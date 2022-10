Will­kommen in der neuen Klas­sik­Woche,

warum beant­wortet Chris­tian Thie­le­mann eine SMS aus den USA nicht? Wie steht es um den Umgang mit dem Publikum in Dort­mund und Baden-Baden? Und wie groß ist die Testo­steron-Wolke an der Wiener Staats­oper? Wir beschäf­tigen uns außerdem mit der Entde­mo­kra­ti­sie­rung deut­scher Kultur-Medien, und am Ende gibt es noch einen freund­li­chen Service für Markus Hinter­häuser.

Baden-Baden und Dort­mund haben Curr­entzis-Verkauf gestoppt

Der Stil verwun­dert, Bene­dikt Stampas Fest­spiel­haus in Baden-Baden und Raphael von Hoens­bro­echs Phil­har­monie in Dort­mund haben bis letzten Freitag Tickets für den Tristan mit Teodor Curr­entzis und musi­cAe­terna verkauft – seit Freitag (bzw. Samstag) stehen aller­dings keine weiteren Karten zum Verkauf. Der Grund war bis Redak­ti­ons­schluss (Sonn­tag­abend) unbe­kannt. Seit einigen Wochen begleiten wir die Entwick­lungen rund um den Curr­entzis-Tristan, der ursprüng­lich als Kopro­duk­tion mit den VTB-Spiel­stätten Moskau und St. Peters­burg geplant war.

Bereits letzte Woche kamen aus dem Fest­spiel­haus Baden-Baden erste Zeichen, dass die Logistik schwer sei, die Anreise der Musi­ke­rInnen, die Frage nach Konten und nach Struk­turen von musi­cAe­terna (im Vorstand sitzen drei Putin-Getreue). Außerdem wurde die Kritik an Orchester und Diri­gent immer lauter (die Kölner Phil­har­monie hatte letzte Woche ein Curr­entzis-Konzert mit dem SWR-Orchester auf Grund poli­ti­scher Bedenken abge­sagt). Es hieß in Baden-Baden, man werde bis Freitag Klar­heit haben, doch die gab es nicht. Kein Anschluss unter dieser Nummer! Statt­dessen wurden die Buchungs­sys­teme kurzer­hand und ohne Erklä­rung ausge­schaltet. Was auch immer heute als Grund genannt wird: Es wird deut­lich, dass das Geschäft mit Teodor Curr­entzis und seinem Orchester proble­ma­tisch ist, dass west­liche Veran­stalter sich in eine Abhän­gig­keit begeben haben, in der das eigene Publikum am Ende weniger wichtig scheint als die Loya­lität zum System Teodor Curr­entzis. Alte Grund­feste wackeln, weiter unten werden wir uns noch damit beschäf­tigen, wie west­liche Medien (vom ORF bis zum SWR) bereit sind, im Ange­sicht von Teodor Curr­entzis demo­kra­tisch-jour­na­lis­ti­sche Gepflo­gen­heiten aufzu­geben.

Der Wiener Testosteron-Doppel-„Wumm“

Es müffelt sehr nach Testo­steron in Wien. Die große Schlamm­schlacht ging nach dem letzten News­letter erst richtig los. Wir hatten doku­men­tiert, dass Musik­di­rektor Phil­ippe Jordan in einem Kurier-Inter­view ange­kün­digt hatte, nach 2025 nicht wieder anzu­treten. Schuld seien das Regie­theater und der Inten­dant, Bogdan Roščić. Wir haben Zoff prophe­zeit, und tatsäch­lich gab es eine große Oper in der Oper. Roščić polterte im ORF zurück und raunte verschwö­re­risch: Er habe Jordan nicht verlän­gert, und wenn er sagte, warum, würde das dem Diri­genten erheb­lich schaden. Außerdem verfasste der Ehemann der Opern-Marke­ting-Chefin Johanna Atha­na­siadis, Atha Atha­na­siadis, noch einen wirk­lich unan­stän­digen Jordan-Bashing-Artikel auf der Seite seiner Zeit­schrift Bühne, auf den Jordan wiederum in einem offen­sicht­lich bezahlten (sic!) Werbe-Text in verschie­denen Medien reagierte und Roščić und Atha­na­siadis eine Schmutz­cam­pagne vorwarf.

