand Speku­la­tionen: Will Baren­boim Thie­le­mann zu seinem Nach­folger machen? Das dürfte – auch auf Grund der poli­ti­schen Konstel­la­tion in Berlin – ein schwie­riges Unter­fangen werden. Thie­le­mann selber übt sich in Under­state­ment: „Ich bin momentan gar nicht darauf aus, dass ich sowas in Erwä­gung ziehe“, sagte er. Er sei noch zwei Jahre lang Chef­di­ri­gent der Säch­si­schen Staats­ka­pelle Dresden, „und dann schauen wir mal weiter, was sich so ergibt“. Tja, und da wird dann wohl auch die desi­gnierte Staats­opern-Inten­dantin, Elisa­beth Sobotka, ein Wört­chen mitspre­chen. Sie ist ja so etwas wie die Liz Truss der Berliner Opern-Monar­chie.

Publi­kums-Debatte nimmt Fahrt auf

Der News­letter hat sich in den letzten Monaten immer wieder mit dem Publi­kums­schwund beschäf­tigt – und auch mit der Haltung des Geschäfts­füh­rers der Deut­schen Orches­ter­ver­ei­ni­gung, Gerald Mertens, der kürz­lich mit Positiv-Zahlen der Sommer-Festi­vals das Problem auf Face­book „klein-gepostet“ hat. In einem neuen Interview hat er seine Perspek­tive noch einmal verdeut­licht und erklärt: Orchester bräuchten in erster Linie mehr Marke­ting, dann würde das Publikum schon wieder­kommen.

Enga­gierten Wider­spruch erntete Mertens von Arno Lücker beim Bad Blog of Musick, der zeigt, dass deut­sche Opern­häuser sich durch Hänsel und Gretel-Auffüh­rungen in den Winter retten wollen: „Im Grunde hört man aus allen Häusern, die nicht gerade Netrebko, Kauf­mann oder ‚mutige und coura­gierte Star-Pianisten‘ am Start haben, von größten Sorgen, von fast leeren Sälen. Erst­mals seit Jahr­zehnten gab es selbst in der Staats­oper Wien nicht ausver­kaufte Premieren. Ich wieder­hole: Staats­oper Wien, nicht ausver­kaufte Premieren.“ Zu diesem Thema habe ich vor kurzem einen umfang­rei­chen Grund­satz-Text geschrieben, der an dieser Stelle nun auch ohne Schranke nach­zu­lesen ist: „Orchester, Theater und Opern müssen begreifen, dass ihre Zukunft und ihre Finan­zie­rung eben nicht von jenen abhängt, die Karten (oft auch sehr teure) kaufen, sondern vom Verständnis aller, die nicht in die Auffüh­rungen kommen, die Kultur­ein­rich­tungen durch ihre Steuern dennoch wesent­lich mitfi­nan­zieren.“ Auf Face­book kommen­tierte und erwei­terte die Sängerin Simone Kermes den Artikel unter anderem so: „Thea Dorn hat total Recht, und ich kann das nur bestä­tigen: Es gibt keinen Zauber mehr im Theater weil es kaum noch Fach­kräfte gibt, die wirk­lich Ahnung von Regie, Theater, Bühne, Musik usw. haben. (…) Von der Förde­rung, dem Weiter­geben an die nächsten Genera­tionen steht leider nichts im Artikel – es exis­tiert auch nicht, weil Bildung und Erzie­hung in diesem Lande keinen Stel­len­wert haben. Und es fehlen im Artikel die Frei­schaf­fenden, die krea­tiven Künstler, die Szene, wo alles entsteht.“

Perso­na­lien der Woche

Wir haben an dieser Stelle im Zusam­men­hang mit der Bayreu­ther „Führer“-Debatte bereits darüber berichtet: Auch in italie­ni­schen Opern, etwa in Verdis Masken­ball werden schon lange Eingriffe in den über­kom­menen Wort­laut vorge­nommen und das N‑Wort wird ersetzt. Diri­gent Riccardo Muti hatte dieses Vorgehen bereits mehr­fach kriti­siert, explizit tat er es diese Woche noch einmal für den BR: „Heute wissen wir, dass Diskri­mi­nie­rung, ob ethnisch oder sexuell, ein entsetz­li­cher Fehler ist. Aber wir müssen den jungen Leuten sagen: Schaut her, diese Fehler wurden damals gemacht, passt also auf, nicht in die gleiche Falle zu tappen.“ +++ Herbert Blom­stedt, 95, hat sich von seinem Sturz erholt und probt wieder: Auf dem Programm mit dem Phil­har­mo­ni­schen Orchester Stock­holm: Honeg­gers Vierte Sinfonie. +++ Warum sich der bekannte Pianist Martin Stadt­feld „von eher obskuren Esote­ri­kern in Augs­burg“ enga­gieren ließ, erklärt die Abend­zei­tung.