Der Text ist inzwi­schen von der „Bühnen“-Seite gelöscht, aber offen­sicht­lich hat jemand vergessen, dass das Internet nicht vergisst, und so ist der Text natür­lich noch immer nach­zu­lesen (bis man endlich kapiert, dass das Netz ein „Archiv“ hat und ihn auch dort löscht). Wie sehr die Nerven blank liegen, zeigt, dass auf meine Anfrage bei Atha­na­siadis, ob der Inten­dant vom Text wusste und Jordans Beschwerde zum Löschen geführt habe, bis heute unbe­ant­wortet blieb (kein Anschluss unter dieser Mail!). Tatsäch­lich hat der „Wiener Doppel-Wumms“ in Wahr­heit wohl noch einen dritten Prot­ago­nisten: Hat Jordan-Manager Michael Lewin, der Roščić bislang viele seiner Künstler unter­ju­belte, den eher als Ruhig­blut bekannten Diri­genten für seine Zwecke instru­men­ta­li­siert? Sehen wir in Wahr­heit einen Macht­kampf von Lewin und Roščić? Klassik-Kritiker Wilhelm Sinko­vicz (ein Busen­freund von Lewin) fragt in der Zeitung Die Presse auf jeden Fall schon: „Hat Wiens Kultur­po­litik den falschen Vertrag (den für Roščić) verlän­gert?“ Rich­tiger wäre wohl zu fragen: „Wären uns ohne den Ursprungs-Vertrag für Testo­steron-Roščić nicht sowohl Phil­ippe Jordan als auch nervige Intrigen und vor allen Dingen unaus­ge­go­rene Programme erspart geblieben?“

Thie­le­mann „Royal“ und Baren­boims Kampf

Diri­gent Chris­tian Thie­le­mann soll auf eine SMS von MET-Inten­dant Peter Gelb einfach nicht geant­wortet haben. Gelb wollte dem deut­schen Diri­genten eine Produk­tion für 2025 anbieten – aber der hat einfach nicht zurück­ge­schrieben. Dabei würde man ihn in den USA „wie einen Opern-Royal“ behan­deln, erklärte Gelb. Doch auch hier: Kein Anschluss unter dieser Nummer! Wie sehr die Ameri­ka­ne­rInnen Thie­le­mann vermisst haben, wird er erleben, wenn er nach 2002 zum ersten Mal wieder in die USA reist – dieses Mal nach Chicago. Ich persön­lich habe mir diese Woche seinen Berliner Ring am Radio ange­hört (die Auffüh­rungen sind noch bei RBB in der Media­thek nach­zu­hören: HÖRTIPP!!!) und muss sagen: Wagner kann er ziem­lich gut! Noch getra­gener, noch gedehnter, noch heiliger als sonst. Ein Hohe­priester mit zum großen Teil fulmi­nanter Beset­zung.

Besorg­nis­er­re­gend scheint dagegen der Gesund­heits­zu­stand von Daniel Baren­boim, der den Ring eigent­lich diri­gieren sollte. Nachdem er selber auf seinen Social-Media-Kanälen erklärt hatte, dass er sich vorerst zurück­ziehe, sah auch die Staats­oper sich gezwungen, bekannt­zu­geben, dass Baren­boim die nächsten Monate nicht auftreten werde, auf Grund einer ernst­haften Erkran­kung. Tatsäch­lich hörten sich einige Texte daraufhin bereits wie Nach­rufe an – aber wir wissen alle: Baren­boim ist ein Kämpfer, einer, der gern streitet, man sollte ihn nicht zu früh abschreiben. Ich habe viel mit ihm gerungen, glaube aber auch, dass einer wie er unserer Klassik-Welt gerade in diesen Zeiten gut tut, als Inspi­ra­tion wie als Reibungs­fläche. Also, Herr Baren­boim: Kehren Sie zurück! Viel Kraft und alles, alles Gute!

Wohn­zimmer statt Kino?

Die Metro­po­litan Opera in New York ist bekannt für ihre Kino-Über­tra­gungen. Nun will sie das digi­tale Feld offen­sicht­lich auch anders bespielen und plant Streams direkt aus dem Opern­haus in die Wohn­zimmer der Welt. Und auch Apple scheint inzwi­schen weit­ge­hend bereit zu sein, seine neue Klassik-Platt­form zu starten und damit Spotify und Adagio anzu­greifen. Mehr Musik für zu Hause und unter­wegs! (Hörtipp: der Podcast „Alles klar, Klassik?“ zum Thema CD oder Strea­ming)

Curr­entzis und das Schei­tern der Medien

Die Causa Teodor Curr­entzis stellt inzwi­schen sehr ernst­hafte Fragen an die Glaub­wür­dig­keit des Musik­jour­na­lismus. Die öster­rei­chi­sche Zeitung Die Presse veröf­fent­lichte ein Inter­view mit Curr­entzis und wies wenigs­tens noch darauf hin, dass poli­ti­sche Fragen uner­wünscht gewesen seien. Ebenso muss es beim ORF gewesen sein, doch Ö1 teasert sein Inter­view mit den Worten „In unserem Gespräch war vor allen Dingen das gemein­same Musi­zieren wichtig“ an, was ja auch ein poli­ti­scher Akt sei. Es ist verblüf­fend, wie selbst öffent­lich-recht­liche, west­liche Medien trotz eindeutig demo­kra­tiefremder Auflagen den Mythos von Teodor Curr­entzis pflegen. Auf der Website von SWR2 habe ich am Tage, als die Kölner Phil­har­monie den Auftritt von Curr­entzis und dem SWR Sympho­nie­or­chester absagte, nichts davon gelesen (BR, WDR und Deutsch­land­funk haben dagegen sehr wohl berichtet). Auch die Stutt­garter Zeitung, die ihren Kultur­teil inhalt­lich in die Bedeu­tungs­lo­sig­keit kata­pul­tiert hat, schweigt zu den aktu­ellen Entwick­lungen beharr­lich.

Und das VAN-Magazin (das seit Kriegs­be­ginn schweigsam in Sachen Curr­entzis war) versucht jetzt, den Diri­genten zu „entschul­digen“ und kriti­sche Jour­na­listen als „hyste­risch“ zu stig­ma­ti­sieren. Ein merk­wür­diger Versuch, eine notwen­dige Debatte als „aus den Fugen geraten“ klein zu reden (ist das nicht echter, west­li­cher Kultur-Snobismus in Zeiten eines brutalen Krieges?) und Olig­ar­chen als Förderer progres­siver, oppo­si­tio­neller Kultur zu stili­sieren. Alex­ander Strauch weist mit strenger Recherche nach, dass die meisten der im Text genannten Olig­ar­chen auf den No-Go-Listen der Oppo­si­tio­nellen in Russ­land stehen. Dass Wiens Konzert­haus­chef Johanna Atha­na­siadis den Text teilt, verwun­dert nicht, dass Igor Levit (eigent­lich ein Kämpfer gegen das Putin-System) den VAN-Text auf Twitter stellt, dürfte indes damit zu tun haben, dass seine PR-Agentin Maren Borchers von For Artists verant­wort­lich für die Presse-Lyrik von Curr­entzis’ neuem Orchester Utopia ist, gern vom „Genie“ pala­vert, dem es um die „Essenz der Musik“ geht, das „das Unmög­liche möglich macht“. Gespalten zeigt sich derweil die New-York Times, eine klare Posi­tio­nie­rung des Diri­genten fordern Der Falter (hinter Bezahl­schranke) und Der Stan­dard. Wie lang die Geschichte ist und welche Wendungen sie genommen hat, habe ich letzte Woche noch einmal in einer ausführ­li­chen Repor­tage im Tages­spiegel aufge­schrieben. Eine Zwischen­bi­lanz. Fort­set­zung folgt.