Im Tages­spiegel erklären die neuen Inten­danten der Komi­schen Oper in Berlin, Susanne Moser und Philip Bröking, dass sie an die Konti­nuität des Ortes glauben: „Oft wird bei einem Inten­dan­z­wechsel das komplette äußere Erschei­nungs­bild einer Insti­tu­tion ausge­wech­selt. Das wollten wir nicht. Weil wir beide schon lange am Haus sind, war es uns wichtig, eine gewisse Konti­nuität zu zeigen, um die gut einge­führte Marke ‚Komi­sche Oper Berlin‘ wieder­erkennbar zu halten während der bevor­ste­henden Jahre der Wander­schaft. Dennoch haben wir auch Akzente der Verän­de­rung gesetzt, wie bei den beiden Schrift­arten.“ +++ Im Kurier redet Cecilia Bartoli über ihre neue Posi­tion als Opern­di­rek­torin in Monte-Carlo: „Die Idee kam von Jean-Louis Grenda, dem aktu­ellen Direktor. Ich dachte, das würde sich zeit­lich niemals ausgehen, neben meinem Job in Salz­burg, der mir sehr wichtig ist. Aber dann hat er mich über­zeugt, weil die Saison in Monte-Carlo viel kürzer ist als an anderen Opern­häu­sern.“

Weil es sein muss – „Curr­entzis verleiht Flügel“

Utopia heißt das neue Orchester von Teodor Curr­entzis, dessen Auftakt-Konzert in Wien nicht wirk­lich begehrt zu sein scheint. Rätsel­raten gibt es noch immer um die Spon­soren und „euro­päi­schen Mäzene“. Einer ist aller­dings offi­ziell, die „Kunst und Kultur DM Privat­stif­tung“. Hinter „DM“ verbirgt sich Red-Bull-Chef und Medien-Unter­nehmer Diet­rich Mate­schitz, über den man hier einiges Inter­es­santes lesen kann. Mate­schitz gehört auch der Sender Servus-TV, für den Ex-Staats­opern-Inten­dant Ioan Holender arbeitet (er hatte die Krim für „russi­scher als russisch“ erklärt und war der einzige, der Curr­entzis diesen Sommer inter­viewen durfte – ein Tief­punkt des Jour­na­lismus unter dem Motto „Don’t mention the war“). Der öffent­lich-recht­liche SWR hält eben­falls am Diri­genten fest. Orches­ter­lei­terin Sabrina Haane wurde in der Stutt­garter Zeitung im Mai 2022 noch so zitiert: „‚Wir erwarten‘, fügt sie mit Blick auf die Finan­zie­rung von musi­cAe­terna durch die Putin-nahe VTB Bank an, ‚dass sich am Verhältnis des Ensem­bles zu den Geld­ge­bern etwas ändert.‘“

Auf meine Nach­frage, was sie inzwi­schen davon halte, dass musi­cAe­terna noch immer von der VTB Bank unter­stützt wird und sogar auf Gazprom-Tour gegangen ist, und wie lange man Curr­entzis in Baden-Baden noch gewähren lassen wolle, erklärte sie nun: „Ich habe damals die Vermu­tung geäu­ßert, dass sich bei Verfes­ti­gung der Kriegs­si­tua­tion die Auftritts­mög­lich­keiten von musi­cAe­terna außer­halb von Russ­land zuneh­mend mini­mieren würden. musi­cAe­terna müsse sich, sofern es weiterhin in Europa gastieren möchte, wohl ein anderes Finan­zie­rungs­system und womög­lich auch einen anderen Standort suchen. Das war meine persön­liche Einschät­zung. Wenn Sie die hier geäu­ßerte Erwar­tung als Forde­rung deuten, ist das eine Fehl­in­ter­pre­ta­tion.“ Mit Verlaub, aber wer soll diesen Eier­tanz eigent­lich noch verstehen, wenn eine Erwar­tung ledig­lich eine zahn­lose Hoff­nung ist?

Aber so langsam können wir diese Kate­gorie dann wohl sowieso einstellen: In einem sehr ironi­schen Text hat Frederik Hansen im Tages­spiegel gerade erklärt, warum es bessere Orchester mit dem Namen Utopia gibt als das von Teodor Curr­entzis: „Diri­gent Mariano Domingo bringt (unter diesem Namen) Menschen mit und ohne Behin­de­rung zum gemein­samen Musi­zieren zusammen. Viel­leicht spen­diert Teodor Curr­entzis den Mitglie­dern des barrie­re­freien Orches­ters, dessen Namen er annek­tiert hat, ja wenigs­tens Tickets für seinen Oktober-Auftritt in der Phil­har­monie“ – könnte passieren, wenn hier genauso wenige Leute Inter­esse haben wie in Wien.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Viel­leicht ja hier: Nachdem aus Prince Charles King Charles geworden ist, haben wir überall Bilder von ihm gesehen, auf denen er mit Cello zu sehen ist. Mich persön­lich hat aber ein – viel­leicht nicht ganz so royales – Cello in dieser Woche noch viel mehr begeis­tert: Ein Punk-Cellist in einem Park – ich bin sicher: Das Video wird ein Klas­siker im Netz. Ach ja, und weil es so schön war am Wochen­ende in Zürich – hier noch ein biss­chen Eigen­wer­bung: Viel­leicht haben Sie ja Lust auf die Gala des Euro­päi­schen Kultur­preises, bei dem dieses Mal Mario Adorf, Sol Gabetta, Bryn Terfel, Camilla Nylund, Claudia Cardi­nale, das Tonhalle-Orchester und die Toten Hosen die Leben­dig­keit der Kultur feiern – mit einer bewe­genden Rede von Paavo Järvi, der den Krieg Russ­lands gegen die Ukraine aufs Schärfste verur­teilt und auf den „Sieg des euro­päi­schen Geistes“ hofft (bei 2:23:44).