Perso­na­lien der Woche

Rolando Villazón wurde für fünf weitere Jahre als Künst­le­ri­scher Leiter der Inter­na­tio­nalen Stif­tung Mozar­teum bestellt. Seit 2019 verant­wortet er als Inten­dant die Mozart­woche, im Sommer 2021 über­nahm er die gesamte Künst­le­ri­sche Leitung der Stif­tung Mozar­teum Salz­burg. +++ No Fear, der Film von Regina Schil­ling über Igor Levit, ist im Kino – und soll: sehr gut sein. Das schreiben inter­es­san­ter­weise in den großen Zeitungen nicht die Klassik-Redak­teure, sondern Film- oder Lite­ratur-Kollegen. Levit ist längst über die Musik hinaus in die große Feuil­leton-Blase gewachsen, wo es weniger um die Qualität seines Spiels als um große Zeichen, Gesten und Emotionen geht. +++ Der Stutt­garter Gene­ral­mu­sik­di­rektor Corne­lius Meister bleibt zwei weitere Jahre im Amt. Sein Vertrag wurde bis 2026 verlän­gert. Inten­dant Viktor Schoner erklärte: „Ich bin sehr froh, dass sich Corne­lius Meister parallel zu seinem inter­na­tio­nalen Erfolg in Wien, Bayreuth, New York und so vielen anderen Städten entschieden hat, sich an Stutt­gart zu binden.“ +++ Die Deut­sche Orches­ter­ver­ei­ni­gung (DOV) hat sich in „unisono Deut­sche Musik- und Orches­ter­ver­ei­ni­gung“ umbe­nannt. „Damit greifen wir 70 Jahre nach der Grün­dung unseres Verbands die enormen Verän­de­rungen im Musik­be­trieb auf“, sagte Geschäfts­führer Gerald Mertens.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Viel­leicht ja hier. Manchmal findet man im Netz wunder­schöne Geschichten. Ich bin neulich auf der Seite der Library of Congress hängen­ge­blieben. Dort gibt es ein Leonard Bern­stein Archiv, und in dem ist auch ein Brief ausge­stellt, den ein Kind an den Diri­genten, Kompo­nisten und Pianisten geschrieben hat: „Lieber Herr Bern­stein, wie lange üben Sie eigent­lich? Kann ich ein Bild von Ihnen haben? Ich bin acht Jahre alt. Ich glaube, dass ich besser spiele als Sie. Brau­chen Sie einen Ratschlag?“ Das Kind war Jordan Rudess, heute ein bekannter Keyboarder, der durch Dream Theater und Liquid Tension Expe­ri­ment bekannt geworden ist. Die Archi­varin hat ihn ange­rufen und ihn heute nach seinem Brief von damals befragt. Eine lustige Geschichte in schwie­rigen Zeiten!

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

[email protected]​crescendo.​de

P.S.: LIEBER MARKUS H.,

ich erlaube mir am Ende dieses News­let­ters noch eine persön­liche Nach­richt: Es tut mir leid, dass es diese Woche gar nichts gibt, worüber Du Dich beschweren könn­test (die schöne Geschichte von Sandy Wills heben wir uns noch auf). Aber ich weiß ja, wie gern Du montags, nachdem es in Deiner Mail „Pling“ gemacht hat, irgendwo anrufst – beim Deutsch­land­funk, beim SWR, in irgend­wel­chen Opern­häu­sern oder bei meinen Jour­na­listen-Kolle­gInnen, einfach nur, um mal Luft abzu­lassen, Dich zu beschweren, wie unge­recht man zu Dir ist! Hier habe ich Dir eine kleine Tele­fon­liste für den Notfall ange­legt, wenn Du Dich mal wieder über „blöde Blogger“ oder einfach nur „dumme Arsch­lö­cher“ (das war doch Dein Ton, oder?) aufregen willst, wenn Du mal wieder irgend­welche „E‑Mails“ mit verqueren Erklä­rungen an jemanden weiter­geben willst. Ich bin sicher, dass Dir bei folgenden Nummern schnell geholfen wird: Papst Fran­ziskus (+39 06 6982) ist Anrufe von Leuten, die sich gern „ganz oben“ beschweren, gewohnt, und die Himmels­pforte steht Heiligen und Sündern offen. António Guterres (+1 212–963-4475) hat ein Ohr für Unge­rech­tig­keiten und diplo­ma­ti­sches Geschick, und Du kannst sicher sein, dass es gegen Deine UN-Peti­tion von Russ­land kein Veto geben wird. Sabrina Haane (+49 7221 929 20500), die Chefin des SWR-Orches­ters, ist sicher­lich eben­falls eine gute Gesprächs­part­nerin, wenn der Frust mal wieder wächst. Ich bin sicher, Ihr würdet Euch super verstehen und könntet Euch ein biss­chen in Eurem Starr­sinn bestärken. Der Marl­boro-Mann (+43 1 72786 1001) nimmt auch ab, wenn einem HB-Männ­chen mal wieder die Fluppen ausgehen, oder wie wäre es mit Karl­heinz Stock­hausen (leider habe ich die Vorwahl vom Sirius nicht). Aber einer geht natür­lich immer: Opi (+43 1 21312 0) – der hat, wie Du weißt, stets ein offenes Ohr für kleine, erfun­dene Intrigen.